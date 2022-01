Carmen de Soto Díez: «¿Justicia o inquisición?»

Empezado otro año, al repasar los acontecimientos nacionales, no puedo dejar de ver qué ni la justicia es ciega, ni se aplica debidamente. ¿Qué hace la Fiscala General del Estado, a quien costeamos su puesto con nuestros impuestos y sudor de la frente, en muchas ocasiones, frío y a chorros? Cómo mujer, ¡me avergüenzo!

Hay seres humanos que asesinaron a semejantes, con delitos de sangre y ausencia de todo arrepentimiento, y pasean impunes como si tales crímenes no hubiesen cometido. Otros mienten y martirizan a los padres de las víctimas que no saben dónde están los restos de sus hijas, la justicia emite diversos veredictos y no llega a sacarles la verdad a los asesinos y sus cómplices, así cerramos otro año más, y, la Sra. Fiscala tan pancha.

Nuestra sociedad, para ser libre y gozar de los valores humanos, tiene que ser solidaria, sumar en lugar de restar o dividir. Sólo así las distintas posturas o ideologías son dignas de respeto, y de tener en cuenta; capaces de formar una sociedad plural y valiosa.

Una de las características fundamentales de la justicia es que ha de ser pronta, si no lo es, deja de ser justicia para llamarse de otro modo, según sea la causa de esa indebida negligencia o lentitud.

No nos llamemos a engaño y llamemos las cosas por su nombre. NO ES JUSTO, NI HAY JUSTICIA, con respecto a S M el Rey Juan Carlos I, y la vuelta a su PATRIA. NO hay delito ni condena, ni siquiera ha sido imputado. ¿Y dónde está la presunción de inocencia parte integrante de la justicia hasta que se pruebe lo contrario?

A S M el Rey Juan Carlos I, son muchos los regalos que le han hecho a lo largo de su Principado y Reinado. Si no fuera por eso, ¿a santo de qué iba a haber veraneando Pedro Sánchez con familia y amistades en la Mareta, que el Rey Juan Carlos cómo es habitual en él, donó a Patrimonio Nacional? Este verano, según indicaban algunos medios además de con el Falcón, abusó en su utilización. No acuso, solo menciono lo que muchos medios de comunicación aseguraron.

Uno de los regalos que como agradecimiento, le hicieron desde un país árabe, no lo declaró como sueldo, ni lo era. ¿Deben los taxistas, camareros, botones, peluqueros, etc., declarar las propinas de agradecimiento que reciben? No lo sé, pero pienso que ninguno de ellos lo hace, y pueden ser muchas a lo largo del año.

Esos regalos, salen de los agradecidos donantes, y, para nada de las arcas públicas, donde entran con el sudor de la frente de honrados ciudadanos, y, hay políticos y secuaces que lo sacan a espuertas en beneficio propio; y, con precisión de lenguaje eso se denomina ROBO. ¿Quién tributa por ellos….?

Ya escribí que pongo mi mano en el fuego a que esas gestiones de las que se acusa a S M el Rey Juan Carlos I, no las manejó el propio Rey, ni planeó como hacerlas. Una vez aclarado el enredo, honradamente pagó lo que debía a la Hacienda Pública. ¿Por qué no siguen su ejemplo tantas y tantas personas a las que se han investigado y han resultado culpables, así como muchas anguilas que se escabullen?

Aquí no se pretende hacer Justicia, sino más bien atacar a la Institución que más hace por España desde la segunda mitad del S XX y primer cuarto del XXI. Tengamos en cuenta que la verdad resplandecerá, la historia le hará justicia, no así los pseudo-historiadores que quieran manipularla.

S M el Rey Juan Carlos I tiene todo el Derecho que nuestra Constitución le otorga para volver a su Patria cuando quiera, a su hogar de siempre y vivir con su familia. Para nada será obstáculo en la marcha de la Institución por la que ha dado los mejores años de su vida y por la que está dispuesto de entregar los que le queden.

Dejemos de querer implicar a S M el Rey Felipe VI en esta cuestión, y facilitemos que el hijo pueda honrar a su padre como es debido, y, como indica uno de los Mandamientos que hace muchos siglos recibió Noé. Y, como sus propios hijos hicieron con él.

No existe razón legal por la que S M el Rey Juan Carlos I no pueda volver a su Patria, a su hogar y con su familia, además de con todos los españoles de bien que vemos cuántos infundados ataques se vertieron sobre él.

¿O es que no hubo para todos, la oportunidad de ponerse al día con el Fisco y sin recargos? Esto sí que es memoria histórica y contemporánea.

Feliz, pero también, Justo Año Nuevo, a todos.

Carmen de Soto Díez