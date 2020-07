El Derby de los geniales Agustín García Calvo «Júpiter», Juan Manuel Mari Solera «El Príncipe Galín», José Luis Mari Solera «Licho» y otros amigos

SOBRE LA GRAN CULTURA ESPAÑOLA DEL GRAN CAPITAL CONVIVENCIAL Y ECONÓMICO DE SU HOSTELERÍA

Licho Licheiro, Lyeandrin Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Noga Nogarova Duquesa de Kastropolov, Vegapolov, Ribapolov y Tapiapolov, “Trobeiros, Jaruleiros, Flamencos, Combatientes de los Caminos de Santiago por el mejor desarrollo deontológico, el bien, la verdad responsable…”:



“Hay lugares, medios, instancias, relaciones, etc. que forman parte de lo mejor de nuestras vidas y que debemos tratar de mantener y mejorar, crear y recrear, de forma deontológica, honrada, rigurosa, eficiente, creativa, muy humilde (sabiendo, siempre, de forma honrada, aprender de los errores, fallos, fracasos propios y ajenos, etc.) y comprometida por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, por la buena alegría, humor e ironía, por el bien, la verdad responsable, etc.”

Se ha hecho público el cierre del famoso “Café Derby” de Santiago de Compostela (Galicia-España) y que fue inaugurado en 1929 dentro de la tradición española e internacional de las excelentes cafeterías “Art Decó” en sus muebles, cristaleras, decoración, iluminación, etc.

La cultura convivencial, de las tertulias, encuentros, vida social en las cafeterías, bares, tabernas, casas de comida, mesones, etc., en los diferentes locales, espacios, cerrados, abiertos, de la hostería española, el capital convivencial, humano, social, relacional, contextual, vital, desarrollado en los diferentes locales, espacios, modelos, tipos de la hostelería española, forman parte de una de las principales señas de identidad de España, una de sus grandes riquezas económicas, culturales, sociales, humanas y vitales.

No en balde, la hostelería es uno de los principales sectores de la economía española, junto al turismo y que esta vinculado, en buena medida, con la hostelería. Y esta gran cultura, riqueza española, antes de la pandemia del coronavirus y junto a otros factores, atrajo, el año 2019, a cerca de 84 millones de turistas y que dejaron en España mas de 90.000 millones de euros.

Es inadmisible que algún ministro del extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos Sánchez, iglesias Cum Fraude, como el ministro, además de Consumo, Alberto Garzón, haya criticado la gran riqueza que supone el turismo para España, la nación española, y que es la primera potencia turística mundial junto a Francia y Estados Unidos.

El “Foro Económico Mundial” le dio a España el primer lugar en “Competitividad Turística Mundial”; clasificación que publica en un informe cada dos años. España ha conseguido el primer lugar en los años 2015, 2017 y 2019.

La hostelería española, en 2018, superó los 300.000 establecimientos (314.311 registrados, es decir, un establecimiento por 150,8 habitantes para una población de España, en 2020, de 47,4 millones de habitantes. 35.000 son alojamientos y 280.000 establecimientos de restauración, de estos, los bares representan 183.306 locales, pero llevan varios años bajando), los cuales, dichos 314.311 establecimientos, emplearon a 1,7 millones de trabajadores. Este sector cerró el año con una facturación de 123.612 millones de euros, lo que representa un 6,2% del PIB nacional español, del cual un 4,7% procede de los servicios de restauración y un 1,5% del alojamiento. Son algunas de las cifras que se recogen en el “Anuario de la Hostelería de España 2019”.

España debe velar, siempre, por competir al mejor nivel en el turismo, la hostelería y otros sectores, campos sociales y tomar las medidas necesarias que lo hagan posible.

Con la muy grave crisis de la pandemia del coronavirus, España es una de las naciones mas afectadas del mundo, entre las primeras del mundo, cuando se hace este escrito (13 julio 2020) en muertos por cien mil habitantes (mas de 43.000), en personal sanitario contagiado (mas de 52.000 y con muertos también en este sector y que no se han facilitado debidamente), en muertos en residencia de la tercera edad (del orden de 20.000).

El problema es que en España, la nación española, bajo el extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, su muy mala gobernación, gestión de la pandemia del coronavirus, no se vienen facilitando los datos de muertos por el coronavirus, del personal sanitario contagiado, de los ancianos muertos en residencias, etc., como es debido, de forma deontológica y muy rigurosa, en línea con lo que se viene haciendo en Bélgica y otras naciones democráticas.

A las muy negativas cifras sanitarias de la pandemia del coronavirus, se unen, en España, las muy graves consecuencias económicas, al depender, en buena medida, la socioeconomía española, del turismo, la hostelería, de la industria de la automoción, al tener España mas de 94% de empresas de uno a diez empleados y un gran malgasto público, muy ineficiente, generador de graves casos de malversación, corrupción, juego sucio. Lo que dispara el paro general, paro juvenil, etc., de los mayores del mundo democrático occidental y europeo al que pertenece España; lo que dispara el deficit y deuda publicas, la economía sumergida, la politiquería, partidismo, sindicalerismo, corporativismo, gran burocratismo, clientelelismo, comisionismo, etc.; lo que genera una baja productividad, bajos salarios, pensiones, etc.

Todo lo cual se ha visto muy golpeado y empeorado por la pandemia del coronavirus, lo que debería, debe dar lugar, como en Alemania y otras naciones occidentales democráticas de las que forma España, la nación española; debe dar lugar a acuerdos de las fuerzas políticas, económicas y sociales democráticas constitucionales realmente españolas y en línea con la Unión Europa, con las naciones democráticas que tienen un paro por debajo del 6, 5, 4, e, incluso, del 3%, una deuda y déficits públicos bajos y cuando España, la nación española, ante de la pandemia del coronavirus, con PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, y sus socios extremistas de la Moción de Censura, incluidos los ilegales golpistas nacionalistas separatistas y el brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca ETA-Bildu; y cuando España, antes de la pandemia del coronavirus, tenía uno de los mayores paros generales, cerca del 14%, paro juvenil del 31% y mas, un deuda publica cercana al 100% del PIB y un deficit superior al 2,7%, por no hablar de la economía sumergida, de la corrupción y juego sucio.

Todo lo cual, la situación socioeconómica y empresarial, se ha agravado mucho en España con la pandemia del coronavirus y debido a la muy mala, politiquera, partidista, muy sectaria gobernación, gestión por parte del extremista gobierno socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias Cum Fraude y sus socios extremistas anti-nación española, anti-Constitución española, anti-español, etc., y que incluyen, interiormente, en España, en la nación española, a los golpistas ilegales extremistas nacionalistas separatistas, al brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca ETA-Bildu…, y, exteriormente, a regímenes, fuerzas, medios, instancias, movimientos, redes, etc., antidemocráticos, del viejo y nuevo comunismo, extremismo identitario, vinculados con la Nueva Internacional Comunista, el Foro neocomunista de Sao Paulo 1990, etc.; todos ellos apoyados, muy activamente, por Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc., pero, OJO, también, vinculados, apoyados por la izquierda y extrema-izquierda de los Estados Unidos (y otras naciones) y sus potentes medios, fuerzas, instancias, movimientos, redes, etc.

Esta muy negativa política extremista, malgastadora e ineficiente, ha dado lugar, viene dando lugar, entre otras cosas, a que el extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, con sus socios muy extremistas, separatistas, antiConstitucionales y desestabilizadores interior y exteriormente; ha dado lugar, viene dando lugar a que varios candidatos de este extremista Gobierno socialista-comunista se vean rechazados para presidir importantes organismos internacionales como el Eurogrupo, el Fondo Monetario Internacional FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), tal y como sucedió en los casos de las ministras de “Asuntos Económicos y Transformación Digital” y de “Asuntos Exteriores”, de este extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, a saber, Nadia Calviño Santamaría y Arancha González Laya.

Recordemos la reunión ilegal del ministro del PSOE, José Luís Ábalos, en el aeropuerto de Barajas (Madrid-España), con la vicepresidenta de Venezuela neocomunista, Delcy Rodríguez, con maletas cargadas de oro, etc.

LA CULTURA DE LOS CAFÉS, DE LA HOSTELERÍA

En plena pandemia del coronavirus, se ha hecho público, en Santiago de Compostela, el cierre de conocidos negocios de la hostelería y, entre ellos, el “Café Derby”.

El que suscribe he tenido, vengo teniendo los cafés como mi segunda casa. En Santiago de Compostela mis “segundas casas” fueron, sobre todo, el “Café Ideal Bar Azul” (de Moncho y Carmiña, y los camareros Pepe, Guillermo, Carlos, Pepiño, Fernando y Rogelio) y el “Café Miami” (de Roberto y sus padres que habían emigrado a Uruguay, y el camarero Manolo). También era cliente, entre otros, del “Café Derby”, “Cafetería Krystal” (también cerrada) y sin olvidarme de los restaurantes “El Asesino” (de Maruja, Concha, Isaura y Lola), “Casa Manolo” (el único que permanece abierto y muy ampliado, mejorado), y “Munih” (de Juan y su hermano, emigrados con su familia a Argentina y el gran camarero vasco Camilo).

