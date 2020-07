Pedro Sánchez, masacrado en Twitter por presumir de avión oficial para acudir a actos del PSOE

Pedro Sánchez no aprende.

El presidente del Gobierno socialcomunista vive en su burbuja particular y cree que todas sus acciones y palabras no van a tener consecuencias negativas.

Uno de sus mayores quebraderos de cabeza ha sido el del uso de los medios de transporte oficial para asistir a eventos particulares como un concierto en Benicasim o una boda en La Rioja, amén de actos del PSOE.

Y llama más la atención en alguien que ha querido copar el discurso de la ‘ecolojeta’ Greta Thünberg, esa adolescente que está en contra del uso del avión. Sánchez, que es único para coger las ocasiones al vuelo, pretendió capitalizar el mensaje de la joven activista, pero solo a medias.

El ‘okupa’ de La Moncloa sigue tirando de avión oficial, pero no para actos del Gobierno, que en ese caso está más que justificado su uso, sino para eventos como un mitin en Galicia.

El problema es que Sánchez quiso justificar su ausencia en el acto final de campaña de Gonzalo Caballero aduciendo una avería en la aeronave.

Lamento no poder viajar a #Vigo por una avería técnica en el avión para estar con los compañeros y compañeras del @PSdeG , apoyando a nuestro candidato @G_Caballero_M Hagamos que Galicia avance el #12J . ¡Llenemos las urnas de votos socialistas! #AhoraDoCambio #FainoPorGalicia 🌹 pic.twitter.com/EC09PYTE08

Con lo que no contaba el presidente del Gobierno era que su lamento por no acudir al acto del PSOE en Vigo al averiarse el avión se iba a volver en contra al criticar abiertamente el personal el uso de los medios oficiales de transporte para un acto de partido:

El tren es un magnífico transporte o la carretera pudiendo hacer paradas y disfrutar de unos paisajes estupendos. Pero el presidente ecológico no se mueve si no coge un avión que gasta cuatro veces más que los transportes anteriormente citados

Hay vuelos regulares, hay trenes y hay carretera, pero él no se mueve como no sea en su juguetito… https://t.co/3eVMaSRIb5

— My Way (@JSanchezlorente) July 11, 2020

Y llenemos los cielos de aviones que contaminan… (¿Te has preguntado alguna vez lo que un solo viajero en avión contamina? Seguro que no. Si lo supieses, ya irías en coche…) Y luego se te llena la boca con el rollo «climático»… MORALEJA: ERES UN HIPÓCRITA (Sin acritud…🙌)

O sea, que hay que usar el Falcon, si no, no te te mueves, que gran ejemplo estas dando, tus votantes de Galicia deberían hacer lo mismo, no ir a votar, que les cae lejos y tienen que coger el coche, aparcar, la mascarilla, uff que esfuerzo

— Alex Macedo Morales (@macadba) July 11, 2020