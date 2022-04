Macarena Olona sacude en el Congreso a Yolanda Díaz por buscar ‘cargarse’ la Feria de Abril

Nueva jornada de Pleno en el Congreso de los Diputados, aún con la resaca emocional de la intervención del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mediante videoconferencia en la Cámara Baja apenas unas horas antes…

Este 6 de abril de 2022 el turno fue de nuevo para la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que lo tiró por lo económico preguntando a Pedro Sánchez: «Usted no quiere ver que las familias no llegan a fin de mes, que se hace lo imposible por no encender la luz y no se puede llenar el depósito de gasolina. ¿Qué futuro le espera a los españoles con su Gobierno?»

¿Y qué respondió Sánchez? Otra vez… ¡Que la culpa es de la guerra de Putin!

Pero el mejor momento de la mañana en el Congreso llegó, como suele ser habitual, de la mano de Macarena Olona (VOX), en su pregunta a la ministra «comunista» y vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz.

En la primera pregunta dejó caer Macarena Olona el anzuelo: «¿Por qué este Gobierno ha fomentado el despido de miles de trabajadores?»

La podemita quiso defenderse atacando: «Como me suscita muchísimo interés su pregunta, y como tiene cierto sinsentido, la voy a escuchar con atención para responderle también con mucha intensidad a usted».

Y llegó el turno de la traca de Olona, con el que abordó la problemática surgida en los últimos días en torno a la inminente Feria sevillana de Abril:

«Ministra, no sé si su respuesta va a ser más o menos intensa, lo que sí que le exijo es que la haga con el debido respeto y la debida educación. La misma que usted tendría que tener para hablar de la Feria de Abril, una tradición que tiene casi 200 años de antigüedad».

«¿Usted quién se ha creído que es para extender el bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? ¿Pero usted quién se ha creído que es para insultar de esta manera a Andalucía, señora comunista? Interpelo a todos los diputados andaluces del arco parlamentario para hacer frente común a esta amenaza, porque la Feria no es de izquierdas ni de derechas, ¡es de España!»

¿Qué ocurre en la Feria de Abril?

Pues muy sencillo, explicado por El País:

La primera Feria de Abril de la nueva normalidad, después de dos años suspendida por la crisis sanitarias, se ha encontrado con un súbito imprevisto que amaga con reducir el horario de apertura de las casetas: el paro anunciado por los caseteros andaluces que reclaman un encaje excepcional en la reforma laboral para adaptarla a sus particulares condiciones de trabajo: contratos de una semana y por una jornada laboral de hasta 14 horas debido a la “especial disponibilidad de horarios” que requieren este tipo de eventos.

Ya ven, la ‘fantástica’ Reforma Laboral de Yolanda Díaz amenaza con tirar por tierra la festividad de los sevillanos, una de las más emblemáticas y seguidas de todo territorio español.

«Señoría, mentir es pecado. Y sí, normalmente le digo que usted y su grupo de extrema derecha tienen problemas con la Constitución Española y hoy le digo que tienen problema con la legislación laboral de nuestro país. Y deje de faltar a la verdad», respondía Díaz.