Estos establecimientos, salvo “Casa Manolo”, han cerrado, debido a la jubilación de sus propietarios o a la culminación del plazo establecido para la renta antigua (véanse en Internet mis artículos: “Homenaje a una institución compostelana: Moncho del Azul”; “A la memoria de Maruja Neira del Asesino”).

Ahora, mi nueva casa es la cafetería del “Hostal de los Reyes Católicos” (“El Hostal”), buque insignia de los Paradores españoles (donde, en “El Hostal” y hasta hace muy poco, ha estado de director el gran, excelente profesional de la hostelería, con amplia experiencia nacional e internacional, Julio Castro Marcote, y que, ahora, vuelve a su tierra de la gallega “Costa de la Muerte”, para abrir y poner en marcha el Parador de la Costa de la Muerte-Muxía. Creo que este Parador puede y debe contribuir a la mejor dinamización de Muxía y la Costa de la Muerte, con la mejor calidad, con el mejor sello gallego, español, con los mejores productos, la mejor hostelería, calidad de acogida, las mejores actividades, la mejor dinamización social, para que lo que están, deben ser y estar los Paradores de Turismo españoles y que son públicos, para potenciar, de la mejor manera, interior y exteriormente, la gran Marca España y que contribuya al mejor desarrollo de todas las partes de España, de la gran nación española, interior y exteriormente).

En “El Hostal” de Santiago de Compostela, autentico monumento nacional español, paseo por sus maravillosos claustros, San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, y me encuentro con una parte de la mejor historia de España, de la gran nación española y de su gran presencia, en buena parte del mundo, a partir de los Reyes Católicos, de finales del siglo XV y comienzos del XVI.

Recuerdo cuando fui, por primera vez, a dormir, pasar una velada completa, en “El Hostal” con una amiga, cuando todavía se pagaba en pesetas, en mi época juvenil, y estuvieron todo el tiempo vigilándonos, pues, pensaban que íbamos a hacer algún tipo de acto político reivindicativo. Fue en homenaje a mis queridos padres (Lydia Alvarez González y Eladio Cancio Mon, que lo dieron todo y mas por sus hijos, su pueblo Vegadeo-Asturias/España, etc.), a los que tanto les gustaba “El Hostal” y en defensa del gran, inmenso, excelente patrimonio material, inmaterial, monumental, histórico, cultural, artístico… español, uno de los mejores del mundo y que debemos defender, mantener, cuidar y potenciar mucho mas y mejor, interior y exteriormente (entre otros, el artículo 46 de nuestra vigente Constitución democrática española de monarquía parlamentaria de 1978; este artículo 46 habla de la necesaria defensa, de promover la conservación y enriquecimiento del gran patrimonio español, histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad, y de perseguir los atentados contra el mismo; Constitución democrática española, por la que algunos, por dicha/nuestra democracia constitucional, equiparable a las mejores del mundo, pero siempre que se cumpla debidamente y no se corrompa, se juegue sucio; por la mejor democracia representativa española y economía de mercado con justicia justa, seguridad y garantías, de juego, competencia, cooperación limpios, etc.; por el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social-sanitaria-asistencial-etc., humana, integradora, cultural, medioambiental, ética – Nulla aesthetica sine ética -Ninguna estética sin ética -, espiritualmente, etc., todo ello bien medido, definido, aplicado y controlado; como estábamos diciendo, por la democracia constitucional española, algunos arriesgamos algo mas que “as orelliñas”- las orejitas – y nos tiraron de ellas… -, y la salud y estabilidad de nuestras familias).

Al salir del maravilloso, majestuoso… “Hostal de los Reyes Católicos” de Santiago de Compostela, de dicha magnífica velada, estaban esperándonos, entre otros, mi gran amigo, el médico José Juan Aznáres Agustín y, junto al gran Maximino Castiñeiras “O Poeta da Mahía”, sacamos una foto de recuerdo y, a continuación, nos fuimos a tomar algo en la “Rúa do Franco”, la calle/rúa de los vinos, las tapas…; en concreto, entre otros lugares, fuimos a la famosa “Taberna Ó/El 42” (que ha sido completamente reformada y convertida en “Mesón 42”), donde, entre otros, nos encontramos al amigo, al gran músico, compositor, profesor y director de la “Banda Municipal de Santiago de Compostela” (donde hizo una gran labor), Amador Santos Bartolomé.

