Irene Montero calla y el Ministerio de Igualdad mira a otro lado: una madre mata a su hija de 4 años

Silencio en el Twitter de Irene Montero y su chiringuito, el Ministerio de Igualdad.

Acostumbrados como nos tiene a darle máxima difusión cuando se produce algún caso de violencia doméstica donde el agresor es el hombre, ahora que se trata de una mujer han decidido mirar hacia otro lado tras el escabroso caso en el que una madre ha matado a su hija de 4 años.

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una niña de 4 años cuyo cadáver fue encontrado en un piso en Sant Joan Despí (Barcelona) junto a su madre, que se había intentado suicidar. Cuando los agentes han llegado encontraron que la menor había fallecido con signos de muerte violenta pero los servicios de emergencia médica pudieron reanimar a la madre que fue trasladada al hospital en estado muy grave.

Montero sí tuiteó sobre el último crimen machista

El silencio de Montero contrasta con la difusión que le había dado al último crimen en el que el atacante fue el hombre.

El pasado 30 de mayo de 2021, comentaba lo siguiente: «Se está investigando como violencia de género el asesinato de una mujer en Guadalajara. Quiero mandar todo mi cariño y apoyo para la familia. Nos queremos vivas. #NiUnaMenos «

Se está investigando como violencia de género el asesinato de una mujer en Guadalajara. Quiero mandar todo mi cariño y apoyo para la familia. Nos queremos vivas. #NiUnaMenos https://t.co/qs2xvIfmsI — Irene Montero (@IreneMontero) May 30, 2021

Enfrentamiento con VOX jaleado por los medios de la izquierda

El pasado mes de mayo de 2020, en plena pandemia, la ministra de Igualdad respondía a las acusaciones de Vox al Gobierno de «malgastar» el dinero en «propaganda» a costa de la violencia a las «mujeres heterosexuales», en vez de conseguir EPIs para el personal sanitario.

«¿Cree que no hay ninguna condición estructural de desigualdad que esté justificando que haya millones de mujeres en este mundo hoy, a día de hoy, que no saben qué hacer mañana, que no saben si van a poder comer mañana, que no saben cómo van a poder cuidar a sus hijos mañana si a la vez tienen que ir al trabajo? ¿Creen que eso es casualidad?», ha contestado a la diputada de Vox Carla Toscano cuando ha cuestionado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.