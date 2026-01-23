Responsabilidad Penal, Civil o Patrimonial.

Como consecuencia de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) tendrán que depurarse las posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas (patrimoniales) que correspondan a las personas encargadas de garantizar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias, así como las responsabilidades políticas.

A tal respecto, como bien dice Eduardo Inda, Director de OKDIARIO “la misma izquierda que pide no politizar la tragedia de Adamuz es la que fue a matar al PP con el 11-M y la DANA”. Inda ha cargado contra la izquierda por el doble rasero ante la tragedia de Adamuz. Ha denunciado la hipocresía de quienes ahora piden unidad y que no se politice esta tragedia, cuando fueron los primeros en politizar tragedias anteriores. Y es esa misma izquierda repugnante que politizó hasta la náusea el 11.M y consiguió un cambio de gobierno con un macro atentado terrorista que dejó la friolera de 192 muertos y miles de heridos. Las causas de la tragedia de Adamuz las tendrán que dilucidar los expertos, los técnicos, los que saben, los que tendrán que elaborar un informe exhaustivo para la Juez de Instrucción nº 2 de Montoro (Córdoba), que es la que se encargará de la investigación del accidente de Adamuz.

En este sentido, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, SEMAF, ha hecho alusión a los dos nuevos descarrilamientos Rodalies, Barcelona, uno en Macanet, al caer una roca en la vía con la que impactó el tren, sin consecuencias para los ocupantes; y el segundo, más grave, en Gélida, al desprenderse un muro de contención sobre la vía con el que chocó el tren a su paso, provocando la muerte de un maquinista en prácticas y más de treinta heridos, cinco de ellos graves. A estos lamentables accidentes, hay que sumar el último acaecido el pasado jueves en Cartagena (Murcia), con seis heridos leves.

Pues bien, el SEMAF ha dicho <<estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de los profesionales y usuarios>>. Como medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal en la que se han producido en 48 horas tres accidentes con numerosos muertos, entre ellos los tres maquinistas, desde el SEMAF:

Vamos a convocar huelga general los días 9, 10 y 11 de febrero en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.

Vamos a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria.

La apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realizará sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Solicitaremos que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas.

Al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán del RC que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer. Cuando no se disponga de dichas garantías se adoptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

Es consecuencia, tenemos un Gobierno de incompetentes, rodeado de comisionistas, de corrupción, de manipuladores, hasta de golfos, que pone en riesgo la seguridad de la población con la falta de inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria. España invierte un tercio de la que dedican Francia o Italia, incluso menos que Portugal, que tienen muchos menos kilómetros de red de alta velocidad que España, a pesar de que en los últimos años se ha disparado la presión fiscal a los españoles. Aquí se prioriza el crecimiento en kilómetros de la alta velocidad sobre el mantenimiento de la red, que tiene presupuestos de supervivencia. El desastre de Adamuz no sólo es el más grave en la red de alta velocidad española, sino que abre un debate técnico y político de calado: ¿Cómo puede un tramo “totalmente renovado” terminar en un amasijo de hierros? Las consecuencias económicas de la tragedia no se harán esperar, puesto que de ser pioneros en alta velocidad, ahora el mundo va a cuestionar la importación del AVE español.

En este sentido, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha alejado la posibilidad de un exceso de velocidad o un fallo humano. Su opinión es que, “tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura”. Mientras, el ingeniero de Caminos, Carlos Sánchez de Roda, autor de diversos trabajos de investigación ferroviaria, ha analizado la secuencia técnica del accidente de Adamuz y estima que se produjo un “escape” de la vía, un elemento diseñado para permitir que los trenes circulen “a contraria” por motivos de explotación. El fallo de este dispositivo habría provocado que el convoy de la operadora Iryo invadiera la trayectoria del Alvia que circulaba en sentido contrario.

Para terminar, recojo lo manifestado por Miquel Jiménez en Vozpopuli “Estoy harto de un gobierno que no ha hecho nada por mejorar la vida y la seguridad de los españoles. Estoy harto de tener un ministerio tan importante como Transportes en manos de un ser incompetente, chulesco y sectario. Estoy harto de que coloquen en puestos donde se requiere conocimiento y honradez a lo peor de los peor. Estoy harto de que me estén exigiendo constantemente sentido de Estado, sentido común y sentido de la proporción por parte de aquellos que no tienen sentido de nada ni sentimientos hacia nadie. Estoy harto de fingir que vivo en una democracia cuando vivimos en una partitocracia con cada vez más ribetes de dictadura. En suma, estoy harto y de que la única solución sea el pataleo o encomendarse a la Guardia Civil y a los jueces y fiscales honrados”. Mientras Sánchez calladito y de viaje con 45 muertos a su espalda.