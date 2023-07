Juan Pérez de Mungía: «Feijoo y la cultura del fracaso»

Ha sido tanta la opacidad del gobierno del ínclito Sánchez que la transparencia que pregona se ha convertido en un muro de plomo que no deja pasar los rayos x de la política. El felón ha atentado contra España y los españoles. No han sido sus mentiras, son sus traiciones. La hemeroteca le ha condenado por sus afirmaciones, pero bajo las alfombras de La Moncloa se esconden los secretos de un estado subastado a los neofascistas etarras y nacionalistas.

¿Qué ha regalado al PNV? ¿Qué favores ha hecho al nacionalismo catalán? ¿Qué pactos con Otegui? ¿Que silencio ha obtenido del rey de Marruecos?. Muchas cuestiones sin resolver, como en los mejores asesinatos en serie, existe una marca personal, llámese Sanchismo, llámese autócrata o simplemente usar el gobierno para su propio narcisimo, el mismo del delincuente que se refodea de los muertos que entierra al mismo tiempo que se jacta de no dejar pistas. Sánchez está financiando la potencia militar de Marruecos, mientras invade sigilosamente Ceuta y Melilla con un PP pactista.

El engolado presidente, el mismo que manifiesta que está limpio y es honrado, puede que ahora la usura sea por fin descubierta. ¿Será capaz Feijoó si vence de auditar, no solo las cuentas del estado español fallido, sino los secretos que tiene el CNI, los mensajes y los audios grabados de Pegasus?. ¿Sabremos de los negocios de su amantisima esposa, una catedrática de los salones gay de su familia? ¿Qué comportamientos execrables se esconden bajo la fidelidad de Marlasca? ¿Qué vínculos con el fenómeno trans? Y ojo con el Psoe azul. Feijoó no es de fiar. No hay nada mas que escucharle. Tiene como referente a la socialdemocracia. Y trata de ignorar como la socialdemocracia ha desaparecido por corrupción en tantos paises de Europa. Feijoó como cómplice del fracaso, tratando de barrer contra natura a su socio natural.

El ovillo de la lana debe ser denserredado, la lana con la que se llenan los bolsillos de las tramas del poder socialista, experto en mariscadas, meretrices y drogas. No existen las casualidades, no existen los comportamientos individuales, todo responde a una cultura de usurpación, de apropiación, de robo y latrocinio. Ahora solo es necesario conectar los hilos que mueven a sus marionetas, a sus títeres con las instrucciones que reciben de sus manipuladores.

Ahí tenemos, una legión de mercenarios como Tezanos en el CIS, Dolores Delgado y el maridaje con Garzón para mover la tela de araña de la justicia y del Constitucional, Isaías Táboas, el experto del caos de Renfe, Óscar López durmiendo a pierna suelta en Paradores, Juan Manuel Serrano manejando los sobres de correos, son tantos que no deseamos aturdir con la onomástica. Unos son conocidos, otros están a la sombra mientras sorben los jugos del dinero, Elena Sánchez y su compañero en RTVE, Ignacio Carnicero, director de Agenda Urbana un puesto inexistente, David Sánchez su amadísimo hermano colocado digitalmente o su amada esposa fichada como ejecutiva en el Instituto de Empresa para dirigir el Centro de Estudios Africanos, muy unida en sus viajes a Marruecos, por motivos laborales.

Muchos tapados, el exalcalde de Lérida, Ángel Ros, como embajador en Andorra, dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como embajadores: Andrés Perelló, ante la UNESCO, y Manuel Escudero, para la OCDE, el presidente Jesús Huerta Almendro de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, María Ornella Chacón en Puertos del Estado; David Cierco, director general de Red.es; y Alejandro Soler, director general de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, Ignacio López como director de Salvamento Marítimo, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

Que mas da 600 que 700 cargos de «confianza» ciega. 12% mas que Rajoy. Dispuestos a cobrar por callar y ejecutar las políticas socialistas. Existen muchos chief en La Moncloa. Los cheques salariales sirven para eso, para mantener a los esbirros, pero luego están los apoyos obtenidos subvirtiendo el orden constitucional y dando alas a la malversación, el golpismo y la liberación de los pacíficos asesinos. Es la libertad de impresión de los medios afines que han mantenido una política inquisitorial frente a la oposición y a las criticas. La prensa y la televisión ha jugado esta Liga política, manteniendo cinco dolorosos años a este personaje. Nadie muerde la mano que le dá de comer salvo que el cambio de ciclo apunte cambios.

Queda mucha mili, se solía decir. Pedro Sánchez, es incuestionable que pasará a la historia como el principal benefactor de Rusia, siendo líder de la compra de gas Ruso, de haber convertido a España en el país que menos ha ayudado a Ucrania, menos que Portugal o Grecia, el que ha logrado subvencionar la dictadura marroquí al tiempo que ha buscado sustituir al Rey español en el protocolo, arrinconando la democracia, saltándose la Constitución y tergiversando la realidad. El hombre que se escuchaba a sí mismo, el ombligo de La Moncloa podría continuar en el poder. Solo falta que encuentre en Feijoó el líder natural de su fracaso. Existen ciudadanos incapaces de percibir el riesgo. A veces el leve suspirar de una mariposa en el Amazonas provoca un tsunami en las costas españolas. Un voto, no es un antojo.