Esta claro que, en Santiago de Compostela, etc., con el cambio de los tiempos, de los nuevos modos y maneras de vida, de la irrupción de las nuevas tecnologías, etc., en buena parte, se ha perdido la cultura de la vida en los cafés, en diversos locales de la hostelería española, la cultura de la tertulias, etc. (Véase en Internet mi escrito que me pidieron en 2001 para el desaparecido periódico español “Diario 16”: “Cual es mi Santiago”).

Para mi, el “Café Derby” y, por supuesto, “El Azul”, “El Miami”, “El Manolo”, “El Munih”, “El Asesino”, “El Alameda”, “El Estradense”, “El/Ó 42”, “El Krystal”, etc., es decir, esta cultura de la hostelería, del capital convivencial, contextual, social, vital…, está vinculada a muy grandes amigos y con los que lo pasé muy bien en alguno de estos establecimientos hosteleros, a saber:

1) Al gran sabio español, al catedrático universitario de lenguas clásicas, filólogo, filosofo, poeta, autor de canciones, traductor de los grandes clásicos, gran conferenciante, rapsoda, aedo, gran animador, creador de tertulias en cafés, etc., autor de una importante obra, gran dinamizador cultural, social, etc., Agustín Garcia Calvo “Jupiter” (Zamora-Castilla-León/España, 15 de octubre de 1926 – 1 de noviembre de 2012).

2) Al radiotelegrafista, cantante, pandeireiro, antiguo combatiente (de los pocos españoles) del Mayo del 68 parisino francés por la corriente anarquista (que había heredado de sus padre el radiotelegrafista, Manuel Mari Morente, gran pionero en España de la telefonía sin hilos. Su madre fue la maestra Julia Solera Barros), que amplió estudios de filosofía en Paris en la famosa Universidad alternativa de Vincennes-Paris VIII (donde lo conocí y nos hicimos amigos en los años 70, cuando fui a ampliar estudios de sociología a Paris) y biología en la Universidad de Santiago de Compostela, empresario de erizos y orejas de mar, gran animador de tertulias en los cafés, siguiendo a su gran maestro y amigo Agustín Garcia Calvo, gran animador de la vida universitaria de Santiago de Compostela, a finales de los 70, de los 80, y especialmente con el gran “Movimiento estudiantil, universitario del Cerdo Juan Jacobo Paradox, el Asno Zenon de Kotapos, el Conejo Prometo Enconexado y las insignes gallináceas que irrumpieron en el Paraninfo alborotando el gallinero o poleiro universitario”, el “Movimiento de la Coordinadora Abierta y de los Servicios Universitarios”, el “Movimiento Universitario de los Pisitos Buenos, Bonitos y Baratitos-Pisiños Boiños, Bonitiños e Baratiños”, y que tuvo lugar, con muy amplia movilización y repercusión universitaria y social, importantes conquistas, los cursos 1979-1980, 1980-1981, cuando en Galicia había una sola universidad, la Universidad de Santiago de Compostela; estamos hablando de Juan Manuel Mari Solera “El Principe Galín” (Ferrol-Galicia/España, 1948, Madrid 2015).

3) Al médico, doctor, catedrático, poeta, músico, cantante, gran conferenciante y gran dinamizador de Santiago de Compostela, el Gran Trobeiro Jaruleiro José Luís Mari Solera “Licho” (Ferrol 1953; Santiago de Compostela 2014).

A Agustín García Calvo lo conocí cuando, en los años 70, fui, a París, a estudiar Sociología, a la Universidad de Paris VIII-Vincennes, donde estaba el “Principe Galín”, que me invitó a ir a la tertulia que celebraba el gran filólogo y filósofo zamorano, García Calvo, en el Café “La Boule d’Or”, en la plaza Saint Michel, justo enfrente de la fuente de Saint Michel, en el corazón del Barrio Latino.

