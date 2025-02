El Concello de Ponteareas, arde en solidaridad con el deporte.

Hoy en Ponteareas, las calles se llenaron de: "Pista de Atletismo SÍ pero no así" cuatro cientos metros Ya.

Dicen que las cosas grandes comienzan por cosa muy pequeñitas. En Ponteareas los deportistas no se amedrentan: «Pista Ya y de 400 metros».

En la ciudad del Tea, estas actuaciones no dejan inertes a nadie y la solidaridad con los deportista y con el deporte está moviendo a toda la población.

Hoy, en Ponteareas, se llevó a cabo una manifestación organizada por la comunidad de atletas locales y por infinidad de ciudadanos que entienden como un disparate y una anomalía materializar la construcción de una pista de atletismo de doscientos metros, la cual no responde a la realidad actual y deja a Ponteareas como centro deportivo anulado e inutilizado.

Los manifestantes de esta población gallega entienden que no es viable derrochar el presupuesto municipal en obras que no sirven para el cumplimiento legal actual y mucho menos para tener instalaciones que puedan acoger actividades y campeonatos como sucede ya en cualquier municipio de la CCAA gallega. Entienden que las actuaciones no sirven y es un gasto ineficiente, como explicaban en la manifestación; «Era tirar con los fondos públicos a la basura y para luego volver a gastar».

Los participantes mostraban su sentir diciendo que era una lástima que el Concello no tuviera un mínimo de dignidad y que escuchara. Se hacía como siempre: Gobierne quién gobierne, las instituciones que nos representan y que gobiernan nuestros dineros hace caso omiso y se desentiende de algo tan básico como es escuchar a los que entienden. En definitiva el sentir del colectivo de atletas, deportistas y vecinos era de rabia contenida y de incredulidad por no utilizar el sentido común en garantías de el deporte, que al fin al cabo es la base de un derecho de plena ciudadanía.

La protesta tiene su base en que el gobierno municipal entienda y escuche que su proyecto en inviable, inadecuado y malversador, la construcción de una pista de atletismo de 200 metros en la parroquia de Fontenla, no soluciona las necesidades de la población de este concello ni la pone a la altura de sus necesidades competitivas, es preciso y exigen que la pista sea de 400 metros, argumentando que una pista más larga facilitaría tanto los entrenamientos como la organización de competiciones oficiales.

El gobierno municipal que encabeza Nava Castro, defiende su decisión de construir una pista de 200 metros, destacando que esta infraestructura permitirá la práctica del atletismo durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas, gracias a un módulo cubierto que se incluirá en el proyecto, y asegura que la nueva infraestructura será un espacio polivalente para el deporte base y el ocio, incluyendo también un espacio para la modalidad de tiro deportivo cubierto y zonas de recreo para familias.

Todas nuestras consultas entre personas del deporte y entendidos, nos indican que la pista de 400 metros homologada permitiría atraer competiciones oficiales y sería más beneficiosa para los deportistas. El ayuntamiento, a pesar de los contactos y de las firmas presentadas no han tenido noticias de la alcaldía, lo que les ha llevado a convocar y materializar hoy la manifestación exigiendo voz y diálogo, algo que en los tiempos que vivimos escasea entre la nueva casta política.

El debate está servido y las facciones políticas en clara guerra, mientras se instruyen en quien es más fuerte, mejor y más grande. Lo evidente en este asunto es que, el que pone el dinero no puede ejercer deporte y sus derechos como ciudadanos de un estado social democrático y de derecho. Ahora toca esperar para ver si el que gane es el mejor o el que menos razón tiene por el poder del ente.