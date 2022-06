Isabel Díaz Ayuso sopapea a la ‘encubridora’ Mónica Oltra y de paso da un guantazo a Nadia Calviño

En toda la boca y del derecho y del revés, le sacude Isabel Díaz Ayuso a la ‘progre’ Mónica Oltra, a quien la Justicia va a sentar en el banquillo por encubrir o intentar encubrir los abusos sexuales del tipo que era su marido.

Y lo ha hecho en Valencia, para más inri.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó este 10 de junio de 2022 que la vicepresidenta de la Generalitat, debería aplicarse «la coherencia que pedía a otros políticos del Partido Popular, a Paco Camps y a Rita Barberá».

Es una evidente en alusión a su etapa en la oposición y al ‘expresident’ y la exalcaldesa de València.

Ha sido justo antes de un almuerzo con empresarios en València, y a pocas horas de que se conociera el escrito remitido por la Fiscalía de Valencia a la sala de lo Civil y Penal TSJCV en el que estima que este órgano es competente para instruir el caso del presunto encubrimiento, por parte la también coportavoz de Compromís, de los abusos sexuales que perpetraba su marido sobre una menor tutelada.

«Si finalmente Oltra es imputada, es recomendable que dimita, no solo por no afectar a la imagen del gobierno, sino por la ‘coherencia’ que reclamaba a los representantes ‘populares’ cuando en 2015 estaba en la oposición».

Ayuso aseguró que «no prosperará» la investigación abierta por la Fiscalía Europea (EPPO) sobre siete contratos adjudicados por su gobierno para conseguir material sanitario en plena pandemia a dos empresas.

«Ahora mismo hay una guerra entre fiscalías, porque Anticorrupción española ha dicho que esta denuncia, que parte de Podemos, no tiene sentido, no tiene fundamento y no hay datos para seguir con ello adelante. Y por eso no va a prosperar».