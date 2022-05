Alfonso Ussía acorrala judicialmente a Alberto Garzón recordándole qué delito acarrea su insulto a Juan Carlos I

Está lejos, muy lejos de la imagen y de los modales que se le presuponen a un miembro del Gobierno de España.

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, demostró que, por encima de todo, impera en él el más rancio sectarismo.

Y así se pronució en un acto en Mieres (Asturias) cuando le preguntaron por el viaje del rey emérito, Juan Carlos I, a España:

El titular de Consumo se creció ante la concurrencia y añadió que:

Juan Carlos I no tiene ya causas abiertas en España, no porque sea inocente, sino porque mucha de esa información se refería a los tiempos en que era inviolable. La pregunta importante en estos momentos para los demócratas es: ¿se ha hecho algo en este país para que si en algún momento Felipe VI quiera hacer lo mismo que su padre no pueda suceder? La respuesta es ‘no’, no se ha hecho nada.