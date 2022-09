Inocencio Arias, indignado por el indulto a Griñán: «Nos están tomando por gilipollas»

En el programa de ‘La Segunda Dosis’ presentado por el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, y emitido el pasado miércoles 21 de septiembre de 2022, aparece Inocencio Arias, experto en geopolítica y embajador, comenta la situación tan ‘cateta’ por el vuelco de todo el mundo por la muerte de Isabel II, indultos a Griñán, y, por último, la situación tan bochornosa por los comentarios que ha recibido el jugador de fútbol Vinicius.

Arias comenta que le parece deprimente que todo el mundo se vuelque en el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Considera que si eso sucediera en España la situación sería totalmente diferente.

Cambiando de tema, Alfonso Rojo comenta que lleva tiempo buscando información y no entiende porqué Arias no aparece entre los firmantes del indulto al socialista José Antonio Griñán. Arias comenta: «yo no me lo puedo creer, para mí fue un shock». Son muchos los que afirman que Griñán no se llevó nada, «a mí qué me importa que no se llevara ni un duro», aclara el embajador.

El, por entonces presidente, Felipe González, le aseguró a Arias que el dinero no fue a dónde tenía que ir legalmente, pero que Griñán no tuvo nada que ver con el montaje de la operación. Esto es algo inconcebible para Arias, «esto no me lo creo», afirma. «Si me lo jurase sobre su sangre, aún podría, quizás, creérmelo». Sigue afirmando:

«Me están tomando por gilipollas, por mamón, que no se enteraran después de once años…»

La entrevista finalizó con temas deportivos, en concreto por la cantidad de comentarios racistas que ha recibido el jugador del Real Madrid, Vinicius. A lo que Arias comenta que es totalmente un bochorno. Declara: