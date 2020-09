La insistente solicitud de Garzón a Villarejo: «Tronco, ¿por qué no hablas con Pablo Iglesias?»

Una auténtica bomba, en eso se ha convertido la transcripción de las conversaciones entre José Villarejo y el abogado Javier Iglesias. La charla que tuvo lugar el 19 de febrero de 2017 deja ver que, como lo define la Fiscalía Anticorrupción, se trata de «una auténtica mafia policial».

La llamada operación Kitchen tiene un sumario que deja ver que los servicios del excomisario eran muy demandados, y Baltasar Garzón tenía un rol preponderante.

De acuerdo al informe policial, Villarejo estaba dispuesto a ejercer su poder para detener las investigaciones que se hacían en su contra, él lo denominaba «acciones previstas», y es lo que se puede escuchar en el audio que fue hallado en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid).

En el marco de dichas acciones Villarejo destaca la difusión de la que denomina ‘Operación Cocinero’, en la que implica directamente al comisario Enrique García Castaño, el que fuera DAO de la Policía Eugenio Pino, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el «asturiano», identificado a lo largo de la investigación como Mariano Rajoy.

Pero antes de ponerse en marcha con ese plan quería llegar a una ‘tregua’, por lo que solicita a Javier Iglesias que lo transmita y que lo hiciera llegar un mensaje a «el polla», como llamaba a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal:

«Si yo a partir de la semana que viene yo no, no me ha llamado ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni han parado toda la historia, sigue la historia del acoso del mierda éste tal y cual, empiezo a repartir leña y no te puedes ni imaginar la que tengo, ¡y toda documentada».

Además de esto, Villarejo le comenta al abogado Javier Iglesias: «Las pruebas de Cataluña, con todo lo de Andorra. Acciones previstas, que yo tenqo previstas, dentro de una semana empezaré, he contactado, tengo contactos con el New York Times y con otros medios extranjeros, yo he estado ahora en New York como tú sabes…»

«Tengo citas con todos los directores de todos los medios, todos quieren una entrevista, todos, el Évole (Jordi Évole) especialmente me está llamando todos los días, todas las horas…», dice Villarejo.

Posteriormente sale a relucir el nombre de Baltasar Garzón, con una petición particular:»Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias, todo el día, todo el día, tronco por qué no hablas, que tal y cual«.

Estas solicitudes de Garzón llegaban tras siete meses de que salieran a luz los mensajes de Telegram de Podemos, los relacionados con el caso Dina. Es decir, después de que OK Diario publicara lo que dijo el líder podemita de Mariló Montero, que «la azotaría hasta que sangrase«.

Relaciones con Rubalcaba

Dentro de estas grabaciones del caso Kitchen, también se menciona al ex ministro del Interior y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien se puede escuchar a Villarejo decir: «Al Rúbal no se le despistaba nada».

En ese sentido, el excomisario compara a los populares con los socialistas, y los primeros no salen muy bien parados según lo expresado por Villarejo, «Son igual que el Rúbal, igual que el Rúbal, ¿sabes? Anda que se le despistaba algo», ante esto su interlocutor , el empresario Adrián de la Joya le responde, «éstos (del PP) no tienen solución; es todo una mierda, qué porquería de Gobiernos, yo estoy en otra liga, éstos juegan en quinta regional».

Es en este contexto en el Villarejo destaca el rol de Rubalcaba como gran colaborador. Recordando que, en 2009, al estallar el caso Gürtel en el PP, con Rubalcaba como ministro del Interior, José Luis Olivera era el jefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros). Villarejo asegura que, al iniciarse la investigación, él mismo «escondió 100 cajas de la Gürtel…». Si no lo hubiera hecho «se hubiera acabado todo, se hubiera acabado el partido (el PP)».