A partir de ahí, al volver a Santiago de Compostela, como profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y dentro del “Ciclo de Conferencias-Coloquio, ponencias y debates”, que organizaba cada curso universitario y que estaba abierto al público, gracias al Príncipe Galín, que también había vuelto para Galicia, hacía la carrera de Biología en la Universidad de Santiago de Compostela y tenía una tertulia en “El Derby”, pude invitar a Agustín García Calvo y fue un gran éxito al venir, a sus famosas conferencias y que duraban horas y horas, gentes de toda Galicia y que participaban, muy intensa y apasionadamente, en los muy animados debates de la conferencias de Agustín Garcia Calvo y que no dejaba títere con cabeza con relación a las preguntas, intervenciones que se le hacían en dichas conferencias. Lo cual creo que fue muy bueno, el poner en cuestión las preguntas, hipótesis que se le hacían para, así, tenerlas que trabajar, honrada, deontológicamente, mucho mejor, con mucho mas fundamento y rigor, pues, García Calvo no perdonaba una y siempre le daba la vuelta a las intervenciones, sabía encontrarles fallos. De Agustín Garcia Calvo, discrepaba de sus propuestas ácratas, nihilistas.

Después de las conferencias de Agustín García Calvo, comíamos en el muy famoso restaurante “El Asesino” de las hermanas Lola, Isaura, Concha y Maruja Neira (también desaparecido como he dicho y donde comían Galín, Licho y otros universitarios siguiendo la tradición familiar) y, a continuación, íbamos al “Café Derby”, donde tenía lugar una muy animada tertulia con numerosos amigos, entre los cuales, claro esta, los hermanos Juan Manuel Mari Solera “El Príncipe Galín” y José Luis Mari Solera “Licho”, y que habían intervenido, animado muy brillantemente los coloquios de las famosas y muy exitosas conferencias de Agustin Garcia Calvo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela.

Al “Café Derby” también acudía con los amigos, excelentes economistas, profesores de economía, de la mejor talla internacional, que había traído de la Universidad de Madrid, el mejor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, Luis Suárez-Llanos Gómez, a saber, los excelentes economistas, el gallego Alfonso Carbajo Isla, el segoviano Juan Muñoz Garcia (véase en Internet mis trabajos: “A la memoria de Juan Muñoz Garcia” y “Juan Muñoz y la Escuela Sanrroqueña de Compostela” en el libro del catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jose Antonio Alonso, editor, “Homenaje a Juan Muñoz Garcia. Ensayos y semblanzas”, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 2010) y el americano Arthur B. Treadway (PhD-Philosophiae Doctor de la Universidad de Northwestern en Evaston-Chicago del Estado de Illinois en Estados Unidos).

Con estos buenos amigos hacíamos el siguiente recorrido, al salir de las clases, del tiempo de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, y podía venir algún invitado llegado de otras partes de Galicia, España u otras naciones y que habían acudido a alguna actividad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, etc., etc.; primero, íbamos a tomar un excelente aperitivo en la desaparecida, muy buena “Cafetería-Restaurante Alameda” de Enrique Suarez Noche, donde también se celebraban varias tertulias (que esta frente al “Parque de La Alameda” y que se ha transformado en un local de comida kurda, un “Kebab”, como viene sucediendo con otros establecimientos de hostelería), a continuación, íbamos a la famosa casa de comidas “El Estradense”, que también ha desaparecido y por, ultimo, íbamos a tomar café al “Derby”.

También quiero recordar a dos grandes poetas gallegos que acudían al “Derby”, Uxío Novoneyra y Carlos Oroza, y a los que homenajeamos, tanto en el campus de Santiago de Compostela como en el Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela y con el gran médico, doctor, catedrático, poeta, músico, cantante, gran conferenciante y dinamizador social, como fue el gran amigo, el gran José Luis Mari Solera “Licho”, “El gran, genial Trobeiro-Jaruleiro de Compostela”. Y que, también, homenajeó a estos dos grandes poetas con excelentes recitales, intervenciones, en la “Galería Sargadelos” (de la gran cerámica gallega del mismo nombre) de Santiago de Compostela, cuando estuvo muy bien dirigida por el gran dibujante gallego, gran artista, Chichi Campos, y que fue un muy positivo animador de la misma y de Santiago de Compostela.

Buena parte de estos amigos están en el cielo iluminándonos, motivándonos, haciendo excelentes intervenciones, dando excelentes recitales, recordando los muy buenos tiempos de Santiago de Compostela; los muy buenos tiempos del “Derby”, “El Azul”, El Miami”, “El/Ó 42”, “El Asesino”, “El Munih”, “Casa Manolo”, “El Estrandense”, “El Alameda”, “El Krystal”…

JOSÉ LUÍS MARI SOLERA “LICHO”, EL GRAN CRONISTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Y SU COMARCA

José Luis Mari Solera “Licho”, en verdadero y magistral cronista de Santiago de Compostela y su zona de influencia, escribió, entre otros escritos, en el diario de Santiago de Compostela, “El Correo Gallego”, los excelentes artículos (se pueden consultar en Internet): “Banda de Música y el Palco de la Alameda”, donde da cuenta de los excelentes conciertos de la “Banda Municipal de Santiago de Compostela” bajo la dirección del gran músico Amador Santos Bartolomé en el romántico “Parque de la Alameda” y de gran número de conocidos personajes de Santiago de Compostela y su comarca; y “Bebela y el viento. Trobeirana para Agustín García Calvo y algún recuerdo de nuestra vida”.

Licho y el que suscribe (Miguel Cancio), entre otras muchas iniciativas de dinamización social, creamos el programa televisivo semanal de “Correo TV-El Correo Gallego” (diario de Santiago de Compostela), “Trobeiros de Compostela”, que estuvo en antena durante diez años y con gran éxito (se puede ver en Internet). Siempre, al terminar el programa, Licho y el que suscribe, íbamos al “Café Derby” o al “Azul”, donde lo pasábamos muy bien repasando, recreando, analizando el programa que acabamos de grabar en la sede de “El Correo Gallego”, en “El Preguntoiro”, y preparando el próximo, los nuevos invitados, asuntos, canciones, poesías, polémicas de actualidad, nuestra firme lucha contra lo Políticamente Correcto y la Vieja y Nueva Leyenda Negra contra España, la nación española, el catolicismo, etc., y en defensa, aplicación, promoción, en plan positivo, alegre, irónico, pero siempre tratando de ser lo mas rigurosos posibles, del mejor desarrollo deontológico democrático, eficiente, creativo, profundamente humano… para Galicia, España, etc.

Años, después, de la emisión de “Trobeiros de Compostela”, me siguen recordando, con mucho cariño y de forma muy positiva, este programa televisivo y al genial José Luís Mari Solera “Licho”.

La verdad es que el “Café Derby” era muy caro y el servicio, el café, etc., eran muy malos. Sin embargo, el establecimiento era muy bello, evocador, poético, en el comienzo de la Ciudad Antigua, dando a dos calles/ruas, “Huerfanas”/“Orfas” y “Fonte de San Antonio”/Fuente de San Antonio”, y al Ensanche de Santiago de Compostela y, además, allí, como he dicho, tenía una gran tertulia, muy divertida, “El Príncipe Galín”.

He leído en la prensa que “El Derby” puede ser reabierto por un empresario de hostelería de Monforte y que quiere relanzarlo con fuerza, pues, el lugar, su estilo “Art Decó” y una Ciudad Universal como Santiago de Compostela, lo merecen, merecen tener locales, espacios, medios, negocios, establecimientos, etc., de calidad, en todos los sentidos, muy competitivos y con muy buenas ofertas, servicios, propuestas, actividades…

En los buenos cafés, en la buena hostelería, en las buenas tertulias, siempre que se cuiden, trabajen bien, muy bien, podemos desarrollar el arte de pensar, representar, crear y vivir la vida y el mundo, la amistad, los encuentros, el amor…, de forma mucho mas positiva, alegre, irónica (hay que saber reírse, bien, positivamente, del mundo y la vida, pero empezando por uno mismo), convivencial, enriquecedora, individual, socialmente…

Licho Licheiro, Lyeandrin Lyeandrineiro, José Juan Conde de Kotapeiros, Noga Nogarova Duquesa de Kastropolov, Vegapolov, Ribapolov y Tapiapolov, “Trobeiros, Jaruleiros, Flamencos, Combatientes de los Caminos de Santiago por el mejor desarrollo deontológico, el bien, la verdad responsable…”:



“Ninguna grandeza de esta vida y mundo vale tanto como los buenos amigos, las buenas amistades, los buenos amores, los buenos trabajos, las buenas iniciativas, los buenos espacios, lugares, acciones… de vida y mundo, y que deben servir para hacernos mejores, desde la deontología, la honradez, el rigor, la creatividad, mucha humildad y compromiso, por y para el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, el bien, la verdad responsable…, y, si cuadra/se cadra, siempre que se pueda, con buena poesía, música, alegría e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología, Sociología de la empresa, Socioeconomía del desarrollo y los movimientos sociales (asignatura que creé) y Sociología económica (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes,13 julio 2020, Santiago de Compostela (Galicia-España): Principio y Fin del Camino de Santiago: Ciudad Universal, Camino Universal, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá…