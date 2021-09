En Afganistán se impone la barbarie fundamentalista talibán, celebrada por el terrorismo islámico de Al Qaeda, ISIS-ISIL…

GRAN DERROTA DE ESTADOS UNIDOS, DE LAS NACIONES OCCIDENTALES, DE LA UNIÓN EUROPEA, INCLUIDA ESPAÑA, ETC., DE LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS MAS DESARROLLADAS Y AVANZADAS DEL MUNDO; GRAN DERROTA EN AFGANISTÁN, SOCIEDAD MAYORITARIAMENTE TRIBAL, QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS NACIONES MAS POBRES DEL MUNDO, QUE ES LA MAYOR PRODUCTORA DEL MUNDO DE LA DROGA “HEROÍNA”, QUE SE HA INCORPORADO, TAMBIÉN, A LA PRODUCCIÓN DE LA DROGA “METANFETAMINA”-“CRISTAL”; GRAN DERROTA LLEVADA A CABO POR UNA DE LAS FUERZAS MAS EXTREMISTA, FUNDAMENTALISTA, REPRESORA, VIOLENTA, PROTERRORISTA DEL MUNDO, LOS FANÁTICOS, FUNDAMENTALISTAS TALIBANES ISLÁMICOS, PERO, TAMBIÉN, POR LAS FUERZAS TERRORISTAS FUNDAMENTALISTAS ISLÁMICAS DE AL QAEDA, DAESH-ISIS-ISIL, ETC., Y QUE, TAL COMO COMENZARON ESTE CONFLICTO, LO QUE HA DADO LUGAR A LA GUERRA DE AFGANISTÁN, CON LOS ATENTADOS TERRORISTAS DEL 11S (11 SETIEMBRE 2001), HAN VUELTO A ATENTAR DE FORMA TERRORISTA, AGOSTO 2021, EN AFGANISTÁN PARA EXPULSAR, DESPEDIR A ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIADOS, A LA OTAN, ETC.



Y, AHORA, QUÉ, QUE VAN A HACER LOS ESTADOS UNIDOS, LAS NACIONES DEMOCRÁTICAS MAS DESARROLLADAS Y AVANZADAS DEL MUNDO, ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS INTERNACIONALES COMO NACIONES UNIDAS (NU), ETC., ETC.

Angela Merkel: “¿Como no hemos logrado un sistema político y social estable en Afganistán después de 20 años?

En Afganistán, frente a los talibanes extremistas fundamentalistas islámicos (cuyo ejercito no superaba los cien mil miembros) y otros grupos terroristas como Al Qaeda, Daesh-ISIS-ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante), etc., se ha producido, una muy grave irresponsabilidad, un muy grave, gran, espectacular fracaso, una muy grave derrota de los presidentes Bush, Obama, Trump, Biden, de Estados Unidos, pero, también, de los aliados de los Estados Unidos, de los países occidentales, de la Unión Europea que cuenta muy poco, de Estados Unidos y sus aliados occidentales, europeos y de otros países, pero, ¡OJO!, también, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones democráticas internacionales y nacionales que tienen como objetivo defender la dignidad individual y social, los derechos humanos, las libertades democráticas, la democracia con seguridad, garantías y justicia justos, la paz en el mundo, en “los pueblos de la Tierra”, como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978.

Desde el año 2001, hasta la salida de Afganistán por los Estados Unidos, hasta el 31 de agosto 2021, en la diferentes operaciones, a saber, “Guerra Global contra el Terrorismo” (GWOT, siglas en inglés-americano), “Operación Libertad Duradera” (OEF), “Operación Centinela de la Libertad” (OFS), etc., han participado, en la guerra de Afganistán, 745.000 soldados americanos y, de ellos, murieron 2.461. Según los cálculos “The Costs of War Proyect” de la Universidad de Brown (Providence-Rhode Island/Estados Unidos), Estados Unidos ha gastado, en los cerca de 20 años en la guerra de Afganistán, mas de 2,26 billones de dólares. Esta cifra incluye mas de 143.270 millones de dólares en labores de reconstrucción, lo que supera con creces lo gastado por los Estados Unidos, en el “Plan Marshall”, en Europa y tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al abandonar Afganistán, dejó un muy importante material bélico, armamento y del que se han hecho cargo los talibanes.

