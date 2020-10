Nuevo sablazo judicial a Unidas Podemos: el Supremo tumba su querella contra Hermann Tertsch

Podemos recibió otro doloroso sablazo judicial.

Tras conocer la petición de imputación a Pablo Iglesias, ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo inadmitió a trámite la querella presentada por IU y Podemos contra el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch.

Los partidos de extrema izquierda le acusaban de presuntos delitos de provocación a la rebelión, amenazas al Gobierno y de odio por razón de ideología, en relación al contenido de dos tuits que publicó el representante de VOX en enero de 2020.

Sin embargo, la justicia los descarta por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.

Según explica el Supremo en un auto, los querellantes veían en los ‘tweet’ del eurodiputado el apoyo a un clima de confrontación contra el legítimo Gobierno democráticamente elegido, y consideraron que llamaba a la intervención del Ejército al invocar el artículo 8 de la Constitución.

En el auto, del que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, la Sala indica que “la pretensión deducida no puede ser admitida, toda vez que los hechos relatados imputados a la persona aforada no presentan relevancia penal alguna, el mero recordatorio de un precepto constitucional no puede tener ese carácter, y la propia querella admite la existencia de meros indicios y no se acredita la relación del texto con los supuestos efectos de la provocación, en este caso un artículo de opinión en un medio de comunicación de alcance limitado”.