Domingo Delgado Peralta: «La necesaria apuesta por reforzar la defensa en tiempos convulsos»

Se ha celebrado en nuestro país el día de las Fuerzas Armadas, como habitualmente ha venido realizándose con un desfile militar, este año en Huesca con la asistencia de las altas magistraturas del Estado, además de múltiples actos públicos de los ejércitos en diversos lugares de la geografía española, con apertura de puertas de instalaciones militares para visita de la ciudadanía, tratando de mostrar la labor castrense en el compromiso de la defensa de España.

Tales actos cobran su pleno sentido en razón a la misión que las Fuerzas Armadas tienen asignada en nuestra Constitución, debiéndose abandonar sesgos tanto de estereotipos de pacifismo idealista, como militaristas o belicistas que en otro tiempo dificultaron una adecuada comprensión pública de la importante labor que el ejército reporta en la defensa del Estado y en la cooperación internacional por la seguridad y la paz mundial, alineados en misiones de la ONU o de la OTAN, con un fundamento realista de defensa, como el expresado por Publio Flavio Vegecio, en el siglo IV en su famosa frase: “si vis pacem para bellum” (“si quieres la paz, prepárate para la guerra”).

Ciertamente, hay que dotar de realismo y pragmatismo el ámbito de las relaciones internacionales, pues la experiencia vital nos lleva a constatar el recurso a la fuerza por parte de algunos Estados en múltiples ocasiones. Prueba de ello, desgraciadamente lo estamos sufriendo con el actual conflicto bélico en Ucrania, que ha traído la barbarie de confrontación, destrucción y muerte a las puertas de la UE.

Europa ha gozado de una larga etapa de paz y progreso tras las dos guerras mundiales sufridas en su territorio, además de otros conflictos regionales como el de los Balcanes, habiendo confiado su seguridad a EEUU a través de la OTAN, que incluso con Trump apuntaba su finiquito, y la UE ha apuntado con la creación de un “ejército europeo” que no ha llegado a concretar ni desarrollar.

Naturalmente, la emergencia del nuevo conflicto con Rusia ha evidenciado que la UE tiene carencias en el ámbito de la defensa, lo que ha derivado en un refuerzo de la alianza atlántica con una clara apuesta por la OTAN (con nuevas peticiones de adhesión por parte de Estados europeos) y la precisión de incrementar los presupuestos militares por parte de los países miembros de la alianza con claros objetivos disuasorios ante los potenciales peligros contra la seguridad europea.

En este punto, parece necesario reflexionar en el día en que celebramos el día de las Fuerzas Armadas, sobre la precisión de que nuestro país defina adecuadamente su política de defensa y exterior, evitando errores flagrantes que han comprometido seriamente nuestras relaciones de vecindad en el norte de África, procurando una mayor determinación e implicación de nuestros socios europeos y atlantistas en la frontera sur de Europa y en la integridad del territorio español, que junto con el control migratorio africano representan actualmente los focos de fricción con Marruecos, que dicho sea de paso, ha visto reforzados sus lazos con EEUU, que ha contribuido a modernizar su fuerza militar.

Ciertamente no se trata de postular una escalada de rearme, sino de precaverse ante el escenario de inestabilidad mundial que se ha generado en conflictos regionales activos (Siria, Ucrania, Libia, Mali, etc.), que junto a los focos latentes de inestabilidad en Irán, Palestina, Afganistán, etc., y la aparición de China como potencia emergente y de otras potencias regionales como Rusia e India, presentan un importante cambio en el tablero del orden mundial, en el que la UE no puede quedarse al margen, debiendo postularse como potencia regional con su propia autonomía e intereses, en la reconfiguración del nuevo orden mundial, haciéndose respetar en la geopolítica global emergente-.

Domingo Delgado Peralta

Periodista y politólogo