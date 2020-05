La ‘trola’ de la Moncloa para inculpar a Lastra y salvar a Sánchez del bochornoso acuerdo con Bildu

El PSOE hizo lo que prometió que nunca haría: pactar con Bildu.

Un bochornoso acuerdo que llega tras haber negado, por años, cualquier opción de negociar con la izquierda abertzale.

Fuentes del Gobierno sociocomunista indican, al diario VozPópuli, que fue la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, quien firmó el acuerdo sin revisar su contenido con el Gobierno.

Incluso, indican que Lastra firmó el pacto a ciegas y que la negociación estaba en manos de Pablo Echenique. Una ‘trola’ de Moncloa para intentar salvar la deteriorada imagen de Pedro Sánchez.

El resultado del penoso acuerdo del PSOE ya se conoce: un pacto para derogar «integralmente» la reforma laboral antes de la finalización del estado de alarma, previsto para finales de junio. A cambio, se prevé el respaldo de Bildu al Gobierno y a sus prórrogas del estado de alarma.

A pesar de que ahora el PSOE intenta culpar a Lastra de su acuerdo con Bildu, el partido no ha tomado ninguna medida contra su portavoz, ni ha realizado ningún reproche contra su portavoz. Al contrario, simplemente han cuestionado algunos detalles del contenido del acuerdo.

Si el PSOE demostró su descaro pactando con Bildu, el ministro José Luis Ábalos lo llevó al siguiente nivel: culpar al PP.

Para el socialista, la decisión fue ‘forzada’ por la negativa del partido de Pablo Casado, argumentando que el Grupo Socialista tiene derecho a buscar apoyos al estado de alarma.

VozPópuli indica que el PSOE atribuye a Unidas Podemos esta maniobra, que se ha fraguado a espaldas de los partidos que sostuvieron al Gobierno en la quinta prórroga del estado de alarma: PNV y Ciudadanos.

Al parecer, la apuesta de Iglesias es evitar que el presidente del Gobierno consolide su pacto con Ciudadanos, y vuelva al terreno de la negociación con los independentistas.

Lastra desmiente al PSOE

La portavoz del grupo socialista aseguró este jueves 21 de mayo que «no hubo ocultación» en las negociaciones con Bildu para la derogación de la reforma laboral «ni rectificación» de lo pactado.

Incluso, indicó que los grupos políticos conocían que estaban negociando para salvar la prórroga. Una versión que desmiente a sus propios compañeros de partido que la culpan del pacto. En este sentido, desmonta la ‘trola’ de sus compañeros de partido.

En una entrevista en laSexta, Lastra negó que el PSOE haya rectificado horas después de firmar el acuerdo e insistió en que lo que hizo fue «aclarar», porque la «polémica» surgió por «un adjetivo que metíamos», en referencia a que en el primer texto se hablaba de una derogación «íntegra».

Vídeo viral

Desde el Partido Popular realizaron un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Los actuales acuerdos con Bildu, pese a negar dicha opción por años, deterioran aún más la imagen de un Pedro Sánchez que protagonizó la nefasta gestión sanitaria del Gobierno ante el COVID-19 y que ordenó desde Ferraz prohibir las señales de luto o duelo a sus alcaldes.

En este sentido, Pablo Casado le dedicó un ‘tweet’ donde afirmó:

“Sánchez negocia el estado de alarma con los proetarras que ayer atacaron la casa de su candidata en País Vasco. Y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias. España no merece este presidente”.