También, han perdido vidas los ejércitos y fuerzas de seguridad occidentales, europeos, etc., que apoyaron a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo internacional, en la guerra de Afganistan y que destinaron importantes ayudas a esta nación, una de las mas pobres del mundo.

Que decir de la OTAN-Organización del Tratado del Atlántico Norte (el articulo cinco/5 del Tratado de la OTAN establece que “un ataque a uno de los miembros de la misma, será considerado un ataque a todos”), de las fuerzas armadas, de seguridad, de “inteligencia” democráticas internacionales y nacionales; que decir de las naciones, Estados Unidos, de Occidente, de la Unión Europea, etc., y que han abandonado la nación afgana de forma lamentable. Lo que significa un precedente gravísimo (¿quien puede fiarse de este tipo de “muy grandes, muy importantes” aliados, apoyos, fuerzas armadas y de seguridad, etc., y que dan paso a lo peor de los peor?) y, después, de cerca de veinte años de presencia en Afganistán, tras los gravísimos atentados terroristas del 11S (11 setiembre 2001), en los Estados Unidos.

Según la BBC, en la guerra de Afganistán de 2001-2021 han muerto: 3.586 soldados de Estados Unidos y sus aliados; 51.623 civiles afganos y 24.358 pakistaníes; 69.000 miembros del ejercito y policía afganos y 9.314 del ejercito y policía pakistaníes; combatientes opositores incluyendo a los talibanes, 51.191 de Afganistán y 33.000 de Pakistán. La fuente de estos datos es “Watson Institute for International and Public Affairs” de la Universidad de Brown (Estados Unidos). Naciones Unidas atribuyó el aumento que se produjo en el numero de muertos civiles, al uso de artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) y a ataques dirigidos. Las mujeres y los niños representaron el 43% de las bajas civiles en Afganistán en 2020. Desde 2012, unos cinco millones de personas han huido de Afganistán y no han podido regresar a sus hogares. Según la agencia de derechos humanos de la ONU/Organización de Naciones Unidas, Afganistán tiene la tercera mayor población de desplazados del mundo.

Fijemonos lo que declaraba, el uno (1) de octubre 2015, el general de los Estados Unidos, John F. Campbell, comandante en jefe de la misión de “Apoyo Decidido” de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán y de la “Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad”, y que definió los objetivos del ejercito de los Estados Unidos en Afganistán: “Las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo dos misiones bien definidas: una misión de lucha contra el terrorismo y contra los restos de Al Qaeda, y la misión de apoyo decidido a las fuerzas de seguridad afganas. Estos esfuerzos son concurrentes y complementarios, a saber, mientras continuamos atacando a los remanentes de Al Qaeda, también estamos construyendo las ‘Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional Afganas’ (ANDSF, siglas en inglés-americano) para que puedan defender al pueblo afgano, ganar la paz y contribuir a la estabilidad de toda la región”.

En Afganistán, de forma totalmente irresponsable, han dejado que se impusiese una muy grave corrupción en el ejercito, las fuerzas de seguridad de Afganistan, apoyadas por Estados Unidos y sus aliados occidentales, de la Unión Europea, etc., etc., y que eran un ejercito de mas de 350.000 afganos, totalmente corruptor-corrupto, ineficiente, como las estructuras creadas en Afganistán bajo el mando de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, etc., y habida cuenta de que el ejercito y las fuerzas de seguridad de Afganistán, se han rendido totalmente, se han disuelto, completamente, ante los talibanes (menos de cien mil), cuando Estados Unidos, de forma unilateral, dijo que abandonaba Afganistán. Lo que, además, en agosto 2021, fue respondido por un muy grave, gravísimo atentado terrorista suicida de una de las facciones de Al Qaeda, en los alrededores el aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, que mató a más de 180 personas , de los cuales, 13 marines americanos, y causó numeroso heridos, entre ellos cerca de 90 marines americanos.

LOS JUEGOS MAQUIAVÉLICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, SUS ALIADOS, ETC., Y SUS MUY GRAVES CONSECUENCIAS EN AFGANISTÁN, ETC.

