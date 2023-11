Jose María Manrique Garcia: «El Juez Presencia, el Expediente Royuela, la Justicia y la amnistía»

Comencemos con el comunicado del El Juez Presencia desde la prisión de Estremera (31-VIII-2023) (https://www.youtube.com/watch?v=F8saAOEAX2c):

“Soy Fernando Presencia Crespo, Magistrado, actualmente, aunque parezca asombroso, me encuentro en prisión por denunciar la corrupción de mis compañeros de carrera … La situación en que me encuentro, aparte de inconcebible, es angustiosa … Y es bastante difícil de solucionar si no es haciéndola pública … Necesito la ayuda de todos los que me estén escuchando … Actualmente no hay auto que ordene mi ingreso en prisión, tampoco hay mandamiento de prisión, no me quieren notificar absolutamente nada … porque saben que a un juez no se le puede ingresar en prisión porque tenemos inmunidad … sigo siendo juez porque no se ha publicado en el BOE la pérdida de mi condición … lo saben y están haciendo todo escondiendo la situación actual que estoy padeciendo … con mis abogados estoy intentando (conseguir) ayuda del juez de vigilancia penitenciaria … solucionar este despropósito en el que me encuentro … pido ayuda a la ciudadanía … necesito que me apoyen … económicamente (véase más abajo el motivo) pero también jurídicamente, que se denuncie la situación, que ayuden a hacer pública la situación (en) que me encuentro … que estamos padeciendo, no solamente yo … hay otro juez conmigo que también está encarcelado por denunciar la corrupción (¿Salvador Alba, por prevaricación y falsedad en una instrucción contra la juez y diputada de Podemos Victoria Rosell?,) … Muchas gracias … Desde la cárcel de Estremera (Madrid) os dejo este audio con el ánimo que lo compartáis y que llegue hasta el último rincón del Mundo; se trata de que todo ciudadano sea consciente de la terrible injusticia que sufre cualquier persona que atendiendo al Imperativo moral de denunciar la corrupción sufre por hacerlo.

Máxima Difusión – Bizum: 613035429 y 686659291 – IBAN: ES96 0081 2803 1000 0307 6911”.

El tema es lo suficientemente amplio, profundo y trascendente como para escribir una enciclopedia, pero, en aras a ser difundido, lo resumiré. Y fundamentalmente lo haré en base a declaraciones de otras personas, para no patinar en tan resbaladizo y peligroso terreno.

Las víctimas y sus circunstancias

Puede que hayan oído o leído algo sobre el Juez Presencia y su asociación ACODAP (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública), e incluso de los centenares de denuncias en sedes judiciales, sobre casos corrupción y criminalidad, que ha presentado Alberto Royuela (“Expediente Royuela”). Pero, segura y desgraciadamente, habrán tenido mucho más acceso a las versiones de estas actividades que se han cocinado en los medios de comunicación, mayoritarios y minoritarios.

El Expediente Royuela surgió, según Alberto Royuela (a quién se ha tachado de ser de extrema derecha por sus convicciones a favor del régimen anterior), de los 36.000 documentos manuscritos que consiguió evitar que destruyeran el Fiscal Mena (Audiencia de Barcelona) y el Doctor Morín (en su clínica abortista estaban almacenados).

En 2006 Alberto presentó su primera denuncia, a la que han seguido centenares, reitero, sobre delitos de todo tipo, especialmente de sangre (unos dos millares de muertos; sí, más de 2.000). Alberto continuó haciéndose con miles de documentos más, algunos de los cuales denuncian cuentas secretas en el extranjero para evadir impuestos, en las que aparecen personas como la Ministro de Defensa (sus confirmadas responsabilidades han prescrito) y el Juez que le ha encarcelado; en estos temas Royuela últimamente ha colaborado con Presencia. A pesar de la gravedad de esas denuncias, nunca se han admitido a trámite, salvo el corto periodo que la Juez Mª Eugenia Alegret, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entre 2004 y 2010, abrió las “Diligencias Indeterminadas 2009” (una de los supuestamente asesinados era su padre) … las cuales se cerraron abrupta, inexplicada e ¿inexplicablemente? Por las denuncias desfilan jueces (Conde-Pumpido entre ellos, y muy marcadamente; quien desde enero es Presidente del Tribunal Constitucional), fiscales (Mena, Jiménez Villarejo), forenses, policías y guardias civiles, políticos (Felipe González, Zapatero; más de 40 políticos, fiscales y magistrados) y un larguísimo etcétera. Uno de los canales Youtube de los Royuela tiene más de 53.000 suscriptores.Y la pregunta del millón: ¿por qué alguno o todos los implicados no han demandado nunca a Royuela?

El Juez Fernando Presencia fue separado del juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia en 2012, donde se había granjeado sólida fama y prestigio (prácticamente era considerado como el mayor experto en “dación en pago” de España y en concurso de acreedores), y acabó en una plaza menor, Talavera. Allí, tras varias denuncias de corrupción de otros miembros de la administración de justicia, fundó ACODAP. En sus denuncias ha llegado hasta la Unión Europea.

Los últimos seis meses

Previamente, la Audiencia Nacional rechazó en noviembre pasado denegó apartar al Magistrado Joaquín Gadea de la causa contra Presencia. Según el tándem Royuela-Presencia el Juez Gadea tiene o tenía cuentas en paraísos fiscales y ellos lo habían denunciado así. Un claro supuesto de intereses directos en un pleito.

Por Navidad, el 20 de diciembre, el Juez Gadea dictó un auto en el que, además de los delitos de “injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado” por los que ya estaba imputado Presencia, lo hacía por los de “organización criminal, asociación ilícita y estafa agravada”. En el mismo decía que los documentos bancarios aportados como prueba por Presencia “habrían sido manipulados”, por lo que no mandaría al extranjero comisiones rogatorias para investigarlos, porque “acceder a su práctica supondría dar carta de veracidad a unas imputaciones que, por los indicios recabados, todo apunta (sic) a que son manifiestamente falsas”. Y ordenó el “embargo preventivo de sus bienes hasta alcanzar los 188.722 €, … montante total de las donaciones recibidas en ACODAP». Imputó a otras personas que, según la UCO de la Guardia Civil (GC), se habrían beneficiado de los fondos recaudados, entre ellas, dos hermanas de Presencia, en realidad sus dos hijas, menores de edad.

En la primera mitad de este año, además de resolverse, entre otras cuestiones, el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 (la del aborto, “durmiente” durante 14 años), a mediados de febrero fueron detenidos por “incitación al odio, a la violencia y la discriminación” varios periodistas y comentaristas en canales de “la red”: Fernando Vizcaíno (Revelión en la Granja), Rafael Roselló (Trotapocker) y Pedro Rosillo (El Arconte) para requisarles los móviles y presentarles una demanda judicial, a la vez que se producía el registro de los domicilios del Juez Presencia y los Royuela. Pronto quedaron en libertad. Al Arconte la GC le requisó una bandera de España con el Sagrado Corazón como escudo.

De acuerdo con el magistrado Gadea, « la asociación que presidía Presencia no sería más que un montaje para fabricar “Fake News”, noticias falsas, denunciando corrupción en altas autoridades del Estado para recaudar fondos de personas que se las habrían creído» (Confilegal).

A finales de junio el Juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea acordó la suspensión cautelar de actividades de ACODAP, citando como investigado por nuevos delitos a Presencia el 28 de junio. Fue imputado por los de estafa agravada o apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, calumnias contra las altas instituciones del Estado y organización criminal o grupo criminal. Aquel día ingresaron en prisión, provisional y sin fianza, Fernando Presencia Crespo, Alberto Royuela Fernández, su hijo Santiago Royuela Samit y Juan Martínez Grasa. Santiago Royuela fue puesto pronto en libertad. Alejandro Diges y Álvaro Arteaga, entre otros, están envueltos en las diligencias.

Por el camino ha cerrado el diario La Voz de Talavera, propiedad del Juez Presencia, y sus dominios web lo han sido por orden judicial. Cuando se produjo su nombramiento como director de ese periódico, el Tribunal Supremo había inadmitido su recurso de casación contra la condena de 2 años y 10 meses por dos delitos, uno de denuncia falsa y otro de calumnias con publicidad contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, al que había denunciado por corrupción, que ya ha devenido en firme, según Confilegal.

Recomiendo a los lectores, encarecidamente, que vean el vídeo Doblando la vara de la Justicia, de Galo Dabouza (https://www.youtube.com/watch?v=8ZW-zJFrgs0).

El Juez y el Fiscal

El Juez Joaquín Elías Gadea Francés, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, con supuestas cuentas ilegales en el extranjero, es “el juez conservador que reivindica los derechos LGBTI desde la Audiencia Nacional” (El País, 28-XI-2022), además de declararse homosexual (El Español, 23-VI-2023) y perseguir los delitos de odio contra ellos (http://transexualia.org, 29-III-2023).

El Fiscal Jesús Alonso Cristóbal, Fiscal Jefe de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional, también con supuestas cuentas opacas en el extranjero y así mismo participante en la “Jornada sobre delitos de odio” organizada por Transexualia junto con el Juez Gadea, “está considerado en la carrera como un hombre del Opus Dei, muy conservador y cercano al Gobierno (del PP; El Plural 23-II-2017)”. Estuvo destinado en la Fiscalía de Barcelona nueve años (1989-1998) y tiene un problema con su peluquero que “debería mirárselo”; Fernando Grande-Marlasca le condecoró con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2020 y Margarita Robles las Cruces del Mérito Militar y Aeronáutico en 2018. Cuando fue nombrado para la Audiencia Nacional «los fiscales progresistas hablaron de “desolación y limpia profunda” para calificar la oleada de propuesta de nombramientos … del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza»; recordemos que Maza Martín, que se significó en la lucha contra el desafío independentista, falleció en extrañas circunstancias en Argentina el 18 de octubre de 2017 y a su cadáver no se le practicó la autopsia. Recientemente, en medio del escándalo de lesa Patria de la propuesta de ley de amnistía a los golpistas catalanes (eliminación de la acusación a Tsunami Democratic), ha sido condecorado con la Gran Cruz del mérito de la Guardia Civil.

¿Qué no pasa en España?

José María Manrique