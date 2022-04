Rafael López Charques: «No da igual»

Tenemos la impresión de que a los que se dicen gobernantes de este país, todo les da igual. Pase lo que pase siempre encuentran una explicación para darnos, que los deja “libres de polvo y paja” aunque ellos mismos no se la crean. Total, el que aguanta es el pueblo, que para eso está. Ellos van a lo suyo, que es permanecer en el poder a costa de lo que sea.

Para que no sigan equivocándose, les advertimos que a los ciudadanos de a pie, no todo nos da igual. Por ejemplo, no admitimos que nos humillen y ofendan como han hecho estando “cum fraude” presente, representado a nuestra nación. Si él, como persona privada, en su vida particular lo admite, es cosa suya, pero representado a los españoles no lo puede tolerar, ni nosotros admitir su conducta si lo hace. Nos referimos a dos hechos concretos.

En su reciente visita al reino alauita, su entrevista con su homólogo del mismo estuvo presidida por una escultura del jefe bereber Táriq ibn Ziyad, iniciador de la invasión musulmana a nuestra península.

¿Se dio cuenta “cum fraude”? Y lo que es más importante, ¿fue una casualidad o una advertencia muy sutil? No olvidemos que desde hace algún tiempo hay un movimiento árabe que pretende reconquistar Al-Ándalus.

Su entrevista con el monarca estuvo presidida por las banderas de ambos países, pero la del nuestro estaba bocabajo. ¿Error? ¿Nadie lo advirtió? ¿”Cum fraude” no se dio cuenta? Lo lógico es que si lo detectase y que cortésmente solicitase corregir el equívoco, pero nada, total da igual. Ya ha presumido que el encuentro fue un hito diplomático, aunque hay quienes opinan que fue el último acto de una “bajada de pantalones”. Creemos que fue una acción consciente de humillación hacia España,

hecha a sabiendas de que no iba a pasar nada, como así fue.

Según parece, en el brillante nuevo bachillerato, la historia anterior e la “Pepa” va a pasar a la historia, valga la redundancia. Menos mal que no se han atrevido a eliminar toda la anterior a la aparición del primer partido izquierdista en nuestro país. Desde su punto de vista sería lo lógico, pues insinúan frecuentemente que con anterioridad a este hecho, España solo era una amalgama de personas que debían de avergonzarse de lo que habían hecho hasta el momento.

La filosofía también desaparece de la enseñanza secundaria. No tiene objeto enseñar a los jóvenes a razonar y pensar, cuando el gobierno fantasma nos dice en todo momento lo que está bien y lo que está mal. Quizás sea mejor que ejerciten el cerebro en el taller social que tendrá lugar en una capital castellana, naturalmente pagado con el dinero de todos, denominado “píntate el toto”, cuyo objetivo parece ser que es que desaparezca la “invisibilización de la vulva femenina”. Seguramente en breve harán otro, “adórnate el pene”, porque, que sepamos los hombres tienen los mismos derechos, salvo opinión en contra de las feminazis.

Advertimos una vez más, a los ciudadanos no todo nos da igual. Tampoco nos gusta que por la puerta trasera, el símil de gobierno cuele una enmienda en la tramitación de la Ley Concursal que permita que una fiscal pase por delante de cuatrocientos sesenta y siete compañeros con mejor expediente. Parece que para favorecer a un amigo o amiga todo está permitido. Pues no, no estamos de acuerdo, no lo admitimos.

Dicen que “cum fraude” ha encargado una evaluación del gasto público que no es necesario. Nos deja asombrados. Hasta ahora, por lo que nos decían, creíamos que todo el que había era <imprescindible para el bien del país. Resulta que no, que hay derroche. ¿Se pedirán responsabilidades? Es lo menos que se puede hacer.

Entérense. No nos da igual que hundan cada vez más al pueblo en la miseria unas personas que gracias a ello, viven como viven.