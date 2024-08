Gobierno Banana.

Hay algo parecido a un gobierno aquí y ahora?, no parece; se gobierna en alguna materia?, parece ser que si, en el arte de la triquiñuela y trile seguro; en el de crear una red clientelar y engordar la fanfarria mediática a costa del contribuyente, también; a fin de cuentas el dinero publico no es de nadie. La última arcada de esta opereta, cien millones mas prometidos a los voceros de este régimen Sanchista tirados a la basura; hay que engordar los bolsillos de los altavoces y trompeteros del régimen. Eso si, a los díscolos y desafectos, sambenito, cilicio y ni un duro; vasallaje o linchamiento; no hay medias tintas. Ya sabemos, todos fascistas y extrema derecha.

La distopia de Orwell hecha carne aquí y ahora, cutre remedo de las técnicas de Goebbels, manipulación mediática pura y dura. Citemos a Noam Chomsky : “La persona que reclama la legitimidad de la autoridad siempre soporta la carga de justificarla. Y si no pueden justificarla, es ilegítima y debería ser desmantelada”. Noble pero ingenuo; va a ser que no, ración doble de manipulación del lenguaje y programación neurolingüística; eso es lo que tenemos aquí y ahora, banana y mas banana .

El neolenguaje, es clave en este arte de transformar a ciudadanos en idiotizados semovientes de granja; se vacían las palabras de contenido y se crea un nido de heces y residuos fétidos, timos léxicos: “libertad, democracia, solidaridad, sostenible, inclusivo, resiliencia, sostenido, etc.…”; el neolenguaje es lo que tiene, oscila entre la pestilente agenda 2030 y el atraco narco comunista. Han vaciado el significado de las palabras y convertido el léxico en pura farfolla. En la distopia de Orwell, el Ministerio del Amor se dedicaba a la represión y el de la Verdad, a la propaganda más engañosa; sin duda habrá que acuñar un nuevo lenguaje, nuevos significados y partir de cero.

Veamos la ultima de estos artistas social comunistas, progresistas y solidarios; nos desayunamos con una toma policial de la sede de los Juzgados en Madrid, digna de una escenificación del día D, -desembarco de Normandía-; cordón blindado y acerados controles policiales en el mismo santuario judicial; todo ello tan zafio y cutre como una calamitosa producción de la factoría Bolliwood. Según el pienso mediático, los españoles somos iguales ante la Ley; pues bien, nos agarramos a ese clavo y los ciudadanos de a pie, -sodomizados contribuyentes-, exigimos entrar en la sede de los Juzgados, acompañados de un tumultuario despliegue policial; a lo mejor eso no cambia nuestra fortuna, perdemos el pleito, nos trasquilan y hasta nos condenan al pago de las costas o algo peor, pero nuestra autoestima experimentará una hinchazón descomunal y de paso reafirmamos el derecho a la igualdad que a todos cobija y desde aquí reivindicamos; aunque mucho nos tememos que no va a ser, ni somos señora de….ni formamos parte del santoral Sanchista. Preguntamos, ¿que se pretende con este desmesurado y bananero desembarco policial en el santuario de los juzgados?; ¿acogotar a los jueces en su territorio?; ¿aviso a navegantes blindando la nueva casta de intocables?; ¿mensaje a la ciudadanía sobre el ejercicio del poder y el alexitimico puño de la banana…..?; ¿de que va esto?.

Hay que remontarse al pretérito para hallar claves del presente; apelemos a la Historia, mutan los escenarios, no la naturaleza de egos sobrepasados por la desmesura del poder. Cuenta Suetonio en su Vida de los Doce Césares: “Es difícil decir si la debilidad de comprensión o la corrupción de la moral fueron más notorias en el carácter de Calígula. Parece haber descubierto desde sus primeros años una innata depravación de la mente, que sin duda se incrementó demasiado por la degeneración de la moral, las costumbres y la incesante adulación de una legión de cortesanos que alimentaron al monstruo pensando que asi tendrían una oportunidad de seguir vivos”. Craso error, se equivocaron, solo alargaron jirones de tiempo su estancia en este mundo terrenal. Sin duda a juzgar por el rosario de cesados, fulminados, abroncados y desalojados, por este gobierno social comunista, cambian las formas no las respuestas; el capricho del Cesar es Ley y sus deseos voluntad de los dioses. Calígula llegó a requisar la flota mercante del imperio, abarloando las naves para construir un puente sobre las aguas del Golfo de Bayas; un inmenso pontón construido con el único propósito de hundir el prestigio profesional del astrologo Trasilo; este a diferencia del tal Tezanos, era un profesional de lo suyo, en extremo competente y le importaba una higa el tal Calígula; habiendo profetizado que nadie gobernaría el imperio sin pasear a caballo sobre las aguas del golfo. Dicho y hecho; una tormenta destruyó la flota y dejó a Roma a merced de la hambruna mas severa; pero el artista se salió con la suya. Mutan los escenarios y los tiempos, no la necedad y los desastres que acarrea la enajenación de los egos fuera de control en su particular pulso con la divinidad y los mortales

Veamos en que consiste la política banana; empezamos por la inmigración; emergencia nacional fuera de control, pregunta, ¿que hace este gobierno?; ¿que medidas se están adoptando?; respuesta banana, es decir, nada. Ignoramos el trueque, trile o cambalaches en política exterior o dicho de otra forma, ¿que se ha pactado con Marruecos y algo más, en una timba entre bambalinas, tapete verde, confesionario sombrío y asi.. ? ; ¿que factura tiene que pagar la soberanía nacional y tenemos que soportar los ciudadanos?; ¿hay fronteras?; ¿sus señorías saben de que va esto o nos representan en un teatrillo de cartón? . Mas y seguimos; ¿alguien sabe como parar esta seria amenaza a la seguridad nacional?. Repetimos la inflexible pregunta y obtenemos la misma e invariable respuesta: Banana. La Nación está siendo desguazada en la particular chatarrería Sanchista, despiezada y vendida a precio de saldo; asi constatamos que la única respuesta ante esta avalancha de inmigrantes sin rostro, identidad y de intenciones inescrutables, es la política del trile y capucha. Cuando el hacinamiento en un territorio resulta insoportable y amenaza con una revuelta, se libera la presión de la olla, embarcando a unos cuantos en secreto con clandestinidad, nocturnidad y sigilo; soltándolos sin mas, en las comunidades mas desafectas o en el territorio de aquellas a las que pillan con el pie cambiado y asi hasta la siguiente descarga. Por supuesto, el territorio de los socios de gobierno del Señor Sánchez queda exento de este perturbador tributo , el auténtico circulo no se pasa de los socios de gobierno y garantes de legislatura. Tal cual

Mas y seguimos; hemos vaciado el Estado de competencias y el gobierno de la Nacion se vaporiza a ojos vista; eso si, a excepción del bruñido logo del Falcon “Reino de España”, rutilante y cegador emblema del navío imperial, surcando infatigablemente los cielos a ninguna parte

En otro orden de cosas, hemos sido agasajados con una Ley de amnistía que esta desangrando las costuras del orden constitucional y la gobernabilidad de la Nacion; el poder del estado se desangra a borbotones, nos da que se va convirtiendo en pura mueca; zafia pantomima y campo de linchamiento para dar sepultura al poder judicial y oficiar el sepelio de la prensa libre si es que todavía resiste algún héroe agazapado en épica trinchera.

El pienso mediático nos machacó con un mantra infame del neolenguaje narco comunista; veamos: “sacrificio por la convivencia; garantizar la resolución de un conflicto histórico; garantizar la riqueza y gobernabilidad de la Nacion; grandeza de miras; política de estado que pasará a la historia; cohesión y solidaridad entre los pueblos y naciones de España…..y”. Choteo puro, banana y trile; reventamos el estado de derecho, escarnecemos a la Nacion a cambio de unos votos , creamos un desastre sin paliativos como no recuerdan los anales y…..¿que mas sapos tenemos que tragar!?. Sin duda, aplicar un programa de eugenesia envenenando a la población aquí y ahora, resulta un éxito incuestionable en la mejora del sistema de salud. Es lo que tiene el neolenguaje, pura tomadura de pelo. Seguimos.

Hemos amnistiado a los saqueadores del dinero publico, – ya se sabe que el dinero publico no es de nadie-; además, aquí hubo un motivo altruista; un impulso solidario y filantrópico, “era para repartir”. Excelente sofisma, argumentario digno del patio de Monipodio para hacer estallar en mil pedazos el código penal y dinamitar el texto constitucional con una interpretación harto torticera. Nos da que si era para repartir, nos hallamos ante un nuevo Zorro en plena posmodernidad; seguro que será un alivio para los esquilmados contribuyentes y simpatizantes del partido del puño y la rosa, saber que han contribuido a una noble causa y eso al menos tranquilizara bastante al birlado personal; aunque tal vez, habría que haber explicado mejor la choricera metonimia de que la parte no es el todo; eso del despilfarro en cocaína y casas de lenocinio casa mal con el noble argumentario, aunque ya sabemos que los fascistas todo lo manipulan

Seguimos con las transferencias en materia fiscal y económica a Cataluña; en el paquete parece que se incluye la legitimación de un régimen de terror digno de los camisas pardas; puro control neonazi en materia de inmersión lingüística y políticas identitarias. Recordamos la barca de Caronte y el frontispicio a la entrada del Hades “El que aquí entrare, abandone toda esperanza” . Citamos un articulo de la Constitución española y por favor Señor Conde Pumpido y facción del Alto Tribunal, absténganse de interpretarlo, sabemos leer; veamos; “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Sin comentarios

Hemos renuncicado a un parte de España y dejado abandonados a mas de la mitad de los catalanes a la barbarie. El ultimo episodio, un atentado contra el arte y el patrimonio a la altura de la voladura de los Budas de Bāmiyān a manos de los talibanes. Esta barbarie, por si sola exigiría cárcel inmediata e intervención internacional; hablamos del expolio histórico y pictórico que originó el expresidente catalán Quim Torra y que ha culminado en la voladura y destrucción de un patrimonio de la Nación unico. Leemos:

“Los muros del Salón de Sant Jordi –un espacio icónico del Palau de la Generalitat, sede del poder ejecutivo en Cataluña– ya no están ricamente decorados con el espectacular y casi centenario conjunto de frescos que representaban momentos cruciales de la historia de España: han sido sustituidos por el frío blanco de las paredes desnudas”. Tal cual; se ha destruido un patrimonio cultural de primer orden, tanto de la Nacion mas antigua y con mas peso histórico de Occidente como perteneciente a la Humanidad. Señor Sanchez, sin duda su aportación ha sido fundamental para consumar el vandalismo y la barbarie; antes a este salvaje atentado se le llamaba TRAICION; ahora como lo llamamos Señor Sanchez?, ¿solidaridad territorial?. ¿pacificación del territorio?, ¿por la gobernabilidad y la convivencia?. Orillemos la ira y pasemos a otra cosa

Pasemos a la solidaridad entre los territorios y el reparto de cargas entre las comunidades autónomas; -de manual para aprendices de brujo y falsificadores de doctorados -, en una economía globalizada, atentar contra la unidad de mercado es generar miseria y ruina; no digamos trocear la fiscalidad, la caja de las pensiones y suma y sigue. Resumiendo, la tribalización es suicida y a eso vamos. Nos consta que algo oscuro se esta gestando en el laboratorio Monclovita y el Cabo de Hornos amenaza con llevar la Nación al fondo del océano. Para empezar, el neolenguaje comienza a escupir su atosigante fanfarria y tomadura de pelo; veamos; “solidaridad, igualdad, reparación histórica, fin del procés; por la convivencia y la unidad de España; mejora de la financiación autonómica; distribución equitativa y solidaria; riqueza para todos los territorios; fortalecimiento de la democracia y…bla, bla, bla…”. Delirante, mas esta verborrea esconde un parto horrísono, se resume en pocas líneas; atracamos a las restantes Comunidades para darle el botín a una o en otras palabras, nos cargamos la Constitución y la Nacion y la sustituimos por el derecho de pernada cocinado en los fogones Monclovitas. Cojonudo!. A ver que le cuentan los presidentes de las Comunidades autónomas a sus administrados, para justificar que les van a rascar aun mas el bolsillo; van a someter los recursos de su Comunidad a un curso de adelgazamiento intensivo y todo ello con el noble propósito de mantener en el poder al inquilino Monclovita y premiar con el gordo ultranavideño a la sociedad autónoma mas insolidaria, despilfarradora -incluimos embajadas y políticas identitarias – y con la gestión mas ineficiente o calamitosamente clientelar, Tal cual

Nos preguntamos como hemos llegado hasta aquí, nos centraremos en el tribunal Constitucional; Ignoramos si puede conciliar el sueño el Señor Conde Pumpido y miembros afines de tan alto tribunal; seria de sumo interés que los evangelios narraran la biografía de los miembros del Sanedrín, responsables de alimentar los instintos del populacho y la crucifixión del Maestro. Es una constante histórica que los tiempos pasan pero los actos infames quedan clavados en el memorial de los pueblos y la eternidad; porque señores del tribunal constitucional, no necesitamos exegetas del Santo oficio para a que nos interpreten los evangelios, sabemos leer e interpretar en su significado y literalidad el texto Constitucional; Ley de leyes que ha garantizado los mejores años de paz, prosperidad, modernidad y riqueza de una Nación llamado España; asi que muchos españoles sentimos como una herida profunda, el atentado perpetrado al espíritu y cimientos del texto por excelencia, la piedra angular sobre la que se sustenta todo el edificio, nuestra convivencia. Hasta ahora los ciudadanos teníamos fe en la Ley de Leyes y confiábamos en que era la ultima garantía del sistema y la blindada dovela que hace de una Nacion un estado de derecho, a cubierto de la banana, la ruina y el imperio de las mafias. Asi que Señores del alto Tribunal es posible que en el devenir, Ustedes tengan que responder ante sus conciencias y lo que parece una solida premonición, sin mucho tardar, ante los españoles y la historia

