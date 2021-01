La luz le pasa factura a Garzón, Podemos y FACUA: “Ningún gobierno decente debe tolerarlo”

La hemeroteca demostró las ‘pocas luces’ de Alberto Garzón.

El ministro de Consumo recibió una avalancha de críticas en las redes sociales por haber atacado los aumentos en el precio de luz mientras estaba en la oposición, pero permitir su coste más alto en la historia mientras está en el Gobierno.

Es importante recordar que el precio de la luz en el mercado mayorista se ha disparado en medio de la ola de frío y este viernes 8 de enero el precio medio diario se sitúa en 94,99 euros/megavatio hora (MWh), el segundo más alto en la Historia después de los 103,76 euros que marcó el 11 de enero de 2002.

El precio medio diario de la luz es más del doble que el precio medio mensual con que cerró diciembre (41,97 euros/MWh) y cerca del triple del medio anual en 2020 (34 euros/MWh). Si se compara con el precio medio anual de 2019 (47,68 euros/MWh), el precio de este viernes es también de casi el doble.

Unos datos que hicieron recordar sus palabras en diciembre de 2017.

«Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún Gobierno decente debería tolerarlo», afirmó el ahora ministro de Consumo.

"La luz ha subido un 10%. Ningún gobierno decente debería tolerarlo". Alberto Garzón, 2017. Acaba de subir la luz un 27%. pic.twitter.com/jwKJN9KUZK — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) January 8, 2021

«Ningún gobierno decente debería tolerarlo».

Alberto Garzón.

Indecente. pic.twitter.com/Zv4ETNNb9B — Sergio (@sergioac2) January 8, 2021

Irónicamente su fuerte crítica llegó cuando el incremento en la factura eléctrica fue de un 10%, un porcentaje mucho menor al 27% de este principio de 2021.

Una de las voces críticas que se sumaron contra Alberto Garzón fue la de Toni Cantó.

El ex de Ciudadanos publicó en las redes sociales: “La factura de la luz ha aumentado un 27% en este arranque de 2021 ‘Nos votaron casi cuatro millones de personas, queremos que esos votos se transformen en dignidad y queremos que baje la factura de la luz’ No era el Ministro de Consumo, era el ciudadano Garzón».

La factura de la luz ha aumentado un 27% en este arranque de 2021 “Nos votaron casi cuatro millones de personas, queremos que esos votos se transformen en dignidad y queremos que baje la factura de la luz” No era el Ministro de Consumo, era el ciudadano Garzón 🤦‍♂️ pic.twitter.com/cfhZVonfaP — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 8, 2021

Otros ‘apagones’

La hemeroteca también ha pasado factura a la organización de consumidores Facua, que ha aplicado un enfoque muy diferente para informar de la subida de la luz este año, frente a 2013.

Para @facua en 2013 la subida de la luz era culpa de Rajoy, en 2021 la factura de la luz sube sola por arte de magia. @sanchezcastejon y @PabloIglesias no enviaron sus barcos a luchar contra los elementos. pic.twitter.com/VVj0AADot8 — Carlos Alvarez (@AlvArrCarlos) January 5, 2021

Las redes también han recordado las publicaciones de Podemos, donde prometían en noviembre de 2019 el bajar el precio de la luz y “poner firmes a las grandes eléctricas”.

Hace un año nos decían que iban a bajar la factura de la luz. Pues ha subido un 27% y el ministro de consumo es de Unidas Podemos.

Sé que me pongo pesadita con el tema, pero es que no hay forma humana de justificarlo https://t.co/3MxxkskkVG — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 8, 2021

“Ahora que el gobierno ha subido un 27% la factura de luz y un 22% la factura del gas, me acuerdo de cuando me contestaba la Ministra de Hacienda, ‘esta pregunta, creo que es la cuarta vez que me la hace… no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora’”, publicó Iván Espinosa de los Monteros (VOX) para zarandear al PSOE.