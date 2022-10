El pueblo chileno rechaza en referéndum el extremismo neocomunista, izquierdista, populista, nacionalista, indigenista…

En Chile, el pueblo chileno (población estimada en 2022 de 19.828.563 según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile), la nación chilena, con muy amplia participación, 13.028.739 de chilenos de un censo electoral de 15.173.929 millones de chilenos, el 85,86%, el domingo 4 de setiembre 2022, votó No en el referéndum constitucional; votó No-Rechazo a la propuesta extremista de nueva constitución para Chile; votaron No-Rechazo 7.891.415 chilenos, el 61,89% de los chilenos, contra 4.859.103 chilenos, el 38,11%, que votaron Sí-Apruebo; votos válidamente emitidos 12.750.518 (97,86%); hubo también un voto en blanco de 77.340 chilenos (0,59%) y 200.881 votos nulos (1.54%).

El pueblo chileno, con una amplia mayoría, voto No-Rechazo, en el referéndum constitucional, del domingo 4 de setiembre 2022; votó No-Rechazo a una propuesta constitucional extremista izquierdista populista, que quería, entre otras cosas muy negativas y peligrosas, imponer: los extremismos de la vieja y nueva lucha de clases, de la ideología de genero, «Queer», etc.; los extremismos del viejo y nuevo populismo, nacionalismo identitario, narcisista, racista, supremacista, superiorista, contaminador, manIpulador, etc. ; los extremismos del ecologismo mas radical; dividir la nación chilena, su unidad nacional, en once naciones; etc., etc.

El voto No-Rechazo, en el referéndum constitucional chileno, ha tenido lugar, ha triunfado en las 16 regiones chilenas. Solo en ocho/8 de los 346 municipios chilenos votaron Sí-Apruebo, a la propuesta constitucional. Los chilenos en el exterior votaron Si-Apruebo en la cifra de 36.045 (60,92%) y 23.120 (39,08%) votaron No-Rechazo. Es decir, el rechazo a la propuesta constitucional del extremista gobierno izquierdista chileno, presidido por el joven Gabriel Boric de 36 años, ha sido muy amplio por parte del pueblo chileno, de la nación chilena, de sus regiones, municipios.

Recordemos que Chile es la nación de la America hispana, ibérica, de Hispanoamérica, Iberoamérica, que mejor iba socio-económicamente y que venía compitiendo muy bien, a nivel internacional, mundial.

Chile, la nación chilena, por amplia mayoría (derecha, centroderecha, centroizquierda), con su voto No-Rechazo a la propuesta constitucional del extremista gobierno izquierdista de Gabriel Boric, en el referéndum del domingo 4 de setiembre 2022, ha rechazado formar parte del modelo impuesto por el extremismo del viejo y nuevo socialismo-comunismo, izquierdismo, populismo, nacionalismo identitario, indigenista, etc., del Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 (fundado en Brasil en 1990, por los líderes socialistas-comunistas Fidel Castro y Lula da Silva, cuando se hundieron el socialismo-comunismo de la la Unión Soviética y los países del este), del grupo de Puebla (Méjico) y otros grupos izquierdistas, populistas, etc.; extremismo socialista-comunista, izquierdista, populista, nacionalista, indigenista, de la ideología de genero, etc., que, entre otras naciones, ha hundido, arruinado, vienen hundiendo, arruinando a Cuba, Venezuela, Argentina.

Estas naciones, Cuba, Venezuela y Argentina, antes de ser tomadas por el extremismo comunista, neocomunista, populista izquierdista, junto a los Estados Unidos, eran las naciones del mundo que atraían más emigrantes, buena parte de ellos españoles y especialmente gallegos y asturianos, pero también de todas las partes de España. Recordemos que Argentina fue la nación mas rica del mundo en 1895-1896 y figuró entre las diez primeras hasta principios de los años 30. En la actualidad, setiembre 2022, debido al viejo y nuevo extremismo socialista-comunista, izquierdista, populista, nacionalista, indigenista, corruptor-corrupto, antidemocrático, etc., Argentina, Cuba y Venezuela, se han hundido en su desarrollo, productividad, competitividad, eficiencia, integración…

Es fundamental defender en Chile, en la nación chilena, en todo el mundo, los derechos y deberes humanos, las libertades democráticas, la democracia con seguridad y garantías, crítica y justicia justas, etc., que, a escala individual, social, local, provincial, regional-federal-autonómica, nacional-estatal, internacional, global, etc., contribuyan al mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, crítico positivo fundado, bien medido, de juego, competencia y cooperación limpios, eficiente, creativo, etc.; contribuyan a la justicia, seguridad, información, verdad, libertad, integración social, educación, cultura, trabajo, etc., justos y responsables, a la dignidad individual y social, al bien…, y que siempre sepa, deba saber, dicho desarrollo deontológico democrático constitucional…, aprender, con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos.

En el diario español ABC, miércoles 14 setiembre 2022, en “La Tercera” pagina, se publicó sobre Chile el excelente artículo de Rafael Rubio Nuñez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (España), titulado “Inventar una Constitución” y que, entre otras cosas, dice lo siguiente: “En esencia, queda por delante el reto, que no es exclusivo de Chile, de alcanzar un nuevo pacto social en una sociedad profundamente dividida. Es la ’paradoja del reformador reformado’ que, entre otros, enunció el gran jurista italiano Gustavo Zagrebelsky (magistrado y profesor universitario, que fue presidente del Tribunal Constitucional de Italia, autor, entre otras publicaciones, de “La ley y su justicia: tres capítulos de justicia constitucional”, ed. Trotta, 2014): las constituciones sirven para producir la unidad en las sociedades dividas, pero se necesita la unidad para producir la Constitución. Los que se lamentan de la oportunidad perdida, ocultando que sus instituciones eran fundamentalmente ideológicas, son incapaces de asumir una última lección: la derrota del texto no es necesariamente un fracaso, sino que puede convertirse en la oportunidad de volver al camino del consenso. En esa linea se han comenzado las conversaciones en el Congreso Nacional, todavía hay tiempo de aprovechar las lecciones aprendidas”.

Manos a la obra y Adelante por y para el bien.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela; autor individual de 15 libros, 36 colectivos; etc.; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; martes 4 octubre 2022, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…