Los nervios de Pilar Alegría cuando le preguntan dónde durmió la noche de la fiesta desfase de Ábalos en el Parador de Teruel

Están de los nervios.

Pilar Alegría, ahora ministra de Educación, ejercía de delegada del Gobierno en Aragón en el año 2020 cuando se produjo la famosa fiesta desfase de José Luis Ábalos en el Parador Nacional de Teruel.

Lógicamente, al ser misión de esa autoridad el acompañar en las visitas oficiales al presidente del Gobierno o algún miembro de su gabinete, los periodistas quisieron conocer qué sucedió la noche de marras y si Pilar Alegría tuvo constancia de los hechos.

La reacción de Alegría fue la de ponerse a la defensiva:

¿Me estaba usted preguntando si yo dormía esa noche? ¡Ah, me está preguntando usted dónde dormí como delegada del Gobierno una noche! ¡Qué curioso! ¿no? Una pregunta de este tipo, saber dónde se hospeda en este caso una ministra o un ministro o un delegado del Gobierno. Mire, yo lo que sí le puedo trasladar es que, lógicamente, dentro de las atribuciones de un delegado del Gobierno, lógicamente, es acompañar a las autoridades del Gobierno de la Nación, ya sea, por supuesto, presidente del Gobierno, ya sea un ministro o sea un secretario de Estado o un presidente de alguna empresa pública. Y en el caso que usted me está preguntando, efectivamente, había una obra de Adif, donde el ministro de Fomento fue a visitarla y, lógicamente, como delegada del Gobierno le acompañé.

Aprovechó para acusar de pseudomedios a quienes sacaron esa información sobre el entonces titular de Fomento:

Usted me habla sobre unas noticias que, por cierto, yo lo primero que le preguntaría es por qué le tengo que dar yo veracidad a esa información, porque no sé de dónde sale. O mejor, sí, sí que sé de dónde sale. Creo que sale de, permítame, yo no le puedo llamar medio de comunicación, creo que sale de un pseudomedio de información que da, traslada una información que, por cierto, yo no la tengo en ningún caso verificada.