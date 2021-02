Apéndice sobre la pandemia en la octava edición de “Conspiraciones contra la humanidad. La agenda de los amos del mundo”

“Una portada negra con letras blancas, un tablero de ajedrez y una mano abierta con el ojo masónico inscrito en el triángulo, es la puerta de acceso a los diversos flecos de un plan siniestro que los diseñadores de la sociedad nos han preparado. El título del libro, “Conspiraciones contra la humanidad”, y su subtítulo, “La agenda de los amos del mundo”, dejan al descubierto varias tramas que afectan a la sociedad en varios ámbitos, sin que esta sospeche que desde ciertas cúpulas de poder se está atentando contra su economía, su ocio, su educación, su convivencia, su salud y su futuro”. Así empezaba el texto de promoción de la primera edición del libro en 2017.

Llevamos varios años sobre la pista de algunos de los puntos expuestos en el libro. Estas páginas son el resultado de esta búsqueda incesante de respuestas ante cosas que no encajan, mentiras diseñadas, manipulaciones, tramas y complots. Y aquí entramos de lleno en el mundo de la conspiranoia, es decir, de los que desconfían de casi todo y afirman que casi nada es lo que parece. Estos expertos en ver más allá de lo aparente, son catalogados como conspiranoicos, vocablo que puede utilizarse de manera despectiva, y lo contrario. Pero antes de seguir, nos gustaría dedicar unas palabras a lo que se ha dado en llamar “teoría de la conspiración”. Algunas fuentes la definen como la “tentativa de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extenso, de larga duración y, generalmente, malintencionado. La hipótesis general de las teorías conspirativas es que sucesos importantes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos con motivos nefastos tras bambalinas”. Aunque el autor de la definición ha pretendido hacer una caricatura, muestra la concreción absoluta de la realidad planificada.

Las conspiraciones y los complots siempre han existido a lo largo de la historia, y también es cierto que al pueblo se le suele dar una explicación alejada de la verdad, divulgada –o incluso fabricada— por la prensa del momento y los denominados historiadores y portavoces oficiales.

A lo largo del libro hablamos de los colaboradores del sistema y los grupos de presión en el cambio social; hemos expuesto el papel de la OMS y su financiación por parte de conocidas farmacéuticas y, en especial, de la Fundación Bill & Melinda Gates; hablamos sobre el gran montaje del cáncer y los médicos perseguidos por atreverse a curarlo; expresamos nuestro punto de vista sobre el abuso de las vacunas y nuestra desconfianza sobre algunos de sus componentes, así como sobre la persecución a los médicos que investigan sobre sus efectos secundarios; dedicamos un espacio a las plantas prohibidas y otros productos de gran eficacia, así como a las terapias complementarias, tan perseguidas; informamos sobre la implantación de la tecnología 5G y el gran peligro de la contaminación electromagnética para la salud; advertimos sobre los chemtrails y todos los venenos que están aspergiendo; hablamos sobre el cambio climático que las élites están provocando; sobre la geoingeniería del HAARP y la manipulación del clima como arma de guerra; también lo hicimos sobre los transgénicos; sobre la ideología de género y todos sus flecos totalitarios; sobre la erotización de la infancia; sobre el sexo descontrolado como arma de manipulación y de animalización del ser humano, y de la pederastia de alto standing; insistimos en las crisis financieras de diseño y en las amenazas para crear incertidumbre, caos y miedo; incidimos también en la colaboración de los grandes medios de comunicación en la expansión de las grandes mentiras globales, con el fin de crear una línea de pensamiento único; hablamos, sobre el interés de las élites globalistas en reducir la población mundial, y advertimos sobre los virus de laboratorio y la manipulación de las pandemias con el objetivo de establecer un sistema de control total de cuerpos y mentes. En definitiva, tratamos los diferentes flecos del Nuevo Orden Mundial, ahora, bajo el eufemismo oficial de “nueva normalidad”, una aproximación a lo que vendrá, si no lo evitamos.

La presentación de 2017, cuando aún no se sospechaba lo que iba a venir recién entrado el 2020, continuaba así: “Se nos ha preguntado si en el libro tratamos todas las conspiraciones contra la humanidad. La respuesta es no. Algunas, relacionadas con rituales satánicos, vídeos snuff, y tráfico de personas hemos preferido no ponerlas por escrito, porque los datos son extremadamente duros. Los capítulos que ocupan las 400 páginas son más que suficientes para demostrar que estamos en manos de psicópatas enemigos de la humanidad. Hay que conocer el trasfondo de sus estrategias para empezar a combatirlas. El número de personas dispuestas a luchar contra la mentira va in crescendo, pero hacen falta más para formar un ejército; un ejército de soldados adultos e informados que hayan descubierto las claves del enemigo y empuñen las armas de la verdad. Solo así podremos vencerle. Mientras la sociedad siga aletargada, creyendo a pies juntillas las mentiras del sistema y siguiendo sus consignas, no habrá esperanza para el ser humano, a merced de los locos que rigen el mundo”. Hasta aquí las palabras de 2017.

En la octava edición se añade un apéndice sobre la pandemia titulado: “Una pandemia de diseño, el desarrollo de una mentira en tiempo real”, en el que damos cuenta de lo ocurrido desde febrero hasta ahora y presuponemos lo que va a ocurrir si no conseguimos descubrir el embrollo. No es una situación fácil, porque el grado de sopor de la sociedad sobrepasa lo razonable. Estamos programados para creer todo lo que viene del sistema, lo cual nos hace completamente indefensos. ¡Cómo va a mentirnos la OMS, cómo un Colegio de médicos va a regirse por intereses y no va a permitir a sus colegiados exponer conceptos sanitarios y expresar sus conclusiones en base a la evidencia! Pues esto está ocurriendo. La OMS miente, y los médicos están colaborando en el engaño, salvo unos cuantos valientes que se han puesto de parte de los ciudadanos y están siendo amenazados, sancionados, suspendidos de empleo y sueldo, y demonizados por cumplir con el Juramento Hipocrático.

la sanidad, la cultura, la educación, la historia, y todas las instituciones que han regido el mundo hasta la fecha están en entredicho

El libro va dirigido a los que saben y a quienes ignoran cómo funciona el sistema a la hora de manipular y controlar conciencias. Aunque sorprenda, quiero dejar sentado que esta epidemia, que a todos nos ha puesto la vida patas arriba, nos ha traído algo positivo: el despertar a un cambio de paradigma a partir del cual tenemos que crear un mundo nuevo. Esta crisis nos ha puesto sobre la mesa un universo de corrupción y mentira desde todos los ámbitos considerados cuasi sagrados e irrefutables hasta ahora: la ciencia, la sanidad, la cultura, la educación, la historia, y todas las instituciones que han regido el mundo hasta la fecha. Hasta hace poco, éramos unos cuantos locos soñadores quienes denunciábamos la cara oculta de aquello que se nos mostraba a través de los medios. Éramos unos cuantos los que hablábamos del Nuevo Orden Mundial, es decir, de una dictadura global con un control total sobre los ciudadanos. La pandemia ha sido un revulsivo y ha puesto de nuestro lado a millones de personas en todo el planeta, que ya no están dispuestas a seguir comulgando con ruedas de molino. Esta es la parte favorable que tenemos que agradecer. Por eso hay que seguir creando conciencia. En nuestro mundo dual, esto es una guerra entre dos fuerzas, el bien y el mal, dormidos y despiertos. Un espejo de la guerra que se libra en las alturas. ¡Venceremos!

