Sánchez miente otra vez, empeñado en atornillar la cifra de muertos por coronavirus en España en 27.000

Miente, con reiteración y alevosía, el líder del PSOE.

Decimocuarto ‘Aló presidente’ y una nueva ristra de anuncios generalistas que nunca entran en la concreción necesaria.

Pedro Sánchez volvió a dar el mediodía de este 14 de junio de 2020 a los sufridos españoles que ya se han acostumbrado a compartir el aperitivo con la presencia del jefe del Ejecutivo en el salón o en el comedor de su casa.

El inquilino de La Moncloa, a pesar de ser consciente del gran escándalo que está suponiendo el baile de cifras por los muertos por coronavirus y que las reales superan ampliamente al dato oficial, fijado en poco más de 27.000, persiste en dejar atornillado ese guarismo.

El presidente del Gobierno anunció que ya se están ultimando los detalles para el gran homenaje que se le rendirá a las víctimas por el coronavirus y que está previsto para finales de julio de 2020.

Eso sí, ese reconocimiento póstumo lo ha cerrado en esos 27.136 fallecidos que oficiamente ha contabilizado el Ministerio de Sanidad y que lleva sin actualizar desde hace algunos días.

Sin embargo, esa cantidad no se sostiene con los datos ofrecidos por el Instituto Carlos III, dependiente del departamento de Salvador Illa o por el Instituto Nacional de Estadística, que coinciden en situar, de momento, el dato en más de 43.000 decesos por mor del coronavirus.

Lo paradigmático del asunto es que mientras a nivel nacional juega a rebajar las cifras, luego a nivel mundial no parece tener problemas en advertir a la población del peligro que aún está latente:

Necesitabamos volver a pisar las calles, volver a mirarnos cara a cara, practicar el ejercicio y apasionarnos con las competiciones deportivas, pero no debemos olvidar la amenaza de un virus que sigue al acecho. Cuando se decretó el estado de alarma, el 13 de marzo, se reportaban 10.000 nuevos casos al día en el mundo y este sábado han sido 151.000: La pandemia hoy es 15 veces más virulenta en el mundo, aunque nosotros hayamos logrado contenerla, es decir, que el virus sigue ahí y debemos extraer todas las lecciones de lo que ha funcionado mejor y las que peor.

¿NUEVO ESTADO DE ALARMA?

El próximo 21 de junio de 2020 ya habrá caducado la sexta y última prórroga del estado de alarma.

Inicialmente, el presidente del Gobierno ha negado la mayor sobre que pudiera volver a decretarse una situación tan excepcional como la que han vivido los españoles desde el 14 de marzo de 2020, es decir hace tres meses justo.

Sin embargo, al tiempo que iba desgajando su argumentación, sí que acabó por dejar la puerta abierta a una nueva prórroga a futuro, en previsión de un rebrote severo en cuanto comience el otoño:

Nosotros seguiremos al segundo la evolución de la epidemia. No rechazo que en un futuro tengamos que recurrir a un estado de alarma pero no es mi intención. No obstante, tenemos instrumentos suficientes para abordar la nueva normalidad con garantías. Brotes va a haber porque el coronavirus continúa al acecho. Tenemos que apelar a la responsabilidad individual.