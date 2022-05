Losantos caza a la primera el soterrado ataque de Yolanda Díaz a los sindicatos UGT y CCOO

Cada día seducen a menos manifestantes.

España celebró el 1 de mayo de 2022 el tradicional Día Internacional del Trabajador con las clásicas concentraciones sindicales.

La más relevante, la de Madrid, congregó a poco más de cuatro gatos y la gran mayoría ‘obligados’ por mor de sus cargos.

Federico Jiménez Losantos, con su fina ironía, analiza en las páginas de El Mundo de este 2 de mayo de 2022 lo que fue la marcha por las calles de la capital madrileña y deja una primera reflexión de peso y que retrata a la perfección lo que se vio el 1-M en Madrid:

El periodista turolense carga duramente contra una ministra de Trabajo que acude a todos los actos con unas prendas que ponen en tela de juicio su compromiso con la clase obrera.

Es más, Losantos caza a la primera un ataque directo a los sindicatos UGT y CC.OO, pero sin que este sonase tan evidente a los oídos de Pepe Álvarez y Unai Sordo:

Una de las ventajas de Yolanda, aparte de su impulso al sector textil, es que nunca aparece en público sin dejar alguna perla. Ninguna cultivada, claro, pero todas exigen estudio y atención. Veamos ésta: «es la primera vez que (en una concentración similar) puede decirse que se ha mejorado la vida de los trabajadores». O sea, que todas las concentraciones del 1 de Mayo no consiguieron nunca nada, se reunían a rumiar fracasos; sólo al llegar ella notan mejorías.

El articulista pone sobre la mesa las cifras económicas que acucian al bolsillo de los españoles y, viendo como actuán Gobierno socialcomunista y sindicatos, se teme lo peor:

No es la menor que estudiar ya no le sirva de nada al hijo del pobre, pero al menos no se lo gastará en vino, porque lo prohibirá Garzón. En cuanto a la cesta de la compra, con el 10% de inflación, se podrán comprar menos cosas con el mismo dinero y así se evitará el consumismo alienante. Y si los vividores de lo ajeno que paseaban con Yoli Tenacillas se salen con la suya y los salarios suben otro 10%, la inflación se iría al 20% y el vicio consumista bajará todavía más.