Estados Unidos, dentro de una muy peligrosa política maquiavélica, apoyó, activamente y en los años 70, a los talibanes y Al Qaeda de Osama Bin Laden, uno de los peores terrorismos fundamentalistas, en su guerra contra la Unión Soviética y su presencia en Afganistán. Al Qaeda, a las ordenes de Bin Laden, con apoyo de los talibanes de Afganistán, donde tenían una de sus principales bases, llevaron a cabo, en Estados Unidos, y según se ha informado, los gravísimos atentados terroristas del 11S (11 setiembre 2001) contra estratégicos objetivos políticos (que incluían a la Casa Blanca y el Capitolio), militares (el Pentágono) y sociales americanos (las “Torres Gemelas”) y que causaron 2.996 muertos (incluidos los 19 terroristas suicidas), 24 desaparecidos y mas 25.000 heridos.

Posteriormente, en el marco de la guerra de Afganistán, de su final en agosto 2021, un terrorista suicida llevó a cabo el atentado terrorista en la zona del aeropuerto de Kabul (capital de Afganistán) tomado por los Estados Unidos para facilitar la salida de Afganistán, en agosto 2021, de los afganos que colaboraron con Estados Unidos, etc.; atentado terrorista suicida de una facción de Al Qaeda que causó más de 180 muertos (de ellos, 13 marines de los Estados Unidos) y una vez que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, etc., decidieron tirar la toalla en la guerra de Afganistán. Lo que dio lugar, en muy pocos días y en contra de las previsiones, al triunfo de los muy violentos fundamentalistas talibanes.

A lo perdido por los Estados Unidos, hay que añadir lo perdido por las naciones aliadas de Estados Unidos en la guerra de Afganistán.

En Afganistán, una vez que se han retirado Estados Unidos y sus aliados, se ha impuesto, se impone la barbarie fundamentalista talibán, celebrada por el terrorismo islámico de Al Qaeda, Daesh-ISIS-ISIL (Estado Islámico de Irak y el Levante), otros grupos, redes, terroristas y de muy importantes, instancias, fuerzas, medios, países, etc. fundamentalistas islámicos, interiores y exteriores, que vienen apoyando el terrorismo, la “guerra santa contra los infieles”, desde Arabia Saudita, Pakistan, Malasia, Qatar, Siria, Irak, Libia, Líbano, Somalia, Yemen, Argelia, Marruecos, Sahara, Túnez, Egipto, Nigeria, Niger, Mali, Filipinas, Chad, Camerún, Mozambique, Burkina Faso, India, Indonesia, Bangladés, Sri Lanka, etc., etc. Y de lo que intentan beneficiarse China comunista, Rusia putinista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista islámica…, que, en el mundo, vienen apoyando, activamente, a fuerzas, regímenes antidemocráticos, etc. Y sin olvidar a los regímenes extremistas izquierdistas de Cuba comunista, Venezuela neocomunista, Argentina extremista populista, etc., etc., y que vienen apoyando, activamente, como en el caso del Foro del viejo y nuevo socialismo-comunismo, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc.; como en el caso de del “Foro de Sao Paolo 1990” y otras instancias; vienen apoyando, activamente, el extremismo fundamentalista islámico anti-occidental, anti-Unión Europea, antidemocrático, totalmente contrario a las democracias representativas con seguridad, garantías y justicia justas, etc.

El problema, muy grave problema es que este juego maquiavélico es muy peligroso, tal y como le pasó a Estados Unidos cuando apoyó a Al Qaeda y los talibanes frente a la Unión Soviética (URSS), etc., etc. Además, y desde hace tiempo, se viene produciendo una colonización de Occidente, Europa, por los mulsulmanes, sus emigrantes, mezquitas, redes, su potencial económico (con lo que, entre otras muchas cosas, se hacen con el fútbol, etc.) etc., por el multiculturalismo de lo políticamente correcto, el reforzamiento de viejos y nuevos extremismos fundamentalistas, identitarios, etc. Y que cuentan con muy fuerte apoyo de grandes poderes religiosos-políticos-económicos-mediáticos-etc. musulmanes, con unas tasas de natalidad musulmanas muchísimo mas elevadas que las occidentales, europeas, etc. Creo, en este sentido, que las naciones y organizaciones internacionales democráticas, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales democráticas, con justos principios democráticos, deontológicos, deben apoyar, en las naciones mulsulmanas, en todo el mundo y de acuerdo con las leyes, tratados democráticos vigentes (“Declaración Universal de Derechos Humanos”, “Carta de las Naciones Unidas”; “Carta Internacional de derechos humanos de la mujer”; Convención sobre los derechos del niño”; etc.; etc.) a los ciudadanos que, individual y socialmente, defienden la dignidad individual y social, los derechos humanos, las libertades democráticas, la democracia con seguridad, garantías y justicia justas.

