Indulto a los separatistas golpistas ilegales catalanes contra la ley, narcisismo, racismo supremacista, superiorista y todo vale por el poder

MUY GRAVE IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA DE PSOE SÁNCHEZ, ETC. CUM FRAUDE, DE, POR MANTENERSE EN EL PODER COMO SEA, QUERER INDULTAR A LOS SEPARATISTAS GOLPISTAS ILEGALES CATALANES, QUE NO SE ARREPIENTEN, EN NOMBRE DE SU NARCISISMO, RACISMO SUPREMACISTA, SUPERIORISTA Y CONTRA LA LEY. PSOE SÁNCHEZ CUM FRAUDE: “NADIE ESTA POR ENCIMA DE LA LEY Y TODOS ESTAMOS OBLIGADOS A SU CUMPLIMIENTO”…



MANIFESTACIÓN, EN MADRID, EL DOMINGO 13 DE JUNIO 2021, DE LA “PLATAFORMA UNIÓN 78”, CONTRA EL INADMISIBLE INDULTO A LOS SEPARATISTAS GOLPISTAS ILEGALES CATALANES, QUE NO SE ARREPIENTEN, DICEN QUE LO VOLVERÁN A HACER…

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude, de nuevo, llevado/os por su narcisismo, racismo supremacista, superiorista y que, como los extremistas nacionalistas, izquierdistas, etc., les hace creer que son superiores moralmente, etc., y que pueden hacer y decir lo que les dé la gana, por muy grave, gravísimo que sea; que pueden hacer y decir, reiteradamente, una cosa y todo lo contrario, y, además, sin las muy justas y necesarias consecuencias…; PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude, llevado/os, también, por mantenerse en el poder como sea, comete/en la gravísima provocación, irresponsabilidad política de defender el indulto para los separatistas golpistas ilegales catalanes, de los que depende su mayoría parlamentaria y que no se arrepienten, en contra de la ley, de la justicia justa, del Tribunal Supremo, la Fiscalía, etc. Y, para colmo, PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude dice/en que aplicar la ley frente a los separatistas golpistas ilegales catalanes promueve la venganza, la revancha… Además de los separatistas golpistas ilegales catalanes, PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude, su mayoría, dependen en el parlamento español de los extremistas viejos y nuevos socialistas-comunistas, izquierdistas, anticapitalistas, etc. de Unidos Podemos pero también de ETA-Bildu, etc.

El Indulto, además, se quiere conceder a unos separatistas golpistas ilegales catalanes, guerracivilistas que, como estamos diciendo, no se arrepienten de su muy grave delito contra la nación española y su Constitución, y que, no se cansan de repetir, de forma muy provocadora, intolerable, que lo repetirán, que lo volverán a hacer y para lo que vienen haciendo todo tipo de campañas, dentro y fuera de España, en los medios de comunicación, instancias de encarnación, socialización, representación, etc. que controlan, etc. Lo cual, desde el punto de vista democrático constitucional, legal, de democracia representativa de juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas, es inadmisible, inaceptable, intolerable, al igual que conceder el indulto a alguien así y que nada tiene que ver con la concordia, la defensa de la democracia con seguridad, garantías y justicia justas, el juego, competencia y cooperación limpios, el saber aprender de los errores cometidos, etc.

PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude llega/an, también, al extremo de decir, llevado/os por su narcisismo, racismo supremacista, superiorista, etc., que el separatismo ilegal golpista lo llevaron a cabo contra el Gobierno del PP (Partido Popular), cuando dicho golpismo ilegal separatista fue, es un guerracivilismo inadmisible, un ataque ilegal gravísimo contra España, contra la nación española, contra el pueblo español, contra la legalidad democrática española, de la Unión Europea, etc. vigentes, que deben ser respetados y, de forma muy especial, por los máximos responsables públicos, por todos aquellos representantes públicos que, en todas las partes de España, en la nación española, la Unión Europea, etc., han debido firmar, jurar, prometer, cumplir y hacer cumplir la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, la legalidad de la Unión Europea, etc.

Está visto, venimos viendo, verificando que PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo marketing, propaganda embaucadores, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos, para acceder al poder, mantenerse y reproducirse en el mismo, se viene/en mostrando dispuesto/os a lo peor. Lo cual, en una democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, como es y debe ser la española, no se puede ni debe admitir.

Varias encuestas señalan que más del 66% de los españoles rechazan el indulto que el extremista Gobierno Sánchez, etc. Cum Fraude quiere conceder a los separatistas golpistas ilegales catalanes que no se arrepienten, etc., y, también, lo rechazan más de un 63% de los votantes del PSOE. Incluso, hay encuestas que dan un mayor porcentaje de rechazo del indulto por parte de los españoles, a saber, un 80% de los españoles lo rechazan y un 70% de los votantes del PSOE.

Pedro Sanchez, el 7 de marzo 2015, en un mitin en Asturias (España), declaró que “había que iniciar un nuevo tiempo en política en el que, entre otras cosas, se iba a poner coto y fin a los indultos y aforamientos”. De nuevo, Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, el 14 de octubre 2019 y con relación a la justa y medida sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas ilegales separatistas catalanes, declaró: “El absoluto respeto y acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. Esta sentencia pone fin a este proceso judicial que se ha desarrollado, me gustaría subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia, y, como corresponde a un Estado democrático y social de derecho como es el español, el acatamiento de la sentencia significa su cumplimiento; reitero, su integro cumplimiento”. PSOE Pedro Sánchez, si cabe, mas Cum Fraude, provocador, embaucador… que nunca, añadía: “Nadie esta por encima de la Ley y todos estamos obligados a su cumplimiento”.

El domingo, 13 de junio 2021, en Madrid (España), la “Plataforma Unión 78”, representada por los lideres sociales españoles, Rosa Díez, María San Gil y Fernando Savater, han convocado una manifestación contra los indultos a los separatistas golpistas ilegales catalanes y en defensa de la unión, de la unidad-integridad democrática de España, de la nación española y de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978. Manifestación que debe ser apoyada, activamente, por las fuerzas democráticas constitucionales españolas, políticas, económicas, empresariales, profesionales, mediáticas, culturales, sociales, etc., por los españoles, ciudadanos de bien, por el bien…

A partir de los clásicos, Aristóteles, Cicerón, Escuela de Salamanca, Montesquieu, Adam Smith, Kant, John Adams, Popper, Steven Pinker…: “Para ser libres y justos, necesariamente, hay que respetar el Imperio de la Ley. La Ley se ha hecho, debe hacer y aplicar para el bien de los ciudadanos, para la libertad, trabajo, cultura, critica, justicia, etc. justos, bien medidos, aplicados y controlados (contra las diversas formas de contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción, juego sucio, etc.) y sabiendo, debiendo saber, siempre, con deontología, honradez, humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, riguroso, competente, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 31-05-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…