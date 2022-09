«No al indulto a Griñán, ¡que se pudra en la cárcel!»

El Tribunal Supremo confirma la condena de seis años de prisión al que fuera Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por prevaricación y por malversación de 680 millones de euros. Aún se sigue hablando de un posible indulto por parte de Pedro Sánchez.

¿Qué opinan los ciudadanos de que se indulte a Griñán?

La mayoría de los entrevistados no están de acuerdo con este posible indulto, y aseguran que no se debería indultar a Griñán y que no debería tener ese privilegio, sino que tendría que “ir a la cárcel como todo hijo de vecino”.

La sentencia

En plena maniobras de los socialistas para indultar a José Antonio Griñán, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia completa contra el socialista.

En sus 1.205 folios no solo se confirma la condena adelantada el pasado 26 de julio (seis años de cárcel por prevaricación y malversación), sino que también se carga contra el expresidente de la Junta de Andalucía por tener “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas.

El Alto Tribunal tumba, de esta manera, los argumentos de los socialistas a favor de la implementación de un nuevo indulto, donde calificaron a Griñán de “honesto” y “buena persona”.

Tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos”, indica el Supremo.

A lo que agrega que “es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios”.

Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes.

Ridículo de Susana Díaz

Solo 24 horas después de que el Tribunal Supremo diera a conocer la sentencia completa contra el socialista (donde se confirma la condena adelantada el pasado 26 de julio (seis años de cárcel por prevaricación y malversación), la senadora socialista tuvo que hacer de tripas corazón para seguir defendiendo la inocencia del expresidente de la Junta de Andalucía.

Una tarea nada fácil, ya que la sentencia carga contra el Griñán por tener “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas.

De ahí que Risto Mejide le preguntó si está dispuesta a seguir defendiendo el indulto de su compañero de partido, a lo que Díaz fue tajante a pesar de ir contra lo dictaminado por el Tribunal Supremo: «He firmado por el indulto de Griñán porque creo en su honradez»

El periodista Javier Chicote aprovechó para chincharle, recordándole que su apoyo parece responder más a que ambos son del mismo partido y le recordó que el Código Ético del PSOE impide «apoyar el indulto de cargos condenados por corrupción».

Al verse contra las cuerdas, la senadora del PSOE lanzó su trola jurídica: “Los delitos de corrupción no están tipificados en el Código Penal». Una afirmación que dejó perplejo a Chicote, quien la sacudió con una pregunta fulminante: “Pero vamos a ver, si no existen entonces ¿por qué los ponen en su Código Ético?”.

Una vez más, Díaz tuvo que elevar el tono, gritar e interrumpir para evitar tener que dar explicaciones: “¿Vas a venir tú a analizar el código de mi partido?”, le recriminó para intentar zanjar la polémica.