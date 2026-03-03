Ayuso reivindica el agua como “orgullo y motor de futuro” en el 175º aniversario del Canal de Isabel II

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este lunes en las instalaciones de Canal Isabel II de Torrelaguna la programación conmemorativa por el 175 aniversario de la empresa pública, en un acto que cuenta con la Presidencia de honor de Su Majestad el Rey Felipe VI.

“Madrid es una región líder en la gestión de una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo”, destacó Ayuso, subrayando que cada vez más países buscan aprender del modelo madrileño, especialmente en tiempos de sequía e inundaciones. Recordó además que, en las dos últimas décadas, la población abastecida ha crecido de 6 a más de 7 millones de personas, mientras que el consumo se ha reducido un 20%, gracias a la modernización constante de las redes. “Hoy la Comunidad de Madrid pierde menos del 4% del agua frente al 16% de la media nacional”, afirmó.

Durante su visita a la histórica central eléctrica de Santa Lucía, la presidenta recorrió los jardines y el depósito inferior que alberga la primera planta flotante fotovoltaica de la región, con 3.700 paneles solares capaces de generar la electricidad equivalente al consumo anual de 1.300 hogares. También activó un surtidor central que lanzó un caño de agua de más de 70 metros de altura, símbolo de la llegada de este recurso a Madrid en 1858.

Entre los actos destacados figura la instalación de tapas de alcantarillado artísticas, fabricadas en Japón, inspiradas en los diseños del Canal, lo que convertirá a Madrid en la primera ciudad europea en adoptar este modelo de arte urbano nipón.

Bajo el lema “Impulsamos el futuro de Madrid”, la programación incluye más de 40 actividades gratuitas para todos los públicos. El acto central tendrá lugar el 18 de junio en la Real Casa de Correos, fecha que recuerda el Real Decreto de creación del Canal en 1851. Ese día se entregarán los primeros Premios Canal de Isabel II, se estrenará el documental Canal: el renacimiento de la ingeniería romana en Hispania y se abrirán al público instalaciones emblemáticas como la presa de El Atazar o los depósitos históricos de la capital.

Exposiciones fotográficas, talleres educativos, rutas cicloturistas y conferencias nacionales e internacionales completan la agenda, que incluirá la participación de más de 1.000 ingenieros en el Congreso de la Asociación Nacional de Aguas (DAQUAS) y una muestra de obras del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, con el agua como protagonista.

Finalmente, Díaz Ayuso señaló que el Canal de Isabel II “no solo garantiza el agua a los madrileños, sino que es motor de innovación y crecimiento económico”. La empresa prevé invertir en 2026 cerca de 400 millones de euros en sostenibilidad, digitalización y nuevas infraestructuras, como el Centro de Excelencia del Agua y la Energía, la nueva planta de Colmenar Viejo y la implantación total de contadores inteligentes en toda la región.