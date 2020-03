Las 12 chapuzas de Pedro Sánchez que ayudaron a la propagación del coronavirus

Los fallos del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la crisis del coronavirus son evidentes. Los propios españoles han enumerado, a través de las redes sociales, todas las chapuzas que se impulsaron por los líderes del PSOE y de Podemos, lo que ha facilitado la propagación de virus a un ritmo acelerado, así como perder la oportunidad de adelantarse a la enfermedad de origen china y reducir al mínimo su impacto en la salud pública.

En las redes sociales se ha viralizado, por ejemplo, una carta de un ciudadano explicando a Pedro Sánchez lo que es el heroísmo y, a través de una ácida crítica, resumir los pasos que no ha dado el presidente para paliar el efecto de la pandemia. En este sentido, apunta cuáles fueron las chapuzas que se impulsaron desde el Ejecutivo y que están obligando a los españoles a vivir uno de los peores capítulos del coronavirus a nivel mundial.

Éstos son algunos de ellos:

El ciudadano español, que aprovechó su indignación y la cuarentena para responder a las palabras de Pedro Sánchez en la televisión, agrega que: «Pedro, tú eres un miserable y ayer tenías lágrimas en los ojos, pero porque eres un falso y un consumado actor. Sabes lo que has hecho y además sabes que vas a pagar por ello”.

El autor de la carta viral afirma que:

“No dispongo ni de tus medios, ni de tus asesores, ni mucho menos de tu CNI. Nada de eso, pero llevo desde hace un mes viendo lo que nos venía encima. ¿Acaso es que soy más listo que tú? No, todo lo contrario, tú eres hasta Doctor, o eso dicen, pero a mí solo me mueve la verdad y el bienestar de los míos. Pero por muchos errores que yo cometiese, nunca haría lo que nos has hecho tú”.