Sánchez alcanza sus últimos Presupuestos tras bajarse los pantalones con Bildu y ERC

Pedro Sánchez logró los previsibles últimos Presupuestos Generales del Estado como presidente del Gobierno.

La magistral bajada de pantalones ante Bildu y ERC no solo consagra a independentistas y proetarras como sus socios preferentes, sino que también le dan la ‘luz verde’ que necesita para pasar las cuentas al Senado.

La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra es solo la punta del iceberg de las nefastas concesiones que Sánchez acordó con Bildu y ERC. No es secreto para nadie que ya se está completando el completo traslado de los presos de ETA a las cárceles de País Vasco y Navarra, mientras que se avanza en el trámite para suprimir el delito de sedición y de malversación.

Eufórico, Arnaldo Otegi no ha dudado en burlarse de Sánchez por tenerle sometido a sus demandas: «El Gobierno de progreso en el Estado no sería posible sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España».

Por si no han visto estas declaraciones de Otegui colgándose la medalla de la aprobación de los presupuestos. No las he visto en TD1 TVE. pic.twitter.com/Cfn2sKcYox

— Carmen Sastre (@Carmensastre12) November 24, 2022