En el ínterin, seguimos sin conocer el paradero y contenido de las cuarenta maletas que entraron por Barajas, pero tapándonos la pituitaria, aceptemos que aquí, las reglas del juego son mas garantistas-por ahora- que en la criminal Venezuela del dictador Maduro. Expresar el dolor compartido -lesa humanidad- y la solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano. Manifestar el asco y repulsa que nos provoca el dictador y sus sicarios, pero especialmente los voceros de aquí, auténticos embajadores de la mierda; pretendidos izquierdistas de salón que cuan capa saprofítica engordan con el liberticidio y la ruina de los pueblos; desechos de tienta justificando el crimen, el pucherazo electoral-incluido amenazar con un baño de sangre- y la represión mas abyecta. Creemos firmemente en la justicia, la inexorable, la que irradia de lo alto y ajusta el fiel de la balanza de pensamientos y acciones; en Oriente lo llaman Karma, en el refranero castizo lo mismo y mas clarito, “siembra mierda y te sepultará un estercolero”. Llegará la hora en que los farsantes reciban varias raciones de su envenenado pienso que nadie lo dude.

Unas ultimas líneas sobre nuestro sistema electoral; para empezar constatamos un fraude sociológico con ropaje legal pero bajo ningún concepto ético, por ejemplo, utilizar la megafonía pagada por todos los españoles para hacer propaganda encubierta del partido en el poder. Siguiendo por esta linea, no es de recibo convocar a las urnas a los españoles, desprevenidos, en fecha de calima traicionera y arrastrarlos en chanclas y bermudas a votar en un peregrinaje incierto remontando impredecibles kilómetros en busca de una urna

La siguiente consideración atañe a la peculiaridad del mecanismo electoral de ambas instituciones Congreso y Señado; ley d’hondt para uno y sufragio universal para el segundo; dando por hecho que la unicidad y sentido del voto no varia en función de la especialidad de ambas cámaras, encontramos que en el Senado se concentra la mayoría del partido ganador de las elecciones, coincidente con la mayoría sociológica de la ciudadanía; su reverso es el Congreso, donde el claro perdedor de unas elecciones puede gobernar y componer mayorías a la carta, transformando la Cámara baja en un laboratorio genético donde gestar un desmesurado golem Frankenstein. No deja de ser una paradoja que esas alianzas contra natura atenten contra la legitimidad del mismo sistema que las sustenta. Veremos en que termina el deforme parto

Una tercera reflexión nos lleva a desvelar lo obvio; papeleta y urna son objetos sacros, la liturgia de las elecciones no deja de tener un primer tramo ritual de anclaje artesanal basado en el papel; léase papeletas, recuento manual, actas, escrutinio, etc.….. Mas en su ultimo tramo, el proceso conecta con las nuevas tecnologías decantando el fielato de la balanza de forma significativa; léase el tratamiento automatizado de datos y no parece de recibo que la empresa a quien se asigna tan delicado cometido, Indra, este participada por el gobierno en un 28% de sus acciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esto es como poner el zorro a cuidar de las gallinas. Otro tanto ocurre con el voto por correo, cuyo rosario de incidencias y funcionamiento lo reservamos para siguientes capítulos

Como corolario, la fe anida en otros espacios, no aquí; aquí solo hay una palabra que podamos aceptar los ciudadanos en un estado de derecho y se llama garantías; lo demás banana y manipulación mediática. Siempre hemos creído en el libre albedrio y la responsabilidad indelegable de cada hijo de vecino para si y para los demás. Tras el holocausto y sobre las cenizas del nazismo, vino la tarea mas ardua, desnazificar las mentes; nadie era responsable, todos cumplían ordenes. Da la sensación de que repetimos retazos históricos ; el gen gregario convive con el mal con una placidez pasmosa, “los tibios y pusilánimes son los mas fieles aliados de las tinieblas” (Paremia oriental). Aquí la manipulación mediática es asfixiante, el miedo y el odio hace tiempo que lo estan licuando en la atmosfera ; siembra de acojone para llevarse por delante la separación de poderes, el estado de derecho y la quiebra de la convivencia entre españoles; asi que es la hora de posicionarse y dar la cara sin tapujos. Honra y reconocimiento a aquellos que están soportando el linchamiento personal, mediático y algo más por cumplir con su deber: Jueces, periodistas, políticos honrados, policías escasamente bizcochables y tantos ciudadanos y héroes anónimos que en estos duros momentos, están a la altura de la semilla de sus antepasados, resistiéndose a la tiranía bananera y luchando por la Nacion y el futuro de sus hijos. Por ellos y sus familias vaya por delante un luminoso reconocimiento y frente a tanta chatarra y medalleo infecto de este social comunismo; metafóricamente imponerles la de verdad, la eterna, la que no caduca; el imperecedero reconocimiento de la Nacion que quedará grabado en los anales y para siempre en esta trágica hora. VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA!