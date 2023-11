José Manuel García Albarrán: «La razón de la fuerza o la fuerza de la razón «

Hay un refrán popular que dice…

“Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe” haciendo

alusión a los ‘límites de la paciencia’ y a la línea que separa de improviso la rutina del día a día y la ‘ruptura súbita de lo inesperado’.

La actitud de prepotencia, soberbia y chulería de Sánchez y su gobierno ‘progresista’ al pisotear el ‘Estado de Derecho’ e intentar seguir a toda costa en el Gobierno pactando con los enemigos de la Democracia y de la Constitución, haciendo caso omiso a las opiniones de gran parte de la sociedad y de una parte del poder judicial, que afortunadamente aún conserva su independencia, así como de numerosos ciudadanos incluso afiliados al PSOE y antiguos miembros del ejecutivo socialista, ha provocado una reacción en cadena de protestas ciudadanas por las plazas y calles de numerosas provincias españolas, cuyo origen o ‘mecha incendiaria’ fue el comunicado del acuerdo con ERC y el envío a Bruselas de una delegación del Gobierno ‘en funciones’ para ‘negociar’ con el delincuente y prófugo golpista Carles Puigdemont la aprobación de la ‘Proposición de ley Orgánica de Amnistía’, la exigencia de condonación de la deuda valorada en 74.000 millones de euros (ya les ha ofrecido una ‘quita’ de 15.000 millones) y la cesión de las líneas de ferrocarriles de cercanías (Rodalies de Catalunya) que la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones -Raquel Sánchez- hace tan solo 5 meses calificaba en el Congreso como ‘imposible’ por «no tener ningún encaje legal posible” al afectar al tráfico ferroviario nacional e internacional de todo tipo de trenes de media y larga distancia y de los mercancías.

Pero ya saben… un ‘cambio de opinión’ impuesto por la conveniencia coyuntural del Jefe Sánchez, hace pasar del blanco al negro, de lo ilegal a legal y de lo imposible a lo posible.

Chantajes a pagar a los independentistas catalanes y

a los republicanos para el apoyo a su investidura.

¡Eso que sepamos!

Pero intentando analizar lo que está ocurriendo en las recientes fechas con las manifestaciones contra la Amnistía, contra este Gobierno traidor y sobre todo contra el artífice principal de la traición, que se llama -Pedro Sánchez- comprobamos como unas manifestaciones repartidas por toda España, con un carácter pacifico, en donde se veían jóvenes, abuelos, nietos, madres con hijos, parejas, en suma, gente de todas las edades y condición social cuya ‘violencia’ no pasaba más allá de gritos contra Sánchez y su gobierno falaz y traidor y la exhibición de pancartas contra la Amnistía y contra las posibles concesiones a independentistas catalanes.

Pero la máquina gubernamental socialista, cansada y un poco asustada por la reacción ciudadana ante sus reuniones de Bruselas y dando por hecho que tarde o temprano iban a consumar ‘la traición’ para seguir gobernando, intentó convertir esas manifestaciones pacíficas de Madrid en una batalla campal…

¿A quien le interesaba que esas manifestaciones ‘pacíficas’, en las que se mezclaban abuelos con nietos, mujeres de todas las edades y gente joven que protestaban contra la Amnistía contra Sánchez y su política de cesiones a EH Bildu, PNV, ERC y JxCat, se convirtiesen en violentas destrozando mobiliario urbano y agrediendo a policías?

Ya sé… ya sé que los medios afines se han encargado de señalar a grupos ultras de la derecha -la ultraderecha que cuando no tienen a quien echarle la culpa siempre les toca- pero hay testigos directos de haber reconocido a activistas radicales de izquierda e incluso algún afiliado político cuya misión es siempre reventar las manifestaciones y provocar a la policía para que tenga que intervenir. ¡Hasta ahí llegan!

Esos mismos medios que no se cansan de pasar ‘imágenes seleccionadas’ de la noche del lunes en Ferraz en donde solo se ven activistas alborotadores tirando botellas, encendiendo bengalas, forzando las vallas de seguridad y enfrentándose a la policía, no enseñan imágenes de las manifestaciones pacíficas que se producen a la vez en múltiples sitios del País y de la que había ocurrido en Madrid anteriormente en donde más de 300.000 personas se manifestaron pacíficamente sin provocar ni un solo incidente.

Vaya por delante mi respeto y reconocimiento a los sufridos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin embargo su actuación el pasado lunes en la manifestación de Ferraz pareció desproporcionada, no por responder a las provocaciones de ‘los enviados’ que no podían permitir, sino por el empleo indiscriminado de unos medios (gas pimienta, pelotas de goma) que no se usaron ni en los graves incidentes del 2017 contra los CDR en Barcelona.

Recordemos que allí, mientras los dirigentes políticos catalanes instigaban a las hordas… “Apreteu , apreteu”, las órdenes a la Policía Nacional y Guardia Civil por parte de la Delegación del Gobierno eran de “aguantar, aguantar”.

Ahora en los incidentes de Madrid hay que culpar en primer lugar al Ministro Marlaska y en segundo lugar al Delegado del Gobierno que cursó las órdenes de cargar con contundencia y con medios desproporcionados contra miles de ciudadanos que portando banderas de España fueron a manifestar su desacuerdo con la traición de este gobierno en la persona del Secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno ‘en funciones’, cuyo nombre permanecerá en la Historia moderna como el del ‘mayor traidor a España y a los españoles’.

Cuando estoy terminan de escribir este artículo salta la ‘prevista’ y ‘tan esperada noticia’ de que Sánchez ha claudicado ante Puigdemont con concesiones impensables y por tanto ya hay acuerdo para que su ‘palmera’ Francina Armengol pueda comunicar los días en los que se celebrará la sesión de investidura en el Congreso.

Existe una reacción múltiple de rechazo y estupefacción de la ciudadanía, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Agencia Estatal Tributaria y de los numerosos estamentos oficiales y privados en contra de este ominoso acuerdo que proporciona todo tipo de prebendas, ventajas penales y económicas a los que en 2017 intentaron dar un Golpe de Estado en toda regla.

Esperemos acontecimientos que, sin duda, van a ocasionar un aluvión de noticias diarias y espero que el pueblo que se siente ‘engañado’ y además está ‘desengañado’, responda de forma pacífica pero enérgica ante este avasallamiento indescriptible y único en la Historia de la Democracia de España y que “La razón de la fuerza no se imponga a la fuerza de la razón”

Permítanme finalizar con esta frase atribuida al científico y escritor alemán G. Lichtenberg:

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado