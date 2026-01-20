Qué es la osteomielitis púbica que padece el socialista Illa

Salvador Illa, el presidente de la Generalidad, ha sido ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona debido a una dolencia que parece sacada de un diccionario médico: osteomielitis púbica.

Esta infección ósea, provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae, lo mantendrá alejado del cargo durante al menos dos semanas, según han informado los médicos.

Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante: Albert Dalmau, su conseller de Presidència con apenas 35 años, toma las riendas y reparte las responsabilidades entre el resto del Ejecutivo.

Imaginen esto: una bacteria que normalmente habita en el intestino o en la piel decide hacer una excursión por el torrente sanguíneo hasta llegar al pubis. No se trata de un chiste, aunque a veces parezca que el cuerpo humano es un parque temático para microbios traviesos.

Esta enfermedad no es precisamente común y raramente ocupa los titulares.

De hecho, representa solo el 1% de las infecciones osteoarticulares, lo que la convierte en un caso atípico en medicina. Los huesos no suelen infectarse fácilmente; necesitan un empujón, como un traumatismo, una cirugía reciente o un sistema inmunológico comprometido para que las bacterias puedan invadir el tejido óseo. En el caso de Illa, los médicos lograron identificar rápidamente al responsable mediante una TAC y cultivos microbiológicos, un diagnóstico veloz que ha permitido una evolución «muy favorable».

El paciente podría pronto dejar la unidad de cuidados intensivos para pasar a planta, deseando regresar al ámbito político.

La osteomielitis púbica afecta específicamente a la sínfisis púbica, esa articulación cartilaginosa que une los dos huesos púbicos en la pelvis, justo donde se cruzan tendones y músculos como el obturador externo. Los síntomas son contundentes: dolor intenso en la zona inguinal, fiebre, inflamación local y, en casos avanzados, dificultad para caminar o incluso supuraciones. La Streptococcus dysgalactiae, habitual en la microbiota digestiva y cutánea, se cuela por la sangre –vía hematógena– y provoca estragos.

No es la bacteria más común en estas infecciones; generalmente son estafilococos o estreptococos más conocidos los responsables. Pero cuando ataca, lo hace con fuerza. ¿Y por qué precisamente el pubis? Porque es un hueso sometido a gran estrés mecánico, vulnerable tras esfuerzos deportivos o durante el postparto en mujeres; aunque aquí hablamos de un varón en plena forma política.

El tratamiento comienza con antibióticos intravenosos durante dos a seis semanas, seguido de antibióticos orales para facilitar la recuperación en casa. En situaciones complicadas puede ser necesaria una intervención quirúrgica para extirpar tejido óseo necrosado y evitar que la infección se convierta en crónica.

Illa parece estar mejorando, mientras el Govern sigue funcionando a pleno rendimiento bajo la dirección de Dalmau. Este milenial con formación socialista y estudios en Economía y Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra no es un recién llegado al escenario político. Entró al Ayuntamiento de Barcelona en 2016 como jefe de gabinete de Jaume Collboni y desde entonces ha sido protagonista: impulsó el Pla Endreça para limpiar la ciudad y logró convencer a todos sobre la llegada de la Copa América de Vela 2024, ahora gestiona Presidència negociando presupuestos y traspasos relacionados con Rodalies.

El relevo temporal que pone a prueba la maquinaria política

Albert Dalmau no asume el cargo como presidente interino; actúa como suplente legal conforme a la Ley de la Presidència de la Generalitat. Ocupa ahora el despacho principal del Palau de la Generalitat, preside las reuniones del Consell Executiu los martes y reparte las tareas pendientes entre los consellers. «El Govern sigue funcionando correctamente y con normalidad», repite como si fuera un mantra para tranquilizar a todos.

Con 35 años –o 36 según algunas fuentes– este «cerebro del Govern» es una apuesta personal de Illa, quien lo seleccionó del equipo de Collboni. Exgerente de Economía en el Ayuntamiento, Dalmau impone respeto, trabaja horas extras y mantiene diálogo constante con socios como ERC y los Comuns, justo cuando se cierran presupuestos y se discute sobre financiación.

La baja médica de Salvador Illa pone sobre la mesa una cuestión más amplia dentro de la política catalana: hay escasez evidente de delfines claros listos para sucederle.

No es solo un problema del PSC; muchos grandes partidos enfrentan esta situación. Aunque Illa ha sido leal y predecible manteniendo equipos estables desde su etapa como opositor en el Parlament, surge una pregunta: ¿quién podría asumir su puesto si esta situación se prolonga? Aunque su nombre aparece entre las apuestas electorales gracias a su visibilidad, el perfil gestor de Dalmau podría requerir algo más de experiencia política para triunfar plenamente. En otros partidos también enfrentan este rompecabezas: los independentistas buscan figuras carismáticas tras el procés mientras que PP o Cs lidian con liderazgos frágiles. La osteomielitis actúa como espejo revelador ante estas vulnerabilidades institucionales.

Para comprender mejor esta enfermedad inusual, echemos un vistazo a sus características comparativas frente a infecciones óseas más comunes:

Aspecto Osteomielitis púbica Osteomielitis convencional Localización Sínfisis púbica y músculos adyacentes Huesos largos (tibia, fémur) Causa principal Streptococcus dysgalactiae (rara) Estafilococos, hematógena Frecuencia 1% de infecciones osteoarticulares Más común en niños y diabéticos Tratamiento inicial Antibióticos IV 2-6 semanas Similar, + cirugía si crónica Complicaciones Artritis séptica, fracturas Amiloidosis, resección ósea

Esta tabla ilustra por qué el caso de Illa resulta excepcional: una bacteria «inofensiva» en su entorno natural se convierte en villana al invadir el hueso. Los médicos del Vall d’Hebron, liderados por Manel Escobar, especialista en Diagnóstico por Imagen, subrayaron la rapidez del proceso diagnóstico como clave para evitar consecuencias graves.

La osteomielitis no discrimina por sí misma; sin embargo, factores como la diabetes o las cirugías ortopédicas facilitan su aparición. En deportistas o tras partos complicados puede afectar al pubis debido a su papel fundamental en mantener la estabilidad pélvica. Aunque hasta ahora no hay antecedentes públicos relacionados con problemas similares para Illa, este episodio muestra cómo un microbio oportunista puede desbaratar agendas políticas bien organizadas. Mientras tanto, Dalmau mantiene su enfoque coordinando reformas administrativas y negociaciones económicas, mostrando así que el Govern funciona como una máquina bien aceitada.

Dentro del PSC le consideran una «joven promesa»: está bien conectado con lobbies como Barcelona Global e históricamente ha demostrado ser efectivo ante crisis municipales; ahora dirige todo esto justo cuando las negociaciones presupuestarias están calientes. Su estilo implica demandar lo mismo que ofrece: dedicación total y autoridad firme sobre sus responsabilidades. La falta de delfines no es exclusiva del PSC; también ocurre entre partidos como Junts o ERC, donde emergen nuevas figuras lentamente tras las secuelas del procés que dejaron huérfanos a muchos líderes visibles. Esta situación revela cómo los partidos catalanes navegan sin capitanes claros mientras priorizan estabilidad sobre sucesiones brillantes.

Para quienes no son expertos médicos: piensen en esta osteomielitis como un invasor silencioso; las bacterias forman biofilm resistente sobre el hueso, como si fueran soldados atrincherados esperando atacar. En casos relacionados con el pubis pueden surgir dolores irradiantes hacia ingles o abdomen, haciendo pensar erróneamente que hay problemas urinarios o hernias. El diagnóstico utiliza técnicas avanzadas como gammagrafía ósea o resonancia magnética (RMN) para detectar edema e incremento anómalo —un proceso descrito incluso en literatura médica para casos crónicos multifocales—, aunque hoy día parece que Illa enfrenta una variante aguda bacteriana.

La consellera de Salut, Olga Pané, ha estado informándose sobre cómo evoluciona Illa, quien permanece estable y consciente. El mensaje transmitido es claro: confianza plena hacia los servicios públicos catalanes. Mientras tanto, Dalmau dirige las operaciones, concentrándose también en las reformas administrativas.