¡Ojo!, China comunista tiene una población musulmana que representa entre el 0,45% y el 2,85% de la población china y que se estima en unos 40 millones de musulmanes chinos en la banda mas ancha. Y la Rusia putinista tiene una población musulmana rusa entre el 7% y 15% de la población rusa y que se estima en unos 20 millones de musulmanes rusos en la banda mas ancha. Como es sabido, China comunista y Rusia putinista vienen teniendo graves problemas, enfrentamientos violentos en sus zonas de población musulmana y que, incluso, como en el caso de Rusia putinista, dieron lugar a la guerra de Chechenia, etc.

EL MUY LAMENTABLE ABANDONO, HUIDA DE AFGANISTÁN POR LOS ESTADOS UNIDOS, SUS ALIADOS OCCIDENTALES, EUROPEOS, INCLUIDA ESPAÑA, ETC.

Volviendo a Afganistán, la nación afgana ha sido abandonada, de forma vergonzosa, de prisa y corriendo, de muy malas maneras, por las naciones democráticas, mas desarrollas y avanzadas del mundo, con los Estados Unidos a la cabeza y con los ejércitos, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, contrainteligencia, información, etc., en teoría, entre los mas dotados y fuertes del mundo; han abandonado Afganistán, a la nación, sociedad tribal afgana y los señores de la guerra, agosto 2021, que, según el censo de 2019, tenia 35,68 millones de habitantes (otras fuentes dicen que tiene 39 millones habitantes; otras 32,2 millones de habitantes), que se encuentra entre las naciones mas pobres del mundo (algunos informes la sitúan entre las cinco naciones mas pobres del mundo), de las 196 naciones que forman parte de Naciones Unidas, con un 42% de la población que gana por debajo de los 12 euros al mes, que es la mayor productora de opio del mundo, de la droga “heroína” y que, también, se ha incorporado a la gran producción de la droga “metanfetamina”, llamada popularmente “cristal”, y que, ambas drogas, heroína y cristal, en manos de mafias, organizaciones delincuenciales, etc. y que vienen dando lugar a Estados, regiones fallidos; estas drogas, “heroína”, “cristal” (la “metanfetamina”-“cristal”-“meth”-“ice”-…, se produce a partir de la planta silvestre “efedra”; el opio, que da lugar a la “morfina”, “heroína” y otras drogas, se produce a partir de la planta “adormidera-amapola” y que ha dado lugar a la muy potente, peligrosa y negativa, para la vida y el mundo, “industria de la droga” de/en Afganistán…); estas drogas que han servido para financiar a los talibanes, fundamentalistas islámicos terroristas, etc., tienen sus mayores consumidores en Estados Unidos, las naciones occidentales, de la Unión Europea, etc., y donde España ocupa un lugar importante en el consumo de ambas drogas y de otras. Hemos visto que, en España, en la quinta ola del coronavirus y a pesar de que ya han muerto mas de 130.000 personas por la enfermedad “Covid-19”, no ha sido posible suprimir los botellones (que están prohibidos pero se siguen celebrando con y sin pandemia del coronavirus, etc.) y otras fiestas, divertimentos, en los que se consumen numerosas drogas, viejas, nuevas, novísimas…, y en los que participan menores.

ESPAÑA EN AFGANISTÁN

España, la nación española, en estos cerca de 20 años de presencia occidental, europea, etc. en Afganistán, desde 2001 hasta agosto 2021; España, la nación española, formando parte de las fuerzas occidentales, europeas, etc., a las ordenes de los Estados Unidos, según se ha informado, perdió, en la guerra de Afganistán, murieron en accidentes, atentados terroristas, etc., 102 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad españolas (97 miembros del Ejercito, 3 de la Guardia Civil, 2 de la Policía Nacional) y dos (2) interpretes nacionalizados españoles (los nombres de todos ellos se pueden consultar en Internet), hubo, también, 86 miembros de las fuerzas armadas, de seguridad españolas y un interprete, heridos, y después de haber aportado 27.100 miembros de dichas fuerzas armadas y de seguridad españolas que formaban parte de las fuerzas occidentales, europeas, etc. en Afganistán. España gastó, en Afganistán, del orden de 3.600 millones de euros, a los que hay que sumar 526,28 millones de euros que la nación española concedió en ayuda exterior a la nación afgana.

GRAVÍSIMA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS

En esta muy grave, gravísima, humillante situación para Estados Unidos, a pesar de lo había proclamado los Estados Unidos, al frente de las fuerzas occidentales, europeas, etc. que luchaban en Afganistan y tal como declaró, entre otros, el general de los Estados Unidos, John F. Campbell, comandante en jefe de la misión de “Apoyo Decidido” de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Afganistán y de la “Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad”, de lo que hemos dado cuenta anteriormente; en esta muy grave, gravísima, humillante situación para Estados Unidos, las naciones democráticas occidentales, europeas, etc. mas desarrolladas y avanzadas del mundo; gravísima situación creada, generada en Afganistán, con el triunfo del extremismo, totalitarismo fundamentalista islámico tribal talibán, de los señores de la guerra, del terrorismo islámico, etc., y que, entre otras cosas muy negativas, además del muy grave, negativo y perjudicial tráfico de drogas que controla y le sirve para su financiación, ¡“Dios es bueno, pero el Demonio no es malo”!, supone una gravísima violación de los derechos humanos, de las libertades democráticas mas elementales y, muy especialmente, en el caso de las mujeres, de los niños y otros colectivos, pero, también, del avance del terrorismo; ante esta gravísima situación creada en Afganistán y con muy graves repercusiones para todo el mundo, debemos preguntarnos qué es lo que, además de Estados Unidos, de las naciones occidentales, europeas, etc. aliadas; debemos preguntarnos que hacen Naciones Unidas y otras organizaciones democráticas internacionales y nacionales, encargadas de velar por los derechos humanos, por la libertad y democracia en el mundo, con seguridad, garantías y justicia justas, tal y como dicen sus estatutos, normas, tratados, acuerdos, etc., como no se cansan de proclamar en sus discursos, intervenciones, etc. sus principales líderes, dirigentes, responsables, etc.

Los ciudadanos democráticos, individual y socialmente, responsables, de bien y por el bien, defensores de juego, competencia y cooperación limpios, del mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, con la debida y muy necesaria, fundamental seguridad; del mejor desarrollo deontológico democrático, integrador, profundamente humano, riguroso, eficiente, critico positivo, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, educativa, científica, técnica, cultural, laboral, profesional, empresarial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc.; como estábamos diciendo, los ciudadanos democráticos, individual y socialmente, deben pedir cuentas y movilizarse, trabajar, adecuadamente, individual y socialmente, para hacer frente a esta gravísima situación, creada por la caída de Afganistán en manos de uno los peores fundamentalismos, totalitarismos, fomentadores de la peor violencia, terrorismo; para, sabiendo, siempre, con deontología, honradez, mucha humildad y rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático eficiente, integrador, etc., por la verdad justa y responsable y por el bien; para hacer frente a los viejos y nuevos fundamentalismos, totalitarismos, extremismos identitarios, violencias, terrorismos, etc., de uno y otro color, racismos supremacistas, superioristas, etc., que, ayer, hoy, mañana y siempre, quieren hundir la vida y el mundo con sus totalitarismos, extremismos, radicalismos, fundamentalismos, populismos, enfrentamientos, etc., con sus exclusiones, persecuciones, contaminaciones, lavados de cerebros, manipulaciones, mentiras, engaños, estafas, etc., con sus descalificaciones, deslegitimaciones, linchamientos, violencias, terrorismos, etc.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes 13-09-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…