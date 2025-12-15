¡Fuga de ministros socialistas en el Senado! Los de Sánchez vuelven a dar la espantada ante los escándalos del partido

María Jesús Montero, Pilar Alegría y Yolanda Díaz, son algunas de las ministras que se ausentarán en la sesión de control

El PP denuncia la ausencia de la mitad de los ministros en la última sesión de control del año.

Andan acongojados por perder su sillón.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, denunció la tremenda espantada del Gobierno en la última sesión de control del año de la Cámara Alta que tendrá lugar este martes 16 de diciembre a las 16:00 horas.

La senadora popular subrayó que “en el peor momento del Gobierno y cuando más acorralado está por los escándalos», el Ejecutivo socialista se “bunkeriza”, negándose a dar la cara.

«Esta desbandada generalizada demuestra que, ante la descomposición en directo del Gobierno, los ministros no dan la cara«, aseveró García y enfatizó en que se trata de una nueva estrategia bajo el “sálvase quien pueda”.

Sánchez no da explicaciones en el Senado

Son trece los ministros que no estarán presentes en la sesión: María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Sara Aagesen, José Manuel Albares, Margarita Robles, Óscar Puente, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Ernest Urtasun, Carlos Cuerpo, Diana Morant y Ana Redondo.

Según García, “más de la mitad del Gobierno se esconderá del Senado”, al igual que lleva haciendo el Ejecutivo en el Congreso tras la última espantada de los ministros en la última sesión de control del año.

En esta línea, la portavoz del PP criticó que esto es lo que lleva haciendo Sánchez “desde hace más de 21 meses, a pesar de estar obligado por ley a rendir cuentas en la Cámara Alta».

Aquí destaca la vicepresidenta María Jesús Montero, la cual solo acudirá a una sesión de control de las diez que se celebran desde septiembre de este año hasta enero de 2026, la cual se excusa en reuniones con organismos “que dependen de ella” y la mayoría ni aparecen en la agenda del Gobierno.

«La vicepresidenta Montero está tan acostumbrada a convivir con el fraude; que sus excusas para no cumplir con su obligación democrática son un fraude», afirmó García.

Es por esto que la oposición estudia “acciones legales y jurídicas para que el Gobierno respete al Parlamento”.

«La ausencia de Presupuestos, la colonización de las instituciones, la falta de transparencia, la corrupción como sistema de proceder y, ahora también, la huida sistemática del Parlamento para ser controlado por la oposición, hacen que este Gobierno sea lo más alejado a lo que debe ser una democracia de pleno derecho», concluyó la portavoz popular.