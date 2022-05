El tremendo escándalo del hermano de Ximo Puig deja en ridículo la campaña de la izquierda contra el hermano de Ayuso

Francis Puig, el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, ayer, 23 de mayo de 2022, declaró ante el juez por supuesto fraude en las subvenciones públicas.

En su comparecencia reconoció la existencia de facturas duplicadas presentadas al Gobierno de Valencia y de Cataluña. Pero, para sorpresa de algunos, le echó las culpas al Gobierno que dirige su propio hermano, el socialista Ximo Puig, alegando que no le informaron de que lo que estaba haciendo estaba mal.

De los 2 millones de euros concedidos en subvenciones de los gobiernos valencianos, catalán y aragonés, 600.000 euros provienen del Gobierno de Ximo Puig, a empresas relacionadas con su hermano coincidiendo con los primeros años de su llegada a la presidencia, de 2015 a 2018. Algo que, al parecer entre presidentes socialistas es una característica común, ya que no hay que olvidar que casualmente las empresas relacionadas con el padre del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comenzaron a facturar de la noche a la mañana millones de euros coincidiendo con la llegada de éste al Gobierno de España.

Claramente, en los últimos años, hemos comprobado que no es lo mismo que un socialista cometa un fraude a que uno de derechas lo haga, y no son solo conjeturas. A día de hoy se siguen publicando audios del caso de corrupción de Esperanza Aguirre cuando ya fue condenada por ello y ya han pasado unos cuantos años desde entonces, mientras que de los escándalos actuales de la izquierda no se habla tanto. Por no mencionar, la reciente campaña masiva que se promovió contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A pesar de haber reconocido presentar facturas duplicadas, la defensa de Francis Puig, sostuvo que no se puede considerar «fraude de subvenciones» ya que las cantidades supuestamente irregulares no superaron los 120.000 euros según está tipificado en el código penal. Además, afirmaron que el imputado aportará los documentos necesarios para demostrar que no existió falsedad en las facturas.

Respecto a haber reconocido la existencia de facturas duplicadas, la defensa de Puig alegó que el informe de la Guardia Civil no es concluyente.

«[La Guardia Civil] No entiende muy bien cómo es el sistema de subvenciones. No es que sea un error por su parte. Es que no sabe cómo funciona«

La secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz sostuvo que no es una invención de la derecha, tal «como tratan hacer creer desde la Presidencia de la Generalitat Valenciana».

Este miércoles, 25 de mayo de 2022, comparecerá Juan Enrique Adell Bover, el socio de Francis Puig.

Mientras tanto, Ximo Puig, continúa en su viaje por tierras portuguesas con una misión comercial e institucional «plenamente justificada».