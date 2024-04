Una senadora del PP acorrala a María Jesús Montero por encubrir los pufos del PSOE: “¡Lo sabías y lo tapaste!”

Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se ha convertido en un quebradero de cabeza para María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, en cada sesión plenaria de la Cámara Alta.

Este 23 de abril de 2024, la popular volvía con toda la artillería contra la socialista a cuenta de la corrupción socialista y el festival de mentiras orquestado por Moncloa:

“Ustedes han hecho de la mentira su política, de la ocultación su programa y de la corrupción su bandera. Un Gobierno débil en respiración asistida, porque el señor Puigdemont les tiene bien cogidos. Ustedes decían que la amnistía no debía ser y ahora es. Vaya si es. Y en esos cambios de opinión que ustedes tienen hace días que decían que Bildu era incompatible con la democracia. ¿Y hoy qué es, señora Montero? ¿Van a romper el pacto encapuchado o son como sus socios incompatibles con la democracia? Señora Montero, cuando no es amnistía es Bildu y cuando no corrupción. Ya está bien. Y si aún guarda algo de pudor democrático, díganos si colaboró con la Justicia cuando hace tres años supo de las irregularidades. No le pregunto qué haría, le pregunto qué hizo ante la corrupción de su partido”.