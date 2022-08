Amadeo Muntané Sánchez: «El aborto en EEUU»

He leído en la prensa que las grandes compañías de Estados Unidos combaten la sentencia contra el aborto. Ayudarán a las trabajadoras que quieran interrumpir sus embarazos y les pagarán el viaje a un estado donde la práctica sea legal. No soy ajeno a la dificultad que representa un embarazo en una mujer cuyas circunstancias no le sean propicias. Pero no es menos cierto que tampoco hay que convertir esa situación en un drama. Ciertamente un hijo requiere unos cuidados y una educación que pueden durar años. Tener un hijo no es lo mismo que tener un cánido (perro), son cosas diferentes, independientemente del cariño que se puede sentir por el animal. Habitualmente ninguna madre quiere deshacerse de su hijo después de haber venido al mundo y haberle cuidado con esmero. A mi juicio un ser humano en el seno de su madre es donde se encuentra mejor en todas las etapas de su existencia y en la actualidad está poco defendido, solamente lo pueden defender sus madres. Pues a estas mamas les digo que no se dejen impregnar por corrientes ideológicas que tienen objetivos oscuros y que las manipulan hasta incluso destruir a los hijos de sus entrañas.

Dr. Amadeo Muntané Sánchez

University Hospital Bellvitge

Department Manager Diagnostic Neuroradiology

and Interventional Neuroradiology of Spine.

Professor of Neuroradiology.