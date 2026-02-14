VOX se dispara en los sondeos electorales de la Comunidad Valenciana

Una ola.

Y con el viento a favor para Santiago Abascal y los suyos.

Las elecciones de 2027 se presentan apasionantes en la Comunidad Valenciana, donde VOX está marcando su territorio en los sondeos.

Un estudio realizado por GfK, a instancias de Compromís entre el 9 y el 19 de diciembre de 2025, otorga al partido liderado por Abascal un 24,4% en estimación de voto.

Esto podría traducirse en entre 25 y 26 escaños en las Corts Valencianes, lo que significaría duplicar su actual representación de 13 diputados, logrados en 2023 con un 13,15% de los votos.

El tiranuelo se cree que estamos obligados a escucharle y a mirarle. Lo mejor es no escucharle ni mirarle. Solo vomita mentiras por la boca y escupe odio por los ojos. pic.twitter.com/IZ3X5fRqX8 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) February 13, 2026

Por detrás, Compromís se sitúa muy cerca con un 23,7%, también proyectado para obtener entre 25 y 26 escaños.

Les siguen el PP, con un 23,3% (24-25 escaños), y el PSPV-PSOE, que alcanza un 21,7% (24-25 escaños).

El margen de error del ±3,1% dibuja un empate técnico entre estos cuatro partidos, dejando en el aire la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta que se establece en 50 escaños.

Ni Podemos ni Izquierda Unida logran acercarse al umbral del 5% necesario para entrar en el parlamento. Este ascenso de Vox llega en un momento crucial: el partido está por renovar sus cabezas de lista para la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, con catorce meses aún hasta las elecciones.

Carlos Flores Juberías, quien encabezó la lista para la Generalitat en 2023, no volverá a repetir tras dejar su acta autonómica para ocupar una diputación en el Congreso.

En cuanto al Ayuntamiento, Juanma Badenas ha sido apartado debido a conflictos internos desde marzo de 2025. Nombres como los de José María Llanos, portavoz en las Corts, así como Llanos Massó, presidenta del partido, o Vicente Barrera, líder provincial, suenan entre los rumores; sin embargo, ninguno ha confirmado oficialmente sus aspiraciones. Por su parte, José Gosálbez representa a VOX en el consistorio local, donde sus cuatro concejales sostienen al gobierno del PP liderado por María José Catalá.

Mientras tanto, la situación tras la tormenta DANA de 2024, que dejó un trágico saldo de 230 víctimas, añade tensión al panorama político.

El PP está negociando con VOX un relevo para el dimitido Carlos Mazón y se apresura a encontrar un presidente transitorio hasta las elecciones de 2027.

En este contexto, destaca la figura de Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano, quien se perfila como favorito para asumir este reto crucial: mantener o incluso superar los 40 escaños actuales. La alcaldesa Catalá por su parte ya ha descartado su candidatura y ha pactado presupuestos con VOX.

Desde el lado del PSOE, su portavoz Diana Morant exige mayor transparencia y desafía al PP a convocar elecciones anticipadas, ironizando sobre cómo este partido escoge bien sus batallas.

Sondeo de Compromís: ¿fiable o sesgado?

El barómetro publicado por Compromís, filtrado a medios como ARA o Valencia Plaza, sorprende al situar a Vox como líder pese a la mala valoración del actual Consell (PP-Vox) que solo cuenta con una aprobación del 17%, mientras que un abrumador 53% lo califica como malo o muy malo. En cuanto a las valoraciones individuales dentro del gobierno regional, destaca Joan Baldoví (Compromís) con una nota media de 5/10; le siguen distanciados otros como Mónica Oltra (4,4), aunque ella ha estado ausente políticamente. También quedan atrás figuras como Morant (4,2) y Pérez Llorca (4,1); resulta curioso que no sea necesario contar con un líder visible para que Vox siga creciendo.

En lo que respecta a las municipales en Valencia, otro sondeo realizado por SocioMétrica en noviembre de 2025 otorga al PP un notable 35,9% (13-14 concejales), mientras que Compromís alcanzaría un 22,3%. Vox, por su parte sigue ascendiendo y se convierte así en clave para asegurar la mayoría del gobierno municipal encabezado por Catalá, quien necesitaría alcanzar los ansiados 17 escaños. La falta de caras visibles dentro del partido verde no parece penalizarlo en exceso.

La importancia política de la Comunidad Valenciana es innegable: sus 54 diputados al Congreso (un significativo 15% del total) y sus 36 senadores tienen una influencia determinante sobre las mayorías nacionales. En las elecciones de 2023 tanto el PP (27 escaños autonómicos) como Vox (13) sumaron juntos una fuerza significativa que derribó al antiguo gobierno del Botànic (PSOE-Compromís). Con un Vox proyectado al 24%, podrían verse condicionados los gobiernos incluso más allá del ámbito regional hacia Madrid o incluso hacia comunidades como Extremadura o Aragón.

La evolución electoral muestra cómo Vox pasa del 13,15% obtenido en 2023 al proyectado 24,4%, lo que les permitiría duplicar su número actual de escaños.

Por su parte, Compromís podría aumentar entre diez y once representantes: pasando así de tener quince a contar con veinticinco o veintiséis.

En cuanto a la gestión del Consell actual: una media baja con puntuación media de solo 2,34 sobre cinco; además hay que considerar cómo la crisis provocada por la DANA ha afectado negativamente al PP.

Los líderes políticos valorados son: Baldoví (5), seguido por Oltra (4.4) con una notable presencia pública.

El enfoque estratégico que está adoptando Vox parece claro: crecer sin necesidad inmediata de entrar en gobiernos junto al PP, buscando influir desde fuera. En Valencia ya se están haciendo pactos bajo esta nueva dinámica con Catalá. El modelo «valenciano» promete estabilidad; sin embargo queda la pregunta sobre si continuará predominando la derecha o si habrá resurgimiento por parte de la izquierda. Los sondeos están agitando este avispero político.

Curiosamente hay quienes señalan que aunque Oltra, ausente actualmente del primer plano político aún anhela retomar protagonismo dentro de Compromís, mientras tanto Vox sigue creciendo sin necesidad urgente ni siquiera de candidatos conocidos; algo similar a lo sucedido previamente en Extremadura. En las elecciones pasadas celebradas en Valencia ciudad el PP logró captar un impresionante porcentaje del voto (35%), pero tras los efectos devastadores causados por DANA todo cambió radicalmente. ¿Quién tendrá realmente la última palabra cuando llegue ese decisivo año electoral?