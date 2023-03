DIRECTO/ Tensión en la marcha del 8-M: Cargos del PSOE expulsan a feministas por su pancarta «Que te vote Tito Berni»

La celebración de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer están demostrando la división que existe en España.

El 8-M del 2023 está pasando a la historia por sus polémicas y violencia, que van desde atropellos hasta agresiones a periodistas. Sin olvidar el boicot de las propias mujeres a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Una situación de máxima tensión que se vivió en las marchas convocadas durante el 8-M.

«Que te vote Tito Berni»

Un grupo de jóvenes feministas accedió a la marcha con una pancarta en la que se lee «Que te vote Tito Berni», en alusión a la trama corrupta liderada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El mensaje va acompañado de las siglas del PSOE y la silueta de una mujer, simulando el letrero de un prostíbulo.

Después de varios minutos de forcejeo, un grupo de socialistas entre los que estaban el diputado madrileño Javier Guardiola y el secretario genera de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, han terminado echando a los jóvenes de la marcha.

Ocho ministras del PSOE acuden a esta manifestación que la Comisión 8M ha convocado en Madrid. Se trata de María Jesús Montero, Nadia Calviño, Isabel Rodríguez, Diana Morant, Carolina Darias, Pilar Llop, Raquel Sánchez y Reyes Maroto. También acude el secretario de organización, Santos Cerdán y la secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, entre otros cargos socialistas.

Pancarta que dice: "Que te vote el Tito Berni" y gritos de "¡Fuera PSOE!”. Ya se ha liado. 🍿🍿🍿

pic.twitter.com/Ng6QsbW4zm — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) March 8, 2023

Atención al segundo 6. Están pidiendo el VAR.

¿Penalti en La Condomina? pic.twitter.com/RT3pBvmSTO — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) March 8, 2023

Irene Montero, dimisión

La manifestación del 8M convocada por el Movimiento Feminista de Madrid ha arrancado con gritos de «¡Irene Montero, dimisión!». Detrás de una pancarta que dice «Feministas en lucha por los derechos de las mujeres», cientos de personas han arrancado la marcha por motivo del Día de la Mujer desde Atocha.

Esta manifestación está convocada por el ala del feminismo considerado «clásico» y que se muestra contrario a la Ley Trans promovida por el ministerio de Igualdad de Irene Montero. En el manifiesto de convocatoria de la protesta, el Movimiento Feminista de Madrid pide su dimisión.

«Denunciamos hoy aquí todos los incumplimientos, chapuzas legislativas y mordazas al pensamiento crítico feminista. Denunciamos las políticas antifeministas y neoliberales del Gobierno central y el regional, y por tanto, el Movimiento Feminista de Madrid pide la dimisión o cese de Irene Montero por su pésima gestión en las políticas de igualdad de su Ministerio y la reprobación del presidente del Gobierno, por haberla mantenido en el cargo y ser responsable directo de la gestión del Ministerio de Igualdad», señalan en el documento.

Gritos de "Irene Montero, dimisión" en la cabecera de la manifestación. No podía saberse. pic.twitter.com/fERA6cb4zd — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) March 8, 2023

Atropello en Barcelona

Una conductora embistió a tres activistas feministas que estaban cortando la avenida Diagonal de Barcelona con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora trató de superar el corte de la calle, momento en que las manifestantes se han subido encima del coche y la mujer no frenó durante unos metros.

A consecuencia de este incidente, una de las manifestantes ha sufrido contusiones de carácter leve, según fuentes de los Mossos d’Esquadra y del Ayuntamiento de Barcelona.

Los hechos, de acuerdo con las citadas fuentes, se han producido entorno a las ocho de la mañana en la avenida Diagonal, a la altura de la calle Albert Bastardas, cuando decenas de personas cortaban la vía con motivo del 8M.

Una conductora que circulaba por la avenida Diagonal ha tratado entonces de sobrepasar la línea de corte de la Diagonal, momento en el que dos activistas se han subido al capó del turismo mientras una tercera se ha colgado del lateral del mismo.

La mujer, lejos de frenar, ha continuado la marcha con las manifestantes encima del vehículo durante varios metros.

La acción de esta conductora ha provocado la indignación de otras manifestantes, que han golpeado el coche al tiempo que han increpado a la mujer.

Los Mossos d’Esquadra han informado de que los agentes presentes en el lugar de los hechos han identificado a la conductora, y realizarán la correspondiente minuta policial, que será trasladada al juzgado para que tome las decisiones pertinentes.

Desde primera hora de la mañana de este miércoles varios manifestantes han cortado la avenida Diagonal y la Meridiana, las dos principales vías de entrada de Barcelona, lo que ha provocado grandes retenciones en los accesos de entrada a la capital catalana.

Por otra parte, unas 3.300 personas, según la Guardia Urbana, han participado este 8M en la manifestación convocada por sindicatos estudiantiles en el centro de Barcelona por el Día Internacional de la Mujer.

Llamados por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y la plataforma Libres y Combativas del Sindicato de Estudiantes (SE), la manifestación se ha iniciado en plaza Universitat.

Pancartas, lemas y cánticos como ‘Feminismo es luchar’, ‘Huelga por la coeducación’ y ‘Hartas de la justicia machista y fascista’, ‘No nos mires, únete’ y ‘Las calles serán feministas’ han presidido la marcha.

Agresión a periodista

Emilio Morenatti, ganador de un Premio Pulitzer y que cubría la manifestación femenina para The Associated Press, denunció a través de su cuenta de Twitter una agresión con «patadas y puñetazos por un grupo de más de 10 mujeres enfurecidas» en Barcelona.

En otro tuit escrito por el fotoperiodista, adjuntaba una foto del papel que repartieron las manifestantes donde pedían que hicieran fotos a la policía y no a las asistentas.

Algunos de sus seguidores le preguntaron si estaba bien y él contestaba que sí, pero que para «la próxima ‘manifa’ de mujeres llevaré chaleco antibalas y casco de guerra».

Según la Guardia Urbana de Barcelona, unas 2.000 mujeres acudieron a ‘XIII se va a armar la gorda’ con el grito de «La noche es nuestra, ninguna agresión sin respuesta».

Hoy he sido agredido con patadas y puñetazos por un grupo de más de 10 mujeres enfurecidas por intentar hacer unas fotos en esta manifestación que adjunto.Solo quería informar sobre su reivindicación.Finalmente me han echado a empujones de la calle donde se manifestaban.Abro hilo pic.twitter.com/YmYvDn5yZy — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 7, 2023

Boicot a Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recibido una dosis de realidad por parte de las propias mujeres que se muestran hartas de las medidas impulsadas por la podemita.

En el acto institucional ‘Ahora que ya nos veis #Este8MHablemos’, que se celebra en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, diversas mujeres abuchearon y discutieron la gestión de Montero que entre otras cosas, ha beneficiado a 726 delincuentes sexuales.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando le gritaron que «el movimiento feminista no está dividido sino parasitado».

En el evento organizado por el Instituto de las Mujeres, se encontraban la secretaria de Estado Ángela Rodríguez ‘Pam’ y la directora del organismo de Igualdad, Toni Morillas; así como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell y la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-racial Rita Bosaho.

El acto se produce en medio del descontento general, y en especial de las mujeres, antes las nefastas consecuencias que ha tenido la implementación de la ley estrella de montero, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, mejor conocida como ley del ‘Sólo sí es sí’, que ha beneficiado a 726 delincuentes sexuales y que el día de hoy se discutía su modificación en el Congreso.

Desde Podemos han asegurado que no apoyarán ningún cambio al texto ni se han disculpado. Por si fuera poco, siguen achacando la responsabilidad a los jueces que aplican la normativa vigente. Además de Podemos, han dicho no ERC, EH Bildu, la CUP y BNG, mientras que otros socios habituales como Más País, Compromís y JxCat, se abstuvieron.

El populismo de Cataluña

La Generalitat de Cataluña anunció su última medida populista: facilitar el acceso gratuito a productos menstruales «a todas las mujeres».

Esta medida se enmarca en el Plan de equidad menstrual 2023-2025 aprobado este martes, 7 de febrero. La Generalidad ya fue pionera en el reparto del kit menstrual a alumnas de tercero de ESO, que incluye una copa, una compresa y unas braguitas menstruales.