Este es el pronóstico de las encuestas en Extremadura a dos semanas de las elecciones autonómicas: el PP, condenado a entenderse con VOX

Gana el PP, pero sube mucho VOX y eso forzará un pacto.

Si en las anteriores elecciones, los de Abascal obtuvieron cinco diputados y fueron la llave de la presidencia de la Junta de Extremadura, todo apunta a que ahora será el candado.

La encuesta de Sigma Dos otorga a VOX el 13% de los votos (entre 8 y 9 diputados), con una subida con respecto a hace dos años y medio de casi cinco puntos.

El estudio del CIS de Tezanos le dispara aún más: entre diez y doce escaños y el 14,2% de votos.

Y se desploma el PSOE del hermano músico y los enchufes.

Extremadura se encuentra en la cuenta atrás hacia un cambio político sin precedentes.

Los ciudadanos de la región acudirán a las urnas el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 para decidir quién dirigirá el destino autonómico en los próximos años.

Esta convocatoria anticipada fue impulsada por la presidenta María Guardiola, tras no lograr aprobar los presupuestos para 2026. La campaña electoral comenzará el 5 de diciembre, coincidiendo curiosamente con el cumpleaños número 46 de Guardiola, y se extenderá hasta el 19 de diciembre. De esta manera, los partidos contarán con dos semanas para comunicar sus propuestas a una ciudadanía que, según los sondeos, parece decidida a reconfigurar el mapa político en una región que ha sido un bastión del socialismo español durante décadas.

Las encuestas elaboradas por DatosRTVE presentan un panorama claro pero complejo en términos de gobernabilidad para Extremadura.

El Partido Popular se posicionaría como la primera fuerza con aproximadamente un 41% de intención de voto, lo que podría traducirse en unos 30 escaños en una Asamblea compuesta por 65 diputados, donde la mayoría absoluta se establece en 33. Sin embargo, esta cifra no sería suficiente para que Guardiola pudiera gobernar sin alianzas, algo que busca.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, que hace apenas dos años y medio fue la fuerza más votada, sufriría una caída histórica al pasar del 39,9% de los votos obtenidos en 2023 al 36,6% según este promedio de encuestas.

Esto se traduciría en una pérdida de tres escaños, bajando su representación de 28 a 25 y perdiendo así su liderazgo político en la región.

La gran sorpresa de estas elecciones anticipadas sería VOX, que experimentaría un crecimiento notable. El partido ultraderechista podría pasar de los cinco escaños que logró en 2023 a unos siete diputados aproximadamente, con una intención de voto superior al 10%, lo que representa casi un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones.

Este aumento es precisamente lo que dificulta al PP alcanzar la mayoría absoluta, a pesar de mejorar su resultado previo en casi dos puntos y medio. Por su parte, Unidas por Extremadura mantendría una representación modesta con alrededor de tres diputados, sufriendo un ligero descenso.

Encuestas más recientes: el PP consolida su ventaja

Los sondeos más recientes, como el realizado por Sigma Dos para El Mundo a finales de noviembre, brindan perspectivas aún más definidas sobre el cambio electoral inminente.

Según esta encuesta, el PP alcanzaría un 42,4% del voto y entre 29 y 30 escaños, mientras que el PSOE caería hasta un 32,5%, perdiendo entre cinco y siete escaños respecto a 2023 y quedando entre 21 y 23 diputados. Estos números marcan el peor resultado histórico para los socialistas en Extremadura, una región que ha sido su feudo durante años. En cuanto a VOX, crecería hasta alcanzar un 13% en intención de voto y conseguiría entre ocho y nueve escaños, casi duplicando su representación anterior. Por otro lado, Unidas por Extremadura mejoraría ligeramente hasta un 7,9% y obtendría cinco escaños; siendo así la única fuerza progresista con crecimiento en este ciclo electoral.

Lo más significativo es que el bloque conservador (PP y Vox) sumaría el 55,4% del total de votos, superando ampliamente al 40,4% previsto para los partidos progresistas. Este resultado representa un vuelco político sin precedentes en lo que ha sido históricamente un bastión socialista. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también publicó recientemente datos ligeramente diferentes pero con tendencias similares: el PP lideraría con un 38,5%, seguido del PSOE con un 31,6% y VOX alcanzando un 17,3%. Según estas cifras del CIS, el PP obtendría entre 25 y 29 escaños; cifras igualmente insuficientes para lograr la mayoría absoluta.

Los problemas que preocupan a los extremeños

Mientras los partidos terminan sus estrategias electorales, los ciudadanos extremeños tienen muy claras sus prioridades. De acuerdo con el barómetro del CIS, el desempleo es considerado el principal problema por el 19,2% de los encuestados; le siguen las deficientes infraestructuras —como la calidad del transporte ferroviario o los peajes— que inquietan al 15,1%, mientras que la sanidad ocupa la tercera posición con un respaldo del 7,8%. En cuanto a la percepción general sobre la situación actual, el 42,8% considera que es «muy buena o buena», mientras que un significativo 41,5% la califica como «mala o muy mala», reflejando así una sociedad profundamente dividida.

Los candidatos: Guardiola bien valorada; Gallardo en caída libre

La campaña electoral girará principalmente alrededor de cuatro candidatos destacados. María Guardiola, quien repite como candidata del PP y es la única líder bien valorada según las encuestas —con una media de puntuación de 5,63 puntos según el CIS— aunque algunos sondeos recientes indican una ligera bajada hasta los 5,4 puntos.

La presidenta cuenta con el apoyo del 37,3% de quienes han sido encuestados para continuar al mando. Por parte socialista está Miguel Ángel Gallardo, quien lidera las listas siendo además el primer candidato a presidir una comunidad autónoma bajo investigación judicial por presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones vinculadas a David Sánchez—hermano del presidente del Gobierno—y posibles fraudes legales sobre su aforamiento. Su valoración ha caído drásticamente hasta situarse en solo 2,9 puntos según Sigma Dos; este dato representa el peor registro entre todos los candidatos. El CIS le otorgaba una puntuación algo más alta: 3,68 puntos, lo cual también indica una notable pérdida popularidad.

En cuanto a VOX; su portavoz regional Óscar Fernández encabeza las listas sustituyendo al anterior candidato Ángel Pelayo Gordillo.

Por parte de Unidas por Extremadura, coalición formada por Podemos e Izquierda Unida junto a Alianza Verde; se presenta como candidata Irene de Miguel.

Además hay otros aspirantes como Juntos Levanta, conformada por Juntos por Extremadura junto a Levanta Extremadura y Cáceres Viva; quien postula a Raúl González como candidato presidencial buscando superar ese umbral del cinco por ciento necesario para acceder a la Asamblea y ser clave durante futuras negociaciones gubernamentales.

La gobernabilidad: el dilema para Guardiola

El principal dilema político tras estas elecciones será cómo garantizar gobernabilidad. Aunque todas las encuestas apuntan a una victoria clara del PP; este no alcanzaría esa mayoría absoluta necesaria (33 escaños), lo cual obligará a Guardiola a buscar apoyos externos para formar gobierno. La alternativa más probable sería llegar a acuerdos con VOX; socio clave desde su llegada al poder en las elecciones anteriores tras pactar su investidura. Sin embargo; incluso sumando ambos partidos apenas alcanzarían entre 37 y 39 escaños según proyecciones optimistas; ofreciendo así una mayoría parlamentaria apretada pero complicada desde una perspectiva política estable.

La posibilidad realista sobre una izquierda unida resulta matemáticamente inviable: sumar PSOE (entre 21 y 25 escaños) junto a Unidas por Extremadura (entre tres y cinco) no alcanzaría esos imprescindibles treinta y tres asientos necesarios ni considerando otras formaciones menores adicionales dentro del parlamento regional. Esto deja a Guardiola ante un escenario complicado: necesitará contar con VOX para poder gobernar pero esto podría generar tensiones políticas y sociales considerables dentro del ejecutivo extremeño. La presidenta ha manifestado repetidamente su deseo por gobernar sin alianzas; no obstante los datos estadísticos sugieren firmemente que esto será improbable.