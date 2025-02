El misterioso joven que ha conquistado a la princesa Leonor en Brasil

La princesa Leonor ha sido el centro de atención después de que salieran a la luz unas imágenes durante su estancia en Brasil.

Según diversas fuentes, la heredera al trono español ha sido vista con un misterioso joven en actitud cariñosa.

La situación ha generado un gran revuelo y muchas especulaciones sobre quién podría ser este chico y qué significa realmente su relación con la princesa.

El viaje de la princesa Leonor a Brasil

La princesa Leonor y otros 74 guardiamarinas desembarcaron el pasado 14 de febrero en el Puerto de Salvador de Bahía (Brasil) dentro de su singladura de casi seis meses a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Aunque el paso de la primogénita de Felipe VI y Letizia por Brasil fue muy breve, pues tan solo estuvieron cuatro noches, lo cierto es que su primera escala en América ha dado mucho de qué hablar.

Además de cumplir con las labores propias de su formación en la Escuela Naval de Marín, la heredera al trono y sus compañeros han disfrutado de la ciudad, las costumbres y sus gentes durante su tiempo libre.

Precisamente, la joven de 19 años ha asistido a la celebración de los carnavales de la ciudad, donde ha sido pillada en una actitud muy cariñosa con un compañero del barco en mitad de dicha fiesta.

El evento en cuestión era Terça da Benção, una de las fiestas más populares en Brasil que da la bienvenida a sus famosos carnavales.

La banda Olodum, uno de los grupos musicales más prestigiosos del país (interpretaron We are one, canción oficial del Mundial de fútbol de Brasil en 2014), ofreció un concierto en la Praça das Artes, situada en Pelourinho, el barrio más antiguo e histórico de Salvador, donde Leonor y el resto de sus compañeros guardiamarinas despidieron su estancia en el país antes de partir hacia Montevideo, Uruguay.

El misterioso joven que acompaña a Leonor

Las imágenes, que han visto la luz gracias a un medio brasileño, han desatado los rumores sobre una posible relación entre ambos jóvenes.

Y es que, según afirma TardeAR, la hermana de la infanta Sofía podría haberse dado una oportunidad en el amor. “Forma parte de su equipo de guardiamarinas. Según el fotógrafo (de Brasil) me dice que él presencia el momento en que los escoltas van a expulsarles del evento, los ve besándose apasionadamente”, ha asegurado el espacio de Mediaset.

“Me contó que no sabía que entre el público estaba Leonor. No la conocía. Es un fotógrafo local, del pueblo, que estaba haciendo fotos aleatorias”, ha explicado el comunicador en el espacio presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco. Fue entonces “cuando de repente se abalanzaron sobre él 5 escoltas de la princesa Leonor y le cogen la cámara con la mano. Y le dicen ‘Para usted de hacer lo que está haciendo y borre de inmediato esas fotografías’“.

¿Quién es y qué se sabe de él?

Por el momento, se sabe que es un compañero de travesía en el Juan Sebastián Elcano, por lo que puede que este romance haya nacido en alta mar.

Este hecho inocente entre ambos ha provocado que el chico que ha besado a Leonor se enfrente a un verdadero problema: saldrá más información. “Hay más detalles, más fotografías”, contó Alejandro Rodríguez en el espacio vespertino de Telecinco. Todo el mundo desea conocer lo ocurrido entre la futura reina y este joven que, por el momento, no ha sido identificado.