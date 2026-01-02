Vea cómo Aliança Catalana pretende «secuestrar» Cataluña

José Rosiñol, en su columna de este 2 de enero de 2026 titulada Aliança anticatalana, sostiene con contundencia un principal argumento: la amenaza de que surja una alianza anticatalana impulsada por fuerzas políticas que buscan desestabilizar la cohesión nacional, aprovechándose de las tensiones en Cataluña y del constitucionalismo. Y apunta directamente a este grupo político liderado por Silvia Orriols.

Rosiñol, expresidente y fundador de Societat Civil Catalana (SCC), comienza su análisis subrayando la importancia de la unidad frente al separatismo. Aspectos destacados de su argumento:

«No hay nada más anticatalán que construir un proyecto político que pretende expulsar simbólicamente de Cataluña a una parte sustancial de los propios catalanes. Cataluña no es una esencia. Cataluña es una sociedad plural. Y cuando alguien decide que «Cataluña» solo es «su» Cataluña, lo que hace no es amar a Cataluña: la secuestra».

La columna publicada en The Objective hace una reflexión profunda sobre los límites de palabras como ultraderecha o fascismo, que en la actualidad, por su uso y abuso, han perdido toda razón. Y se centra en este grupo Aliança Catalana que pretende ir más allá en este terreno de lo catalanista llevado al extremo.

¿Quiere ese movimiento subvertir el orden constitucional —saltarse el marco común— para imponer un régimen distinto, más excluyente, más «puro» cultural o étnicamente, aunque sea a costa de derechos y libertades iguales para todos? Si la respuesta es sí, no estamos ante «conservadurismo duro». Estamos ante una forma de iliberalismo, ante la antesala del autoritarismo, del totalitarismo. Y si uno aplica ese test sin hipocresía, en España aparece una paradoja que el discurso oficial no sabe gestionar: la ultraderecha más peligrosa no se presenta con simbología centralista, sino con bandera identitaria periférica.

El artículo es bien sesudo y con cierta complejidad, aborda el tejido catalán con sus características particulares y quiere llegar a reflejar con claridad qué lenguaje estamos utilizando para definir según qué cosas.

«La democracia no se mide por el tono, sino por el método. No por el adjetivo, sino por la relación con la ley y con el pluralismo».

Lo más aconsejable es que lean por completo el texto de Rosiñol en The Objective.