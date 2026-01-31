Sílvia Orriols y su partido, Aliança Catalana, le borran la sonrisa a Illa, Junqueras y Puigdemont en Barcelona

Le está comiendo la tostada a Junts.

Y amenaza con hacer lo mismo con el resto de partidos.

Sílvia Orriols y su Aliança Catalana (AC) han llegado para mover las piezas del tablero político en Barcelona. De acuerdo a El Debate, un sondeo encargado por ERC a la consultora Celeste-Tel, realizado entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025, revela un panorama municipal fragmentado de cara a las elecciones de 2027.

Por su parte, El PSC liderado por Jaume Collboni obtendría un 20,5% de los votos y lograría 10 concejales, cifra insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta en un pleno que ha pasado de 41 a 43 editores.

ERC, por su parte, aumentaría a 8 escaños con un 16,5%, mientras que Barcelona en Comú caería a 7 con el 15,1%.

La sorpresa la trae AC, que se posiciona como cuarta fuerza con un 10% y 5 concejales. Este partido fue fundado en 2020 por Orriols, tras separarse del Front Nacional de Catalunya debido a discrepancias sobre inmigración, y se ha convertido en un canal para el descontento independentista.

Líderes como Jordi Amela, presidente en el Barcelonès, han confirmado su candidatura en Barcelona, con sede en l’Eixample y la expectativa de alcanzar al menos el 5% necesario para entrar al pleno. El sondeo también indica una caída significativa para Junts, que se sitúa en un 11,6% y conseguiría 6 concejales, perdiendo así terreno frente a esta nueva opción que defiende una identidad catalana férrea, especialmente en temas de seguridad e inmigración.

El auge de una fuerza controvertida

Aunque Aliança Catalana no es un fenómeno nuevo en Ripoll —donde Orriols ejerce desde 2023 con un respaldo del 30%— ahora extiende su influencia: cuenta con dos diputadas en el Parlament y los sondeos autonómicos le otorgan entre 19 y 20 escaños. En Barcelona, se presenta como la alternativa para aquellos votantes decepcionados con Junts, todo ello en un contexto marcado por una alta indecisión —cuatro de cada diez barceloneses aún no han decidido su voto— y una fragmentación del independentismo.

Sus posturas han suscitado controversia. Critican la inmigración irregular llamándola «invasión» y exigen deportaciones además de más efectivos de los Mossos d’Esquadra. Esto les ha valido etiquetas como xenófobos o ultraderechistas; sin embargo, ellos rechazan esta clasificación: «Por hablar de inmigración nos llaman extrema derecha», afirma Amela. Por otro lado, Orriols, licenciada en Documentación y alcaldesa combativa, ha defendido posturas antiislamistas e incluso ha mostrado apoyo a VOX en situaciones como la polémica sobre Jumella, lo que le ha permitido atraer simpatías desde diferentes sectores. En Barcelona, sus actos requieren medidas especiales de seguridad debido a incidentes previos, como agresiones ocurridas en les Corts.

El PSC se aferra al poder. En este sentido, Collboni ha recurrido hasta en dos ocasiones a la cuestión de confianza para aprobar presupuestos —la última fue en noviembre de 2025— contando solo con el apoyo de ERC. Su agenda para el año entrante prioriza temas como la vivienda asequible y calles seguras; sin embargo, dependerá de pactos amplios para llevarlas a cabo. Por su parte, el PP permanece estancado con solo 4 concejales (9,5%), mientras que Vox asciende a 3 (6,1%) y la CUP queda fuera del mapa con un escaso apoyo del 4,8%.

¿Qué implicaciones tiene de cara a 2027?

Este sondeo advierte sobre un Ayuntamiento que podría carecer de mayorías claras: si sumamos los concejales del PSC y los del ERC, apenas alcanzan los 18, muy lejos de los necesarios para gobernar (22). La llegada de Aliança Catalana complica las alianzas entre partidos independentistas; ellos priorizan «calidad sobre cantidad» al elegir candidaturas y han decidido no presentar propuestas en lugares como Santa Coloma o Sant Adrià. Mientras tanto, Junts, sin un candidato conocido entre el 70% de sus votantes potenciales, sigue perdiendo impulso.

La irrupción de Orriols está redefiniendo las dinámicas del voto catalanista más radical.

En intención directa ya figura como cuarta fuerza con un respaldo del 3,9%, superando a Junts, que se queda atrás con un 3,4%. Su estrategia incluye establecer una sólida estructura en Barcelona junto a una financiación adecuada y seleccionar un cabeza de lista «encarrilado» para abril de 2026 sin pasar por primarias.

Para ofrecer claridad sobre este panorama electoral, aquí se presenta una tabla resumen del sondeo realizado por Celeste-Tel: