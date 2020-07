Rafael López Charques: «Pueblo guevón»

Hace poco más de dos años, la artista colombiana Marze Rodríguez presentó una canción, encuadrada en lo que ella denomina música social, exponiendo elegantemente y sin ofender, la situación de su país. Nos hemos apropiado de su título, “Pueblo guevón”, por lo que le pedimos disculpas, porque creemos que su letra se puede aplicar en su totalidad, a lo que por desgracia pasa actualmente en nuestro país.

“Como puede mi pueblo tener tanto aguante todo el mundo lo roba y el sigue feliz, dicen que hay unos males que son los causantes de la sarta de ladrones que viven aquí” Creemos que esos males se pueden resumir en solo uno, el conformismo. Ya no nos sorprende que a determinadas personas generalmente ligadas a ciertos ámbitos, les aparezcan cuentas en paraísos fiscales cuyo origen no pueden aclarar; estamos acostumbrados a ello. Además por desgracia nunca pasa nada, y denunciar ciertos hechos podría acabar generándonos problemas.

“Elegimos a un grupo de gente importante, que prometen el cambio pa nuestra nación, mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión” Comportamiento muy viejo en nuestro país; da la casualidad de que con mucha frecuencia los adjudicatarios de contratos públicos tienen un fuerte nexo de unión con el órgano adjudicatario.

“Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. De donde sacan los fondos pá ganarse esa curul” De robar no podemos hablar mientras no haya pruebas, pero lo que si podemos asegurar es que el despilfarro está a la orden día y así los beneficiarios les asegurar su sillón. No nos puede extrañar cuando la actual vicepresidenta segunda aseguró, hace unos años, que los fondos públicos no eran de nadie; como no son de nadie…

“Con razón no pasa nada, no prestamos atención, si el escándalo del siglo, lo olvidamos con un gol, que la selección de fútbol, pa el mundial clasificó” .En la Roma de los césares al pueblo pan y circo; en nuestra España, desde hace tiempo pan, fútbol y telebasura.

“Esta es mi tierra linda, es mi nación, parece de mentira, pueblo guevón, esta es mi patria boba, es mi nación” A nosotros también nos parece increíble lo que está pasando en nuestra bonita tierra, pero es lo que hay, la realidad aunque nos duela. Reconozcamos de una vez que los bobos somos nosotros por aguantarlo resignadamente, para ser políticamente correctos, y actuemos unidos.

“Y después monumentos les hacemos a aquellos, que se llevan la plata para otro país, y en la tele nos dicen según un sondeo, que somos de este mundo el lugar más feliz” Monumentos sobran muchos y falta alguno,

“Cuando pueden nos suben los tales impuestos, y los niños muriéndose de hambre y de sed, pero pá la salud no alcanzó el presupuesto, y después el culpable sigue siendo usted”. Que nos subirán los impuestos nadie lo duda; con la pandemia el número de ancianos muertos por falta de atención, ni se sabe. Se habló de problemas presupuestarios para sanidad, al tiempo que se incrementaba el ya un voluminoso gobierno. Como nuestros dirigentes nunca aceptaron responsabilidad alguna, esta debió de ser nuestra, por lo tanto somos los culpables.

“Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia, no perdamos la memoria, que es el único remedio. Pá luchar hay que acordarnos, que está viva la nación, y nos toca estar unidos, pá acabar la corrupción” Eso es lo que tenemos que hacer en este país, no ser acomodaticios, denunciar todas las lacras que sufre, demostrando que estamos vivos y unidos. No aceptar nunca que nos merecemos lo que pasa, cuando los verdaderos culpables son los políticos que nos gobiernan.