Comisario Villarejo: «Corinna tiene a toda la prensa de Moscú porque está enrollada con Putin»

El comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvo acceso a información muy sensible de Corinna Larsen.

Las grabaciones que Asuntos Internos halló en su domicilio evidencian que uno de los grandes cartuchos que el policía guardaba eran las confidencias de Corinna.

En una conversación mantenida con un periodista, Villarejo, que ya se temía el registro de su domicilio, afirmó: “Hombre, dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar ya las tengo preparadas ¿no? Eh… Además le diré al secretario, tome nota, tome nota que se llevan esto eh, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué, que dice esto. Aquí está. Tome usted nota por favor y tal, ¿no? Que no se preocupe que la rompa porque tengo muchas copias ¿no?”.