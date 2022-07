ETA-Bildu, golpistas separatistas catalanes, Unidas Podemos, PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y defensa de la democracia española

En España, hay 379 asesinatos de la banda terrorista ETA (Euskadi y Libertad), de los 859 asesinatos de ETA, sin esclarecer, sin resolver. Al mismo tiempo, ETA obligó a más de 200.000 vascos a abandonar su tierra. Hay asesinatos de ETA que no han sido reconocidos por esta banda terrorista y que decir del “impuesto revolucionario”.

En el Pais Vasco y en otras partes de España, como acabamos de ver, julio 2022, en las fiestas de San Fermín en Navarra, se sigue manifestando la violencia etarra, se siguen haciendo homenajes a los terroristas etarras, se les sigue haciendo el juego con sus diferentes brazos políticos, mediáticos, culturales, sociales, etc. Lo cual es inadmisible, individual y socialmente, dentro y fuera de España, de la gran nación española, desde el punto de vista del juego democrático con buenos principios, de la democracia con seguridad, garantías y justicia justas.

PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo propaganda y marketing embaucadores, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles, a los que vienen convirtiendo en lo peor…; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, el gobierno mas extremista socialista-comunista, izquierdista, proseparatista, etc. de la Union Europea, que figura, en el mundo occidental, con 23 miembros, entre los gobiernos mas numerosos y malgastadores (con grave deuda y deficit públicos, etc.) del mundo, que tiene mas ministros, altos cargos, asesores, todo tipo de chiringuitos, etc.; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, racistas supremacistas, superioristas…, pactan, entre otros grupos extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, separatistas, etc., con ETA-Bildu (“Reunirse”), con los golpistas ilegales separatistas catalanes, apoyados por la Rusia putinista para desestabilizar España, la gran nación española, la Unión Europea…, etc.; pactan con quien sea, dicen y hacen lo que sea menester, se tercie…, una cosa y todo lo contrario, etc., para acceder, mantenerse, reproducirse en el poder, gozar de muy injustos privilegios, descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles, y contra los que vale todo lo peor por parte de de PSOE Sanchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña.

Es preciso, muy justo y necesario que los demócratas constitucionales españoles, de uno y otro color, individual y socialmente, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, de la gran nación española, condenen los peores juegos sucios que llegan a cuestionar la transición política española a la democracia reconocida en todo el mundo; condenen los pactos con fuerzas extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, golpistas, antidemocráticas, proterroristas, antiEspaña, antinación española, etc., y defiendan como es debido, con justicia, rigor, democrática y muy activamente, frente a quien quiera que sea, la democracia constitucional española, a España, la gran nación española, con seguridad, garantías y justicia justas, en todas las partes de España, dentro y fuera de España, por y para el bien…

En julio 2022, se cumplen 25 años que ETA-Batasuna (“Unidad”), la banda terrorista asesina, del “impuesto revolucionario”, nacionalista separatista, socialista-comunista, vasca, vinculada con el comunismo internacional, etc., secuestró y asesinó, cobarde, horrible, vilmente, en Ermua (Pais Vasco-España) al joven concejal del PP (Partido Popular español) de 29 años, Miguel Ángel Blanco, hijo de emigrantes gallegos. A partir de ahí, se creó el Muy Positivo Espíritu de Ermua, una inmensa, democrática, masiva y pacífica movilización en toda España, incluido el País Vasco, contra la banda terrorista ETA y los que les hacían el juego.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder, sin embargo, han pactado con los ilegales golpistas separatistas catalanes, con Eta-Bildu, etc., para seguir contaminando, manipulando, como en el caso guerracivilista de la llamada “Memoria Histórica, Democrática” y otros muchos casos, y para, como hemos dicho, acceder, mantenerse y reproducirse en el poder, gozar de muy injustos privilegios y, desde su racismo supremacista, superiorista, descalificar, deslegitimar, ningunear y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles.

Los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, deben movilizarse, justa, rigurosa, democrática y muy activamente, en toda España, la gran nación española, dentro y fuera de España, denunciando, condenando, de nuevo, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y todos los asesinatos, atentados, acciones terroristas de la banda terrorista ETA-Batasuna (entre los cuales hay asesinatos de dirigentes, miembros del PSOE, del sindicato socialista UGT-Unión General de Trabajadores), de cualquier tipo de terrorismo, y el muy inadmisible comportamiento guerracivilista de PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, que le hacen el juego a ETA-Bildu, a los golpistas ilegales separatistas catalanes, a los extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, proseparatistas, etc. de Unidas Podemos, etc., etc.

Al mismo tiempo, los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, deben defender, justa, rigurosa, democrática y activamente, en España, la gran nación española, en todas y cada una de sus partes, en todos los pueblos de la Tierra (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978); deben defender la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, que luche, justa, democrática, rigurosa, activamente, por y para el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, responsable, eficiente, etc., la verdad justa y responsable, la dignidad individual y social, el bien, sabiendo siempre, con honradez, humildad y mucho rigor y compromiso, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

Manos a la obra y Adelante por y para el bien.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; martes 19 julio 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben