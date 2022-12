Sánchez convierte el Día de la Constitución en ‘día de la malversación’ en favor de los golpistas catalanes y los ladrones del PSOE

El Día de Constitución estuvo marcado por la ausencia de VOX y por los ya habituales abucheos al presidente Pedro Sánchez. Aparentemente nada nuevos si no fuera porque Sánchez, casi como una broma cruel, fue el día elegido por Pedro Sánchez para anunciar que, finalmente, reformará el delito de malversación. Fue en los típicos corrillos de prensa con el presidente con motivo de la celebración de la Carta Magna. Anunció así su intención de reforma aunque dijo que esto no afectaría a los actuales condenados por corrupción. Claro que, no especificó cómo lo haría.

Esta decisión llega antes de un año, el 2023, marcado por varias convocatorias electorales en las que previsiblemente los socialistas necesitarán el apoyo de ERC para formar Gobierno como ocurrió en 2019. Unido a la eliminación del delito de sedición, esta reforma del Código Penal parece hecho a la carta para los independentistas catalanes que han posibilitado el mantenimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez.Claro que no sólo será un guiño a los independentistas para el PSOE clásico también tiene una consecuencia importante. Uno de los beneficiados de este cambio en el Código Penal será el que fuera presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán que está pendiente de ingresar en prisión tras se condenado por el caso de los ERE.

El presidente del Gobierno, utilizó, así, un día festivo, en el que además gran parte de la población estaba centrada en el encuentro que enfrentó a España con Marruecos en el Mundial de Catar que se saldó con la eliminación de nuestra selección del campeonato de la Copa del Mundo.

Críticas de la oposición

Esta circunstancia no pasó desapercibida para el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, quien recordó «Sánchez se plantea también ahora perdonar la corrupción de sus socios para seguir él en el Gobierno» y que, además, lo hacía «durante el puente de la Constitución y el partido España-Marruecos».

Desde la oposición no han dejado pasar por alto este anuncio informal del presidente y señalan que los socialistas «nos quieren vender la moto de que hay una malversación que es buena» y que quieren reformar esta ley «sólo para unos, manoseando el Código Penal para hacerle el favor a sus socios independentistas». Así, el que califican de forma irónica como de «mayor penalista del reino de España» parece seguir la senda de los pactos a los que llegó con ERC y sobre los Gabriel Rufián fue muy claro en una entrevista radiofónica.

Derogar el delito de sedición no es suficiente para quienes lo cometieron, también malversaron para hacerlo. Sánchez está dispuesto a pagar lo que sea por sobrevivir en la Moncloa. Ahora toca perdonarles la corrupción. Y lo hará, no tiene límite.

Por su parte Cuca Gamarra, portavoz del PP, también arremetió en redes sociales contra el anuncio de Pedro Sánchez. Según Gamarra el presidente «no tiene límites» ya que «está dispuesto a pagar lo que sea por sobrevivir en La Moncloa, ahora toca perdonarles la corrupción y lo hará».