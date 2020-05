Protestas en toda España contra el Gobierno Sánchez, a dos días de las marchas en coche de VOX

Esto va cogiendo tono y volumen. Este jueves, 21 de mayo de 2020, otra vez protestas y caceroladas.

Y cada vez más multitudinarias, contra la penosa gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha echado para atrás la censura oficial y declara nulas las resoluciones de las Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora que prohibían las manifestaciones convocadas en forma de caravana, con vehículos cerrados particulares y motocicletas o bicicletas, para el próximo día 23 de mayo en cada una de estas ciudades.

La Sala además ha reconocido el derecho de VOX a llevar a cabo dichas manifestaciones.

El TSJCyL entiende que el derecho fundamental de manifestación, reconocido en el art. 21 de la Constitución, no está suspendido por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma y que la situación de salud pública alegada por la Administración en el momento actual no justifica esa prohibición, teniendo en cuenta la escasa duración de las manifestaciones previstas de 12 horas a 12:30 horas, y que se van a realizar en vehículos cerrados y en motocicletas o bicicletas, cuyo uso no está prohibido por el Real Decreto de alarma.

Además, la Sala señala que en otras ciudades españolas no se han prohibido otras manifestaciones convocadas también para el día 23 de mayo por la formación liderada por Santiago Abascal, y que la Junta de Castilla y León ya ha propuesto que todas las capitales de provincia de esta comunidad pasen a la Fase 1.

SIGUE LA BRONCA EN MADRID

En Madrid, donde se por seguro que las marcha del 23 será más nutrida, el ‘¡Sánchez dimisión!’ y el repique de caceroladas suenan por todos lados.

Uno de los puntos más calientes de la indignación popular de este jueves ha estado en un tramo de apenas 150 metros del Paseo de la Habana.

Aquí fue donde se desplegó el pasado sábado 12 de mayo una gran lona con un retrato de Sánchez y el lema ‘Un buen ciudadano (tachado con la palabra Gobierno) obedece».

Banderas de España enlutadas con crespones negros, cacerolas y gritos de «¡Gobierno dimisión! ¡Sánchez dimisión!» y «¡Libertad!», los mismos que suenan en otros puntos de la Comunidad de Madrid y cada vez en más lugares de España, a pesar d ela amplia presencia policial.

EL BARRIO DE ECHENIQUE

Fuencarral, un barrio de Madrid donde vive gente de clase media, es otra de las zonas que más hace sonar sus cacerolas contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cada día a las nueve de la noche.

Desde hace un año, es la zona donde vive el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tras varios años residiendo en el barrio más caro de la ciudad: el de Salamanca.

CACEROLADA EN FERRAZ

Hasta la misma puerta de Ferraz. Las caceroladas contra el Gobierno han llegado a la madrileña sede del PSOE para exigir la dimisión de Pedro Sánchez.

«Con esta gente en Moncloa vamos camino de Venezuela«, asegura una de las manifestantes. «Nos han robado el trabajo. Nos están arruinando.

Por eso las clases medias nos hemos levantado contra esta miseria de Gobierno. Tenemos que salir todos a protestar», denuncia airado un joven tras su mascarilla.

El descontento es generalizado. Más allá de las críticas a la «desastrosa» gestión de la pandemia, la preocupación ciudadana por el horizonte socioeconómico que se avecina es unánime.

PROTESTA EN ARAVACA

Vecinos del distrito de Aravaca han salido este jueves a la calle a pedir que se marche Sánchez de una vez, para que este país pueda de nuevo ponerse en pie.

Sin incidentes, con mascarillas, guardando la distancia.