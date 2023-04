José Manuel García Albarrán: «La Semana Santa: un antes y un después «

Finalizó la Semana Santa y un año más, excluyendo el 2020 marcado por el ‘Estado de Alarma’ anticonstitucional impuesto por Sánchez y el posterior por las restricciones sanitarias motivadas por los coletazos de la Pandemia, hemos podido comprobar cómo en las distintas CC.AA., el fervor religioso de un importante número de ciudadanos ha inundado calles, paseos, plazas e iglesias para presenciar unos y participar otros en ‘nuestras’ Procesiones, que se han celebrado con normalidad a lo largo y ancho de la España peninsular e insular.

La ciudadanía ha corroborado ante este Gobierno y sus socios comunistas que España sigue siendo un País Cristiano y Católico celebrando masiva y fervorosamente la Pasión y la muerte de Jesucristo, que es la base y la razón de ser del Cristianismo.

No obstante hemos tenido que soportar manifestaciones públicas de algunos y algunas miembros (genérico) de este ‘irrepetible’ gobierno que bien pudieran juzgarse en esa ley progresista que ‘por ná y menos’ te pueden acusar de un ‘delito de odio’.

“La única iglesia que ilumina es la que arde”… esta frase apareció pintada en la fachada de una Iglesia de Ciempozuelos y la ideología de sus autores no debe andar muy lejos de aquellos que asesinaron curas y monjas y profanaron, saquearon y quemaron templos en los albores de la Guerra Civil en 1936.

¿Aparece esto en su ‘memoria democrática’ Sr. Sánchez?

Recientemente hemos visto con indignación y estupor como en TV3 (Tebetrés) la televisión pública catalana financiada con los impuestos de los contribuyentes, se hacía una parodia insultante y sacrílega contra la Virgen del Rocío y contra el pueblo andaluz, protagonizada por dos ‘cómicos’ o ‘bufones’ de poca monta y de baja calaña, saliendo incluso uno de ellos ‘disfrazado’ con el manto y la corona de la Virgen. Su actuación, que yo sepa, no ha recibido ninguna censura ni a nivel del gobierno de España ni por supuesto de la Generalidad, cuyo presidente ante las preguntas de los periodistas sobre este tema ‘se puso de perfil’ para evitar posicionarse. ¿Que vergüenza?

¿Serían capaces estos ‘valientes independentistas sacrílegos’ de hacer una parodia ridiculizando a Mahoma y al Islamismo?

Sr. Sánchez, estos dos ejemplos ¿Tendrían cabida como ‘delitos de odio’ en su progresista ley?

Bien es verdad que desde hace ya muchos años, debido al ‘esquizofrénico’ ritmo de vida y al estrés laboral, otra parte de la ciudadanía (los que pueden) prefiere salir huyendo en estampida de las grandes ciudades, sin importarle los atascos ni esas ‘operaciones salida’ o ‘retorno’ de 8-10 horas, para intentar ‘descansar’ en la costa, la montaña, el campo o en el pueblo o ciudad que les vio nacer, aunque esto les suponga pagar precios abusivos, guardar colas interminables para comer o tomar una simple cerveza o pasear por lugares atiborrados de gente en donde pueden encontrar de todo, menos la anhelada tranquilidad.

Pero volviendo al carácter o sentido religioso de la Semana Santa y en contra de la opinión de este gobierno socialista y sus socios comunistas-republicanos se constata que una parte nada despreciable del pueblo español sigue siendo Cristiana y católica, por lo que siguen celebrando todos aquellos actos y efemérides inherentes a nuestra religión (La Navidad, la Semana Santa y todos aquellos Santos que por su relevancia merecen su inclusión como festivos, tanto a nivel local como nacional)

La verdad es que este Gobierno parece estar más cerca del agnosticismo o incluso del ateísmo pero eso no debe implicar el intentar imponernos de forma autoritaria este ‘rechazo u odio a la religión católica’.

El Presidente no obstante intenta no olvidar cada año felicitar el Ramadán al pueblo musulmán e incluso compartir con el Rey marroquí -Mohamed VI- el ‘Iftar’ o cena que pone fin al ayuno, deferencia que fue ‘premiada’ por el séquito alauita colocando ‘casualmente’ la Bandera de España con el escudo boca abajo.

Tampoco olvida felicitar el Año Nuevo chino, pero aún no se le ha visto ni a él ni a ningún miembro de su gobierno felicitar a sus ciudadanos la Navidad ni la Pascua de Resurrección.

Llamativo ha sido un ‘Tuit’ escrito al parecer por un simpatizante de Podemos (UP) en el que “Pide perdón a los musulmanes residentes en España por invadir con nuestras procesiones las calles que son un espacio de dominio público”

¡Hay que ser retrasado mental!

Pero como ocurre casi siempre ‘tras la tempestad llega la calma’. Las Imágenes vuelven a sus Iglesias y los Cofrades cuelgan sus túnicas y capirotes hasta el próximo año para continuar con la actividad laboral diaria y volver a enfrentarse a la cruda realidad.

Mientras tanto Sánchez ‘saca pecho’ en estas ‘campañas

pre-electorales’ que llevamos sufriendo desde hace más de tres meses, aprovechando de forma descarada cualquier acto público gubernamental, para dar ‘sus excelentes’ datos de empleo (falsos) ‘sus optimistas’ predicciones económicas (no avaladas por el FMI) ‘su magnífico’ Plan de Pensiones, que ‘vende’ como la panacea universal pero no dice que ‘esconde’ condiciones que probablemente no tendrán que asumir ya ellos sino sus sucesores por lo que, sin duda, aprovecharán para echarle la culpa ‘a los otros’ y mandar a sus ‘hordas sindicales’ a las calles para protestar por aquello que no es ni más ni menos que es el fruto de sus aberrantes y populistas leyes.

Y como no, citar las maniobras sospechosas que han iniciado las ‘huestes Sanchistas’ y sus adláteres ante las próximas elecciones Autonómicas y Municipales, en las que se pronostica una debacle de UP ante la escisión provocada por Yolanda Díaz con su nueva formación de izquierdas -SUMAR- una fuga de votos que al parecer va a beneficiar al PP y a VOX con la desaparición más que probable de Ciudadanos (C’s) y un cierto nerviosismo en el PSOE porque las encuestas del CIS de Tezanos han pasado de ser ‘increíbles’ a ser simplemente ‘mentira’. Ante esta incertidumbre el Gobierno ha dado pasos que inducen a sospechar un intento de modificar el número de votantes por correo -sin exigir que se haya pedido previamente este derecho por escrito- y un intento ‘acelerado’ de conceder la nacionalidad a un gran número de inmigrantes para que puedan empadronarse y ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales en donde residan.

Además en junio de 2022 saltó la noticia de que “El Gobierno toma el control total de Indra y cesa a cinco consejeros independientes”. Esto ‘aseguró’ el dominio sobre la empresa INDRA encargada de la informatización del recuento de votos… no me negarán que esto “no huele precisamente bien” ¿Verdad?

Solo queda esperar y confiar en que todo sea legal, con la supervisión de los demás partidos, y las urnas decidan lo que verdaderamente queremos los ciudadanos españoles.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado