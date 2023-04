La Junta Electoral borra solo a medias la sonrisa bobalicona a la portavoz del Gobierno Sánchez

Es la tónica habitual con la tropa del Gobierno Sánchez.

Sus miembros, ya sean de la parte del PSOE o de la vertiente de Unidas Podemos, tienen por norma colonizar hasta profundidades abisales todas las instituciones que ocupan.

Y, evidentemente, en un año 2023 repleto de citas electorales, autonómicas, municipales y generales, cualquier rueda de prensa se va a aprovechar hasta la extenuación para arrimar el ascua a la sardina del Ejecutivo.

El problema es que a veces son tan burdas la maniobras propagandísticas que no hay más remedio que llamar a los ‘aprovechateguis’ al orden.

Eso sí, la llamada de atención se queda a medias, en una bronca de aliño, pero sin efecto sancionador.

Eso es lo que sucedió con la ministra portavoz y responsable de Política Territorial, Isabel Rodríguez, que lleva una racha ‘memorable’ en las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros.

La socialista ha sido apercibida por la Junta Electoral Central por convertir sus comparecencias ante los medios de comunicación en una especie de mítines electorales.

Según el órgano electoral, Isabel Rodríguez quebrantó la Ley Electoral al utilizar la sala de prensa de La Moncloa para hacer «afirmaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo, con connotación electoralista.

Además lo hizo el 4 de abril de 2023, cuando ya habían sido convocadas las elecciones municipales y autonómicas del 28-M.

Fue a raíz de la valoración que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los datos del paro correspondientes a marzo de 2023. A Rodríguez no le hizo ni pizca de gracia la consideración del presidente de los populares y dijo esto a la pregunta de un periodista:

Por eso no entiendo, y respondo a su segunda pregunta, qué le pasa a Núñez Feijóo con los datos del paro. No entiendo qué le pasa y por qué, siempre, cuando las cosas van bien, él las interpreta mal, por qué todo lo que va bien no le gusta al señor Feijóo, por qué las cosas que van bien, le parecen mal, por qué todo lo que va bien, le parece mal.