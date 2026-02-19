Sondeo en la Comunidad Valenciana: mayoría absoluta a PP y VOX, que están empatados a escaños

Electodatos ha revolucionado el escenario político en Valencia con un estudio que anticipa un empate técnico entre PP y VOX, que sumarían la mayoría absoluta con un total de 50 escaños en las Corts Valencianes.

El PSPV-PSOE, encabezado por la ministra Diana Morant, se posicionaría como el partido más votado con un 25,9% de los sufragios, pero se quedaría con 28 diputados, lo que no le permitiría gobernar.

Este sondeo, difundido este jueves, aparece en un momento crucial para Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana desde hace apenas cien días.

El PP disminuiría su apoyo al 24,3%, obteniendo 25 escaños, lo que representa una caída considerable respecto a los actuales 40. Por su parte, Vox vería su representación duplicada, pasando de 13 a 25 diputados con un respaldo del 23,7%. Mientras tanto, Compromís, aliado habitual de los socialistas, alcanzaría el 20,9% y conseguiría 21 escaños. Esto dejaría al bloque de izquierda con un total de 49 asientos, muy cerca de la mayoría pero sin poder alcanzarla.

El ascenso de VOX no resulta del todo inesperado. Otros estudios recientes, como el realizado por Compromís a GfK en diciembre pasado, ya lo situaban como la primera fuerza política con un 24,4% y entre 25 y 26 escaños, empatando con la coalición valencianista que alcanzaba el 23,7%.

En esa misma encuesta, el PP caía hasta el 23,3% (con entre 24 y 25 diputados) y el PSOE lograba un 21,7% (también entre 24 y 25), mostrando así un empate técnico entre los bloques. Desde El Debate se subrayan las similitudes: todos los sondeos coinciden en resaltar el crecimiento de Vox y el retroceso del partido popular. A pesar de ello, el PP sigue aspirando a mantener o incluso superar sus actuales 40 escaños.

Antecedentes de un tablero inestable

La situación en la Comunidad Valenciana ha estado marcada por la incertidumbre desde las autonómicas de 2023. En aquellos comicios, el PP liderado por Carlos Mazón logró obtener 40 diputados pero necesitó apoyarse en los 13 escaños de Vox para poder ser investido. La dimisión de Mazón y la llegada al cargo de Pérez Llorca en 2025 no han logrado estabilizar este delicado panorama. El «efecto DANA» que se produjo en 2024 afectó negativamente al PP, mientras que algunos sondeos internos socialistas ya preveían un cambio antes incluso de estallar la crisis.

Por su parte, Pérez Llorca defiende una «fórmula propia» para pactar con Vox, lo cual ha permitido aprobar presupuestos. No obstante, desde Génova, se acepta perder algunos escaños propios si eso significa que el bloque de derecha puede sumar mayorías suficientes, tal como ha ocurrido en Aragón. En una encuesta realizada por GAD3 en octubre de 2025 para medios como ABC y Las Provincias, el panorama mostraba al PP liderando con hasta 33 escaños (29%), seguido del PSOE, que obtendría entre 27 (25,2%) y otros partidos como Vox (20) y Compromís (19).

Para ilustrar esta volatilidad política, aquí una tabla comparativa con proyecciones recientes:

Sondeo Fecha PP (%) / Escaños Vox (%) / Escaños PSOE (%) / Escaños Compromís (%) / Escaños Bloque Derecha Bloque Izquierda Electodatos Feb 2026 24,3 / 25 23,7 / 25 25,9 / 28 20,9 / 21 50 49 GfK (Compromís) Dic 2025 23,3 / 24-25 24,4 / 25-26 21,7 / 24-25 23,7 / 25-26 ~49-51 ~49-51 GAD3 (ABC) Oct 2025 29.0 /33 19.4/20 25.2/27 18.9/19 53 46

¿Qué consecuencias augura este sondeo?

Si las elecciones tuvieran lugar ahora mismo, parece claro que tanto el PP como Vox renovarían su pacto sin problemas significativos. Esto consolidaría aún más el gobierno liderado por Pérez Llorca, mientras que el PSOE se vería obligado a experimentar lo que algunos llaman «la medicina sanchista»: ganar votos pero perder capacidad para gobernar. Por otro lado, aunque Compromís mantendría presencia significativa en las Corts Valencianes sería insuficiente sin superar completamente al PP.

El partido popular no se muestra conforme con estos números. Su portavoz , Miguel Barrachina, asegura que crecerán desde sus actuales cuarenta escaños e ignora los sondeos provenientes del ámbito socialista que los colocan entre los veinticuatro y veintisiete. Además hay que tener en cuenta cómo evalúan los líderes: según la encuesta realizada por Compromís, Joan Baldoví obtiene una nota media de cinco sobre diez; Diana Morant le sigue con cuatro coma dos; después aparece Pérez Llorca con cuatro coma uno; mientras José María Llanos, representante de Vox, queda bastante atrás con tres coma cuatro. Curioso también es observar cómo Mónica Oltra, aunque apartada del foco político actual pero aún recordada por muchos ciudadanos valencianos , logra una valoración entre cuatro coma tres y cuatro coma cuatro con un notable conocimiento del setenta y siete por ciento.

El fenómeno conocido como «efecto Aragón», donde hay una transferencia del voto popular hacia Vox, podría fragmentar aún más esta tendencia electoral beneficiando así a la izquierda gracias al sistema D’Hondt. En localidades clave como Valencia ciudad o Alicante esta inestabilidad dentro del electorado acelera este flujo.

Valoración gestión Consell (GfK): mala/muy mala (53%), buena/muy buena (17%), regular (28).

Preferencia president: Baldoví (22%), Pérez Llorca (12%), Morant (9%).

Es relevante mencionar que Electodatos no proporciona detalles sobre su ficha técnica lo cual ha suscitado ciertas dudas sobre la validez del estudio.

Datos interesantes: aunque actualmente no hay un liderazgo muy conocido dentro de Vox (Llanos solo tiene un reconocimiento del treinta y ocho por ciento), sorprende ver cómo Oltra vuelve a aparecer en los sondeos pese a su ausencia prolongada. En las elecciones pasadas del año dos mil veintitrés ,el PP pasó abruptamente de diecinueve a cuarenta diputados; ahora parece ser que las encuestas lo devuelven nuevamente a la casilla inicial. ¿Ironía o advertencia? Lo cierto es que el tablero político valenciano promete más sorpresas que una buena paella durante las fiestas.